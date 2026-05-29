Politique

Le Vietnam voit dans l’Union économique eurasiatique un partenaire fiable pour le développement de l’IA

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec l’Union économique eurasiatique (UEE) dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique et des nouvelles technologies, a affirmé le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung lors du Forum économique eurasien tenu le 28 mai à Astana, au Kazakhstan.

Rencontre entre le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung et Bakytzhan Sagintayev, président du Conseil de la Commission économique eurasienne (CEE). Photo: VNA
Rencontre entre le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung et Bakytzhan Sagintayev, président du Conseil de la Commission économique eurasienne (CEE). Photo: VNA

Vietnam, IA, UEE, Union économique eurasiatique

Astana (VNA) – Le Vietnam considère l’Union économique eurasiatique (UEE) comme un partenaire fiable dans le développement de l’intelligence artificielle (IA), dans un esprit de bénéfice mutuel, a déclaré le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung lors de la séance plénière du Forum économique eurasien, tenue le 28 mai à Astana, au Kazakhstan.

Dans son intervention, Ho Quoc Dung a mis en avant les avancées du Vietnam dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de l’administration électronique et de l’économie numérique. Il a souligné que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent des moteurs et des leviers stratégiques pour entrer dans une nouvelle ère.

Le vice-Premier ministre a également présenté plusieurs orientations visant à renforcer la mise en œuvre de l’accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’UEE, dans un contexte marqué par l’essor de l’économie numérique, de l’intelligence artificielle, ainsi que par le développement des corridors de transport transcontinentaux et la numérisation du commerce transfrontalier.

Selon lui, l’ALE Vietnam-UEE constitue une base solide pour approfondir la coopération économique entre les deux parties. Dans ce contexte, il a appelé à élargir la coopération à de nouveaux domaines technologiques, notamment la recherche et le développement de l’IA pour des applications à l’agriculture intelligente, à l’aménagement urbain et aux transports, ainsi qu’à renforcer les liens entre les centres de recherche et les établissements de formation pour développer les compétences en informatique et en cybernétique.

Il a également proposé la création d’un forum de dialogue politique consacré à l’utilisation responsable de l’IA, à la protection des données et à la cybersécurité.

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Vice-Premier ministre Ho Quoc Dung à la séance plénière du Forum économique eurasien, tenue le 28 mai à Astana, au Kazakhstan. Photo: VNA

Le même jour, Ho Quoc Dung a rencontré Bakytzhan Sagintayev, président du Conseil de la Commission économique eurasienne (CEE), ainsi que le vice-président cubain et la vice-Première ministre biélorusse.

Lors de sa rencontre avec Bakytzhan Sagintayev, il a salué les bénéfices concrets apportés par l’accord de libre-échange Vietnam-UEE aux entreprises et aux populations des deux parties au cours des dix dernières années. Il a proposé de dresser un bilan de sa mise en œuvre afin d’identifier les points à améliorer.

Bakytzhan Sagintayev a pour sa part qualifié l’ALE avec le Vietnam de modèle de coopération réussi pour l’UEE. Il a indiqué que les échanges commerciaux entre les deux parties avaient atteint 8,3 milliards de dollars en 2025 et s’est engagé à travailler avec les États membres pour répondre aux préoccupations du Vietnam.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la transformation numérique et des technologies, ainsi que d’organiser des activités marquant le 10e anniversaire de la signature de l’accord.

Lors de sa rencontre avec la vice-Première ministre biélorusse Natalia Petkevich, Ho Quoc Dung a appelé la Biélorussie, en tant que membre de l’UEE, à faciliter l’accès des produits agricoles et halieutiques vietnamiens au marché de l’UEE. Natalia Petkevich a réaffirmé que son pays considérait le Vietnam comme un partenaire stratégique et fiable en Asie du Sud-Est et souhaitait renforcer la coopération dans de nombreux domaines.

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Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung (droite) et le vice-président cubain Salvador Valdés Mesa. Photo: VNA


En rencontrant le vice-président cubain Salvador Valdés Mesa, Ho Quoc Dung est convenu avec son interlocuteur de poursuivre efficacement les projets de riziculture irriguée et d’énergies renouvelables, tout en coordonnant les activités commémorant le 100e anniversaire de la naissance de Fidel Castro en 2026. -VNA

#Vietnam #IA #UEE #Union économique eurasiatique
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