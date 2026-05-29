Le Vietnam et la Finlande veulent donner une nouvelle impulsion à leur partenariat stratégique

Hanoi (VNA) - Le vice-ministre finlandais des Affaires étrangères chargé du Commerce international, Jarno Syrjäla, a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Finlande traversent actuellement leur meilleure période de développement, tout en soulignant la volonté des deux pays de mettre en œuvre de manière concrète le partenariat stratégique établi à la fin de l’année 2025.



Dans une interview accordée à la presse, à l’occasion de sa visite de travail au Vietnam les 28 et 29 mai, Jarno Syrjäla a indiqué que cette visite visait à concrétiser et approfondir le contenu du partenariat stratégique Vietnam–Finlande, fondé sur plus de cinquante années d’amitié et de coopération, reposant sur la confiance, l’égalité et le respect mutuel.



Durant son séjour au Vietnam, la délégation finlandaise a eu des entretiens avec plusieurs ministères et secteurs clés, notamment les ministères de l’Industrie et du Commerce, des Affaires étrangères, de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Construction ainsi que de la Sécurité publique. Elle a également rencontré de grands groupes vietnamiens tels que Vingroup, la Compagnie maritime du Vietnam et la Société générale d’électricité du pétrole et du gaz du Vietnam.



Selon le vice-ministre finlandais, les échanges ont porté sur plusieurs domaines prioritaires de coopération, notamment le développement énergétique durable, les infrastructures stratégiques, la transformation numérique, les télécommunications fiables et le développement urbain. Ces orientations traduisent la volonté commune des deux pays de promouvoir une croissance économique fondée sur l’innovation et le développement durable.



Les discussions ont également abordé les enjeux de sécurité liés au développement des infrastructures numériques, y compris les technologies 5G et satellitaires, illustrant une approche globale et à long terme de la coopération bilatérale.



Jarno Syrjäla a estimé que cette visite ne se limitait pas aux échanges de politiques publiques, mais contribuait également à renforcer les liens entre les communautés d’affaires et à identifier les domaines prioritaires de coopération, créant ainsi une nouvelle dynamique permettant aux deux pays de passer « des orientations à l’action ».



Les deux parties travaillent actuellement à l’élaboration d’un plan d’action détaillé visant à mettre en œuvre efficacement les engagements pris dans le cadre du partenariat stratégique, afin de renforcer une coopération plus approfondie, concrète et bénéfique pour les deux pays.



Évoquant le potentiel de coopération entre les deux économies, le vice-ministre finlandais a souligné que le Vietnam est aujourd’hui le principal partenaire commercial de la Finlande en Asie du Sud-Est, ce qui reflète le haut niveau de confiance et les importantes perspectives de coopération entre les deux pays.



Selon lui, de nombreux domaines de coopération restent encore à exploiter, en particulier dans les secteurs où la Finlande possède des atouts reconnus, tels que les technologies propres, l’énergie, la numérisation et le développement durable, autant de domaines susceptibles de soutenir efficacement les objectifs de développement du Vietnam.



Jarno Syrjäla a rappelé que la Finlande figure parmi les pays pionniers en matière de développement vert, avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2035. Actuellement, environ 96 % de la production électrique finlandaise est sans émissions de carbone. La Finlande se dit prête à partager son expérience et ses solutions afin d’accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement durable et dans sa lutte contre le changement climatique.



Le vice-ministre a estimé que la complémentarité entre les deux économies constitue un facteur clé ouvrant de nombreuses opportunités de coopération concrète, notamment dans les domaines des énergies propres et de la transition énergétique, des infrastructures et des villes intelligentes, de la logistique, du transport maritime, de la numérisation des chaînes d’approvisionnement, des télécommunications, de la transformation numérique, de l’agriculture durable et des technologies environnementales.



Selon lui, la communauté des entreprises jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre effective du partenariat stratégique. Grâce à leur esprit d’innovation et à leurs capacités opérationnelles, les entreprises des deux pays contribueront à transformer les idées en projets concrets, à promouvoir les investissements, les transferts de technologies et une croissance durable.



Concernant le rôle du Vietnam dans la région, le vice-ministre finlandais des Affaires étrangères a estimé que le Vietnam figure parmi les économies les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide d’Asie, tout en jouant un rôle important dans le développement, la stabilité et l’intégration économique régionale. Le Vietnam contribue également activement aux mécanismes de coopération multilatérale, notamment au sein de l’ASEAN.



En matière d’échanges entre les peuples, il a indiqué que la communauté vietnamienne en Finlande compte actuellement environ 16.000 personnes et continue de se développer, constituant un pont important dans les relations bilatérales. Par ailleurs, les programmes de coopération éducative et les échanges universitaires entre les deux pays contribuent également à renforcer les liens et la compréhension mutuelle.



Selon Jarno Syrjäla, des milliers d’étudiants vietnamiens poursuivent actuellement leurs études en Finlande, créant ainsi une base solide pour une future coopération dans le développement des ressources humaines qualifiées. Il s’est déclaré convaincu que les jeunes générations continueront de jouer un rôle important dans le renforcement et le développement des relations Vietnam–Finlande dans les années à venir.



Le vice-ministre finlandais des Affaires étrangères a également affirmé que la Finlande était prête à accueillir des entreprises vietnamiennes souhaitant découvrir directement des solutions technologiques concrètes, afin d’élargir davantage les opportunités d’investissement et de coopération économique durable entre les deux parties.-VNA

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