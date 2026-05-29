Un nouvel élan au partenariat Vietnam-Singapour

Singapour (VNA) – En visite d’État à Singapour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, s’est entretenu, dans la matinée du 29 mai, avec le président singapourien Tharman Shanmugaratnam.



Évoquant la visite officielle effectuée par To Lam à Singapour en mars 2025 en sa qualité de secrétaire général du PCV ainsi que les rencontres fructueuses tenues à cette occasion, le président Tharman Shanmugaratnam s’est dit convaincu que cette nouvelle visite, dans les nouvelles fonctions du dirigeant vietnamien, ouvrirait la voie à des échanges plus approfondis et contribuerait à renforcer davantage les relations bilatérales.



Le dirigeant To Lam s’est déclaré heureux de revenir à Singapour en tant que chef du PCV et de l’État vietnamien, soulignant que cette visite réaffirmait l’importance accordée par le Vietnam à ses relations avec Singapour et sa volonté de bâtir un modèle de coopération exemplaire dans la nouvelle ère.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA



Lors de l’entretien, les deux dirigeants se sont félicités des progrès remarquables enregistrés dans les relations bilatérales depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global en mars 2025. Ils ont souligné l’approfondissement de la confiance politique, le dynamisme de la coopération économique et le renforcement des échanges entre les peuples. Les deux pays développent également leur coopération dans des secteurs de pointe tels que la transformation numérique, les sciences et technologies, les énergies propres, les crédits carbone, la cybersécurité, les technologies émergentes et les centres financiers.



Les deux dirigeants ont souligné le rôle important de l’ASEAN ainsi que le vaste potentiel de coopération au sein de l’organisation, estimant que le Vietnam et Singapour devaient continuer à promouvoir les initiatives de coopération et la connectivité régionale.



Ils ont échangé leurs vues sur les orientations futures de la coopération et ont convenu de renforcer davantage la confiance politique mutuelle. Ils ont également salué le caractère de plus en plus concret de la coopération entre les deux Partis au pouvoir, qui constitue une base solide pour les liens stratégiques et la coopération à long terme entre les deux pays.



Les deux parties ont convenu de donner une nouvelle impulsion à la coopération économique en favorisant des investissements bilatéraux de haute qualité dans des secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée et en renforçant les liens entre les entreprises des deux pays.



Le président Tharman Shanmugaratnam a partagé le point de vue du dirigeant vietnamien To Lam sur la nécessité de faire des sciences, des technologies et de l’innovation l’un des piliers du partenariat stratégique global, notamment à travers le renforcement du modèle de coopération entre l’État, les entreprises et les chercheurs, afin de rapprocher la recherche de ses applications concrètes.



Les deux parties ont également convenu d’approfondir leur coopération en matière de défense et de sécurité, à la hauteur de leur niveau élevé de confiance politique, tout en élargissant leur collaboration à de nouveaux domaines. Elles ont également souligné l’importance de consolider les fondements sociaux des relations bilatérales à travers la coopération culturelle et les échanges entre les peuples.



Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, de promouvoir le multilatéralisme, de consolider le rôle des Nations unies dans le traitement des questions de sécurité et de développement à l’échelle mondiale, ainsi que de préserver la centralité de l’ASEAN, notamment alors que Singapour assumera la présidence tournante de l’ASEAN en 2027 et que le Vietnam accueillera l’APEC la même année. Ils ont également soutenu la poursuite des négociations en vue d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et opérationnel.



To Lam et Tharman Shanmugaratnam ont convenu d’encourager les ministères et organismes concernés à mettre en œuvre activement les accords conclus afin de porter le partenariat stratégique global Vietnam-Singapour à un nouveau stade de développement qualitatif.



À cette occasion, le dirigeant vietnamien To Lam a invité le président Tharman Shanmugaratnam et son épouse à effectuer une visite au Vietnam. Le président singapourien l’a remercié et a accepté l’invitation avec plaisir. -VNA