Politique

Dialogue Shangri-La : le Vietnam, un acteur clé des enjeux régionaux et mondiaux

L’un des temps forts de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à Singapour sera sa participation au Dialogue Shangri-La, où il prononcera un discours d’orientation.

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, accorde une interview au correspondant de la VNA à Singapour. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, accorde une interview au correspondant de la VNA à Singapour. Photo : VNA



Hanoi (VNA) - L’un des temps forts de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à Singapour sera sa participation au Dialogue Shangri-La, où il prononcera un discours d’orientation.

Il s’agira de la première participation d’un secrétaire général et président vietnamien à cet important forum multilatéral consacré à la sécurité régionale. Selon les observateurs, cette invitation illustre la position solide du Vietnam en tant qu’acteur clé des questions régionales et mondiales.

Selon l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, l’ancien Premier ministre Nguyen Tan Dung avait déjà participé et pris la parole lors de ce forum. Toutefois, c’est la première fois qu’un secrétaire général et président vietnamien intervient dans un événement d’une telle envergure. Cela témoigne de l’attention et de l’estime accordées au Vietnam par les organisateurs du Dialogue ainsi que par la communauté internationale, reflétant le rôle, le prestige et la voix croissante du pays sur la scène internationale.

Cette participation offrira également l’occasion au plus haut dirigeant du Parti et de l’État vietnamiens de transmettre les messages de la politique étrangère du Vietnam. Par ailleurs, le Vietnam, Singapour et les autres membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) souhaitent profiter de ce forum pour réaffirmer leur détermination à préserver la centralité et l’unité de l’ASEAN dans le contexte géopolitique actuel.

S’exprimant auprès du correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Singapour, le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew, a qualifié de « très particulière » l’invitation adressée au secrétaire général et président To Lam en tant qu’orateur principal ouvrant cette conférence sur la sécurité internationale.

Le professeur Vu Minh Khuong a souligné que cette intervention intervient dans un contexte marqué par de profonds bouleversements mondiaux, alors que la communauté internationale peine encore à trouver des réponses efficaces à de nombreux défis actuels. Selon lui, le monde a besoin de voix porteuses d’« une vision lucide et ancrée dans la réalité », capables d’éclairer les moyens de résoudre les problèmes complexes contemporains. Le fait que le Vietnam se voie confier ce rôle constitue ainsi un signal très positif.

Spécialiste reconnu de l’histoire de l’Asie du Sud-Est, le docteur Mohamed Effendy B Abdul Hamid, maître de conférences à l’Université nationale de Singapour, a estimé que l’invitation faite au secrétaire général et président vietnamien To Lam pour prononcer le discours d’ouverture du Dialogue Shangri-La 2026 revêt une grande importance.

« Pour moi, cela annonce l’émergence du Vietnam comme un acteur clé aussi bien dans les affaires régionales que mondiales. C’est une reconnaissance officielle de l’influence croissante du pays dans les chaînes d’approvisionnement internationales, la sécurité maritime et la diplomatie régionale », a-t-il affirmé.- VNA

source
#Dialogue Shangri-La #le Vietnam
Suivez VietnamPlus

Voir plus

L’ambassadeur du Vietnam, Dô Hung Viêt. Photo : VNA

Le Vietnam marque les esprits lors de la 11e Conférence d’examen du TNP

En tant que président de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui s’est tenue du 27 avril au 22 mai au siège des Nations Unies à New York, le Vietnam a marqué les esprits par son leadership ferme, son approche inclusive et ses efforts constants pour surmonter les divergences entre les parties.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Lai Châu, Lê Minh Ngân. Photo: VNA

Quatre provinces vietnamiennes frontalières consolident leur coopération avec le Yunnan (Chine)

Les dirigeants des provinces vietnamiennes de Lai Châu, Lao Cai, Tuyên Quang et Diện Biên ainsi que ceux de la province chinoise du Yunnan ont réaffirmé, lors de la sixième conférence annuelle tenue le 29 mai à Kunming, leur volonté d’approfondir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment les infrastructures frontalières, le commerce, le tourisme et les échanges entre les peuples, afin de contribuer au renforcement du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam (à gauche), et le président singapourien Tharman Shanmugaratnam. Photo: VNA

Un nouvel élan au partenariat Vietnam-Singapour

En visite d’État à Singapour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, s’est entretenu le 29 mai avec le président singapourien, Tharman Shanmugaratnam. Les deux dirigeants se sont félicités des progrès remarquables enregistrés dans les relations bilatérales depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global en mars 2025.

Le président singapourien, Tharman Shanmugaratnam (premier, droite), et son épouse, président la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et de son épouse. Photo: VNA

Cérémonie d’accueil officielle du dirigeant To Lam à Singapour

Le Vietnam et Singapour entretiennent des relations d’amitié et de coopération particulièrement dynamiques et substantielles en Asie du Sud-Est. Depuis plus d’un demi-siècle, leurs liens n’ont cessé de se renforcer et de s’élargir, faisant de leur partenariat un modèle de coopération au sein de l’ASEAN.

Les représentants et le personnel de l'ambassade ainsi que la communauté vietnamienne de Singapour accueillent le secrétaire général et président To Lam et son épouse. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam entame une visite d’État à Singapour

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, effectue du 29 au 31 mai une visite d’État à Singapour, destinée à approfondir le partenariat stratégique global récemment établi entre les deux pays et à renforcer leur coopération dans le contexte régional actuel.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti, s'exprime. Photo: VNA

Le dirigeant du Parti exhorte à renforcer l'inspection et la supervision au sein du Parti

Lors d’une séance de travail avec la Commission centrale de contrôle du Parti, le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu a insisté sur la nécessité de rendre les activités d’inspection et de supervision plus proactives, plus rapides et plus rigoureuses afin de renforcer la discipline du Parti et d’assurer l’application efficace des orientations stratégiques du Comité central.

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse rencontrent le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn et la reine

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse rencontrent le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn et la reine

En visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly ont rencontré le roi Maha Vajiralongkorn et la reine de Thaïlande. Les deux parties ont salué le développement remarquable des relations bilatérales à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

Le président de l’AN, Tran Thanh Man, a remis cette distinction au Conseil des affaires ethniques de l'AN. Photo: VNA

Le président de l'AN appelle à mieux intégrer les politiques ethniques dans les projets de lois et résolutions

À l’occasion du 65e anniversaire du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, le président de l’AN, Tran Thanh Man, a souligné la nécessité d’intégrer de manière concrète et substantielle les politiques ethniques dans chaque projet de loi et résolution, afin d’améliorer durablement les conditions de vie des minorités ethniques.