Vietnam-Singapour : une nouvelle dynamique pour le partenariat stratégique global

À l’invitation du président de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, et de son épouse, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d’État à Singapour du 29 au 31 mai 2026.

Cette visite intervient alors que les deux pays œuvrent étroitement au renforcement concret, substantiel et efficace de leur partenariat stratégique global.

La visite officielle du secrétaire général du PCV To Lam à Singapour du 11 au 13 mars 2025 a marqué une étape importante dans les relations bilatérales. À cette occasion, les deux parties ont décidé de porter les relations Vietnam-Singapour au niveau de partenariat stratégique global, ouvrant une nouvelle dynamique de coopération dans tous les domaines.

À ce jour, le Vietnam est le seul pays de l’ASEAN avec lequel Singapour a établi un partenariat stratégique global.

Les deux parties ont convenu de renforcer la confiance politique, d’approfondir la coopération économique, commerciale et d’investissement, de promouvoir la transformation numérique, l’innovation, l’économie verte et les énergies propres, ainsi que d’intensifier la coopération dans les domaines de la défense-sécurité, de la culture, de l’éducation, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Lors de cette visite, les deux pays ont également signé plusieurs accords de coopération dans les domaines du commerce de l’électricité éolienne, de la transformation numérique, de la lutte contre la criminalité transnationale et de l’innovation financière, créant une base importante pour le développement futur du partenariat stratégique global Vietnam-Singapour.

Le matin du 16 avril 2026, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung s’est entretenu par téléphone avec son homologue singapourien Lawrence Wong. À cette occasion, Singapour a annoncé son intention de porter à 30 le nombre de zones industrielles Vietnam-Singapour (VSIP) au Vietnam en 2026, à l’occasion du 30e anniversaire de la présence de ce projet emblématique dans le pays.

Outre la coopération bilatérale, les deux pays collaborent étroitement dans les forums régionaux et internationaux.

La coopération économique, commerciale et d’investissement constitue l’un des piliers majeurs des relations bilatérales.

Le commerce bilatéral a progressé régulièrement, atteignant 10,3 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 14,7 % par rapport à 2023, puis 31 milliards de dollars en 2025. Au cours des quatre premiers mois de 2026, les échanges ont atteint près de 14,7 milliards de dollars.

En matière d’investissement, Singapour a été le premier investisseur au Vietnam en janvier 2026 avec 1,07 milliard de dollars, représentant 41,54 % du total des investissements étrangers.

Les zones industrielles Vietnam-Singapour (VSIP) sont devenues un symbole de la coopération économique entre les deux pays. Depuis le lancement du premier VSIP en 1996 dans la province de Binh Duong, le Vietnam est devenu le pays comptant le plus grand nombre de zones industrielles développées par Singapour dans le monde, avec 18 zones attirant plus de 18,7 milliards de dollars d’investissements et créant plus de 300.000 emplois.

Singapour est également le premier pays avec lequel le Vietnam a établi un partenariat pour l’économie numérique et l’économie verte lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour en février 2023.

Les deux pays étudient actuellement l’élargissement de leur coopération à de nouveaux domaines tels que l’alimentation, l’innovation et l’énergie.

La coopération en matière d’éducation et de formation des ressources humaines constitue également un point fort des relations bilatérales. Au cours des trente dernières années, plus de 21.000 cadres vietnamiens de niveau intermédiaire et supérieur ont participé à des formations dans le cadre du Programme de coopération de Singapour.

Dans les domaines des transports et du tourisme, plus de 130 vols directs hebdomadaires relient actuellement le Vietnam à Singapour. Le Vietnam figure parmi les trois principaux marchés pourvoyeurs de visiteurs internationaux vers Singapour au premier trimestre 2026.

La visite d’État de To Lam à Singapour du 29 au 31 mai 2026 revêt une importance particulière pour la mise en œuvre concrète du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong, cette visite intervient dans un contexte où les relations bilatérales connaissent un développement très positif, tandis que les deux pays cherchent à renouveler leurs modèles de croissance et à renforcer leur compétitivité face aux mutations rapides de l’économie mondiale.

La visite devrait contribuer à consolider davantage la confiance politique et à élever la coordination stratégique entre les deux pays.

Sur le plan économique, les deux parties souhaitent renforcer la coopération dans les domaines de l’investissement, du commerce, de la finance et des chaînes d’approvisionnement.

Le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a également indiqué qu’un des axes majeurs de cette visite serait l’approfondissement de la coopération en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique.

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, a souligné que cette visite créerait un nouvel élan pour porter les relations Vietnam-Singapour vers un niveau supérieur. -VietnamPlus