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Vietnam–Singapour : cap sur un partenariat stratégique global renforcé

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a réaffirmé que le Vietnam attachait de l’importance à ses relations d’amitié et de coopération multiforme avec Singapour.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam (gauche), et le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam (gauche), et le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong. Photo: VNA

Singapour (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, s’est entretenu le 29 mai à Singapour avec le Premier ministre singapourien Lawrence Wong.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que le Vietnam attachait de l’importance à ses relations d’amitié et de coopération multiforme avec Singapour. Il a souligné la détermination du Vietnam à construire un nouveau modèle de croissance fondé sur l’économie de la connaissance, l’économie numérique et l’économie verte, dans lequel la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique jouent un rôle moteur. Ces secteurs figurent également parmi les nouveaux domaines privilégiés par le Vietnam dans sa coopération avec Singapour.

Les deux dirigeants ont passé en revue les résultats remarquables de la coopération bilatérale ces dernières années, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement. Les échanges commerciaux bilatéraux ont avoisiné les 12 milliards de dollars en 2025. Singapour est le deuxième investisseur étranger au Vietnam, avec près de 100 milliards de dollars d’investissements cumulés. Les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP), symbole du succès de la coopération économique entre les deux pays, devraient être au nombre de 30 en 2026, année marquant leur 30e anniversaire au Vietnam.

Concernant les orientations futures, ils ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique à travers le maintien des échanges de haut niveau et des contacts réguliers, d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale et de hisser la coopération stratégique à la hauteur du nouveau cadre de relations par la mise en place d’un mécanisme de Dialogue stratégique entre le PCV et le Parti d’action populaire (PAP) de Singapour.

Ils ont également salué l’organisation du Forum de connectivité technologique Vietnam-Singapour et l’adoption de l’initiative de connectivité technologique entre les deux pays, destinées à favoriser l’émergence d’un écosystème stratégique de science et de technologie entre les deux pays.

Les deux parties ont également convenu de développer davantage le partenariat dans les domaines de l’économie verte et de l’économie numérique, notamment à travers les projets de connectivité des énergies propres, les échanges de crédits carbone, le développement d’un centre financier international et l’essor d’une nouvelle génération de parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) associés au transfert de hautes technologies.

Elles ont également décidé de renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans la lutte contre la cybercriminalité et le trafic de drogue, ainsi que dans les domaines de la culture, du tourisme, des échanges entre les peuples, de l’aviation, de la logistique et des infrastructures portuaires.

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﻿Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam (2e à partir de la gauche) s'exprime lors de l'entretien. Photo: VNA

Les deux pays entendent également accroître leur coopération pour renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement, y compris dans les domaines de la sécurité alimentaire et énergétique.

To Lam a remercié Singapour pour son soutien à la formation des ressources humaines vietnamiennes et a souhaité que la cité-État continue d’accorder une attention particulière à la formation des cadres et des talents. Il a également proposé un appui à la gestion du Centre national de données ainsi que du Centre de calcul à haute performance et d’intelligence artificielle du Vietnam.

De son côté, Lawrence Wong a salué la présence de plus de 22.000 étudiants vietnamiens à Singapour et réaffirmé son soutien au développement des ressources humaines vietnamiennes.

Les deux dirigeants ont également salué la coordination étroite entre les deux pays au sein des mécanismes multilatéraux, et ont convenu d’approfondir davantage leur coopération sur les questions régionales et internationales. Ils ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que du règlement pacifique des différends, du non-recours à la force ou à l’emploi de la force, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

À l’issue de l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à l’échange de plusieurs documents de coopération portant notamment sur les relations entre les Partis, la justice, la résilience des chaînes d’approvisionnement ainsi que sur des projets VSIP à Hue, Nghe An, Ninh Binh et Hai Phong...

À cette occasion, le dirigeant vietnamien To Lam a invité le Premier ministre Lawrence Wong à effectuer une visite au Vietnam dans un proche avenir. Le chef du gouvernement singapourien a accepté l’invitation avec plaisir. -VNA

#To Lam #Premier ministre singapourien Lawrence Wong #Singapour Singapour
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