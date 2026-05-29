La visite officielle de Tô Lâm largement relayée par les médias thaïlandais

Bangkok (VNA) - Les médias thaïlandais ont accordé une large couverture à la visite officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, mettant en avant les nouvelles perspectives de coopération stratégique ouvertes entre les deux pays.

Ils ont notamment relayé les déclarations du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, selon lesquelles cette visite constitue une opportunité majeure pour bâtir une coopération bilatérale durable, dans un contexte où les économies vietnamienne et thaïlandaise disposent d’un fort potentiel de croissance.



The Nation a estimé que le déplacement du dirigeant Tô Lâm et de son épouse Ngô Phuong Ly dans la province d’Udon Thani, le 27 mai, marqué par une visite du site mémoriel dédié au Président Hô Chi Minh et une rencontre avec la communauté vietnamienne avant de poursuivre leur programme à Bangkok, démontrait l’importance accordée par le Vietnam aux habitants. Selon le quotidien, cette démarche montre aussi que les relations bilatérales ne se limitent pas à la diplomatie officielle, mais reposent également sur des liens historiques et humains profonds entre les deux peuples.

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Le journal The Nation a rapporté : « Le Vietnam réaffirme sa coopération avec la Thaïlande pour stimuler la croissance économique de l’ASEAN.» Photo : VNA



La presse thaïlandaise a largement couvert la cérémonie d’accueil officielle, les entretiens bilatéraux ainsi que l’échange d’accords de coopération sous l’égide du dirigeant Tô Lâm et du Premier ministre Anutin Charnvirakul.



Le Bangkok Post a cité les propos du Premier ministre Anutin précisant que les deux nations ont convenu de renforcer leur coordination étroite dans les domaines de la sécurité, de la défense et de la lutte contre la criminalité transnationale. Économiquement, les deux parties se sont accordées pour mieux répondre aux fluctuations mondiales en favorisant un rôle beaucoup plus prépondérant du secteur privé dans la croissance nationale.



Concernant les accords signés, le journal Khaosod a estimé que le protocole d’accord sur le développement d’un centre de maintenance, de réparation et de révision aéronautique (MRO) à l’aéroport d’U-Tapao, conclu entre l’Office du Couloir économique de l’Est (EECO) et le groupe VietJet, constitue une avancée majeure dans l’approfondissement de la coopération industrielle bilatérale.



Les médias thaïlandais considèrent que cette visite officielle du 27 au 29 mai, coïncidant avec le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, permet de transformer la bonne volonté politique en une coopération commerciale concrète.



The Nation a cité Sanan Angubolkul, président de l’Association d’amitié Thaïlande-Vietnam, affirmant que cet événement inaugure une « nouvelle ère de coopération » axée sur des chaînes d’approvisionnement intégrées et l’ambition de bâtir un pôle de production plus robuste au sein de l’ASEAN.



Afin d’atteindre l’objectif de 25 milliards de dollars d’échanges commerciaux, Sanan Angubolkul a proposé de passer d’une logique de concurrence pour attirer les investissements directs étrangers à un modèle de coopération « un plus un », combinant les atouts complémentaires des deux économies. Selon lui, la Thaïlande dispose de solides avantages en matière de capitaux, de logistique et de recherche-développement, tandis que le Vietnam bénéficie d’une main-d’œuvre abondante ainsi que d’accords de libre-échange avec l’Europe et les États-Unis.



Les médias ont également souligné la convergence entre le modèle thaïlandais Bio-Circulaire-Vert (BCG) et la stratégie vietnamienne de transition écologique vers l’objectif de « zéro émission nette ». Cette complémentarité devrait se traduire par des investissements conjoints dans les énergies propres, les technologies bas carbone et l’agriculture intelligente, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité durable des deux pays face aux nouvelles exigences environnementales mondiales.- VNA