Politique

Le vice-PM permanent Pham Gia Tuc préside le Comité national pour l’APEC 2027

Par la décision n°938/QD-TTg, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc préside le Comité national pour l’APEC 2027, tandis que le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung en est nommé vice-président.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a signé une décision relative au renforcement du Comité national pour l’APEC 2027, chargé d’assister le Premier ministre dans la direction et la coordination tout au long du processus de préparation et d’organisation des activités de l’Année APEC 2027.

En vertu de la décision n°938/QD-TTg, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc est nommé président du Comité national pour l’APEC 2027 tandis que le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung est nommé vice-président.

Le comité regroupe notamment le ministre des Sciences et des Technologies Vu Hai Quân, le vice-ministre de la Défense Nguyên Truong Thang, le vice-ministre de la Sécurité publique Pham Thê Tung (président du sous-comité de la sécurité et de la santé), le vice-président de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti Pham Tât Thang, la vice-ministre des Finances Nguyên Thi Bich Ngoc, le président du Comité populaire de la province de An Giang Hô Van Mung.

Il comprend également la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang (présidente de la réunion des hauts fonctionnaires de l’APEC, cheffe du Secrétariat national et coprésidente du sous-comité des contenus), la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang (présidente du sous-comité de la communication et de la culture), le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Sinh Nhât Tân (coprésident du sous-comité des contenus), le vice-ministre des Affaires étrangères Ngô Lê Van (président du sous-comité du protocole), le vice-président du Bureau présidentiel Nguyên Hoàng Anh, les vice-présidents de l’Office du gouvernement Pham Manh Cuong (président du sous-comité de la logistique et des approvisionnements) et Dôn Tuân Phong.

Parmi les autres membres du comité figurent le vice-ministre de l’Intérieur Vu Chiên Thang, le vice-ministre de la Construction Lê Anh Tuân, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hô An Phong, le vice-ministre de la Santé Trân Van Thuân, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement Hoàng Trung, le vice-ministre de l’Education et de la Formation Lê Quân, l’inspecteur général adjoint du gouverment Nguyên Van Cuong, et le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam Nguyên Quang Vinh.

Conformément à la décision n°1507/QD-TTg, publiée en juillet 2025, le Comité national pour l’APEC 2027 est chargé d’assister le Premier ministre à diriger et à coordonner les activités des sous-comités, du Secrétariat, des ministères, des secteurs, des localités et des agences concernées lors de la préparation et de l’organisation des réunions et activités de l’Année APEC 2027.

Le comité est composé de cinq sous-comités, à savoir ceux chargés des contenus, de la logistique et des approvisionnements, de la sécurité et de la santé, de la communication et de la culture, et du protocole. Le Secrétariat fait office d’organe permanent d’assistance au Comité national.

Placé sous l’autorité du ministère des Affaires étrangères et placé sous la direction directe du président du Comité national pour l’APEC 2027, il comprend des représentants de l’Office du gouvernement, du ministère de la Sécurité publique et du ministère de l’Industrie et du Commerce.

L’APEC 2027 se tiendra dans la zone spéciale de Phu Quôc (province de An Giang), sur le thème «Connecter, bâtir des économies inclusives et résilientes ». Cet événement mettra en lumière l’image du Vietnam sur la scène internationale et offrira l’opportunité de faire de Phu Quôc un carrefour régional d’échanges économiques et de coopération.-VNA

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#vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc #Comité national pour l’APEC 2027
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