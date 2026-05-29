Politique

La jeunesse vénézuélienne rend hommage à l’héritage du Président Hô Chi Minh

Un groupe d’étudiants vénézuéliens s’est rendu à l’ambassade du Vietnam à Caracas afin de rendre hommage au Président Hô Chi Minh à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance (19 mai 1890-2026).

L'ambassadeur Vu Trung My pose pour une photo commémorative avec des représentants des étudiants vénézuéliens. (Photo : VNA)
L'ambassadeur Vu Trung My pose pour une photo commémorative avec des représentants des étudiants vénézuéliens. (Photo : VNA)

Hanoï, 29 mai (VNA) – Un groupe d’étudiants vénézuéliens s’est rendu à l’ambassade du Vietnam à Caracas afin de rendre hommage au Président Hô Chi Minh à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance (19 mai 1890-2026), exprimant son admiration pour le leader vietnamien, symbole d’indépendance, de liberté et de justice sociale.

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a accueilli le 28 mai des représentants d’étudiants en relations internationales de l’université Santa María. Ces étudiants mènent actuellement des recherches sur l’histoire, la culture, la politique étrangère et le modèle de développement du Vietnam.

Sofía Rondon, responsable du groupe de recherche, a déclaré que le Président Hô Chi Minh continuait d’inspirer les jeunes d’Amérique latine attachés à la paix et à l’indépendance nationale. Elle a souligné que de nombreux Vénézuéliens, notamment ceux qui s’intéressent à l’histoire des révolutions mondiales, admirent le leader vietnamien pour sa modestie, son dévouement au peuple et son engagement en faveur de la libération nationale.

Selon Sofía Rondon, les recherches menées par son groupe sur le Président Hô Chi Minh ont permis de découvrir non seulement un dirigeant vietnamien, mais aussi une figure dont l’héritage a inspiré de nombreuses nations dans leur quête de dignité et d’autodétermination.

Une autre étudiante, Valentina González, a mis en avant la vision d’unité et de réconciliation nationale du Président Hô Chi Minh, estimant que la transformation du Vietnam en une économie dynamique en développement suscitait un intérêt croissant parmi les jeunes Vénézuéliens.

Soriana Martínez a, pour sa part, salué les réalisations économiques du Vietnam sous la direction du Parti communiste vietnamien, qualifiant le processus de Doi Moi (Renouveau) de preuve de résilience et d’aspiration au développement du pays.

L’ambassadeur Vu Trung My a exprimé sa gratitude pour l’affection sincère manifestée par les étudiants envers le Président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien, soulignant que ces sentiments témoignent de la valeur pérenne des idéaux d’indépendance nationale, de paix et de justice sociale associés au défunt dirigeant.

Au cours de la rencontre, l’ambassadeur a offert aux étudiants des ouvrages consacrés à la vie et à la carrière du Président Hô Chi Minh, ainsi que des publications présentant le Vietnam afin de soutenir leurs recherches.

Le Vietnam et le Venezuela entretiennent depuis longtemps des liens étroits d’amitié et de solidarité, fondés sur des expériences historiques communes et un soutien mutuel dans la lutte pour l’indépendance nationale. L’ancien président vénézuélien Hugo Chávez avait à plusieurs reprises exprimé son admiration pour le Président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien lors de ses visites officielles au Vietnam. - VNA

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