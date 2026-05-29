Dialogue Shangri-La : le Vietnam, un acteur clé des enjeux régionaux et mondiaux





Hanoi (VNA) - L’un des temps forts de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à Singapour sera sa participation au Dialogue Shangri-La, où il prononcera un discours d’orientation.

Il s’agira de la première participation d’un secrétaire général et président vietnamien à cet important forum multilatéral consacré à la sécurité régionale. Selon les observateurs, cette invitation illustre la position solide du Vietnam en tant qu’acteur clé des questions régionales et mondiales.



Selon l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, l’ancien Premier ministre Nguyen Tan Dung avait déjà participé et pris la parole lors de ce forum. Toutefois, c’est la première fois qu’un secrétaire général et président vietnamien intervient dans un événement d’une telle envergure. Cela témoigne de l’attention et de l’estime accordées au Vietnam par les organisateurs du Dialogue ainsi que par la communauté internationale, reflétant le rôle, le prestige et la voix croissante du pays sur la scène internationale.



Cette participation offrira également l’occasion au plus haut dirigeant du Parti et de l’État vietnamiens de transmettre les messages de la politique étrangère du Vietnam. Par ailleurs, le Vietnam, Singapour et les autres membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) souhaitent profiter de ce forum pour réaffirmer leur détermination à préserver la centralité et l’unité de l’ASEAN dans le contexte géopolitique actuel.



S’exprimant auprès du correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Singapour, le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew, a qualifié de « très particulière » l’invitation adressée au secrétaire général et président To Lam en tant qu’orateur principal ouvrant cette conférence sur la sécurité internationale.



Le professeur Vu Minh Khuong a souligné que cette intervention intervient dans un contexte marqué par de profonds bouleversements mondiaux, alors que la communauté internationale peine encore à trouver des réponses efficaces à de nombreux défis actuels. Selon lui, le monde a besoin de voix porteuses d’« une vision lucide et ancrée dans la réalité », capables d’éclairer les moyens de résoudre les problèmes complexes contemporains. Le fait que le Vietnam se voie confier ce rôle constitue ainsi un signal très positif.



Spécialiste reconnu de l’histoire de l’Asie du Sud-Est, le docteur Mohamed Effendy B Abdul Hamid, maître de conférences à l’Université nationale de Singapour, a estimé que l’invitation faite au secrétaire général et président vietnamien To Lam pour prononcer le discours d’ouverture du Dialogue Shangri-La 2026 revêt une grande importance.



« Pour moi, cela annonce l’émergence du Vietnam comme un acteur clé aussi bien dans les affaires régionales que mondiales. C’est une reconnaissance officielle de l’influence croissante du pays dans les chaînes d’approvisionnement internationales, la sécurité maritime et la diplomatie régionale », a-t-il affirmé.- VNA