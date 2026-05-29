Économie

Hô Chi Minh-Ville, un pôle d’attraction des investissements directs étrangers en 2026

Dès la mi-année, Hô Chi Minh-Ville a presque achevé l'objectif de capter 11 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE).

Une entreprise japonaise ayant réalisé un investissement direct étranger dans le parc industriel intensif de Phu My 3. Photo : VNA
Une entreprise japonaise ayant réalisé un investissement direct étranger dans le parc industriel intensif de Phu My 3. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Cette année, Hô Chi Minh-Ville s’est fixé pour objectif de capter 11 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), une cible désormais quasiment atteinte. Ce résultat constitue un signal positif pour l’économie de la mégapole du Sud, qui s’affirme comme un pôle d’attraction majeur pour les investisseurs internationaux.

Selon le Service municipal des finances, la ville a attiré près de 2,9 milliards de dollars au premier trimestre 2026, en hausse de 220 % sur un an. Les entrées de capitaux devraient atteindre 8,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, permettant ainsi de réaliser l’objectif annuel dès la mi-année. Fin avril, le montant cumulé s’élevait déjà à 3,3 milliards de dollars, tandis que les autorités prévoient de mobiliser 2 milliards de dollars supplémentaires au second semestre.

S’agissant de la structure de ces flux, 644 nouveaux projets ont obtenu leur certificat d’investissement, pour un capital enregistré de plus de 800 millions de dollars. En outre, 65 projets en activité ont augmenté leur capital de près de 272 millions de dollars. La ville a également approuvé 641 opérations d’apport de capital ou de rachat de parts sociales par des investisseurs étrangers dans des entreprises locales, pour une valeur d’environ 2,3 milliards de dollars.

Plusieurs projets d'envergure ont été enregistrés, notamment le port de transbordement international de Can Gio, représentant un investissement de 4,9 milliards de dollars. Ce projet est réalisé par un consortium regroupant la Compagnie générale maritime du Vietnam, la Société par actions du Port de Saïgon et Terminal Investment Limited Holding S.A., filiale de MSC, le premier armateur mondial basé en Suisse.

D’autres projets significatifs incluent Nha Be Metrocity GS, avec une augmentation de capital de 2,2 milliards de dollars, le complexe intelligent de Thu Thiem avec 1,2 milliard de dollars supplémentaires, ainsi qu’un centre de données d’intelligence artificielle dans la zone industrielle de Tan Phu Trung, doté d’un capital de 2,1 milliards de dollars.

De nombreux investisseurs internationaux réitèrent leur confiance dans les nouvelles politiques d'incitation de la ville. Selon Kume Kunihide, président de la Chambre de commerce et d'industrie japonaise à Hô Chi Minh-Ville, les entreprises nippones considèrent la ville comme leur destination prioritaire.

Selon Hoang Vu Thanh, directeur du Service municipal des finances, ces résultats découlent d’un plan d’action détaillé lancé dès mars 2026. La simplification des procédures administratives a permis d’approuver certains projets d’envergure en seulement un mois. Il a indiqué que la ville privilégie désormais l’attrait des groupes multinationaux et des investisseurs stratégiques maîtrisant des technologies de pointe, notamment dans l’innovation, la logistique et la croissance verte.

De son côté, Nguyen Ky Phung, responsable du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, attribue ces résultats à l’application de "procédures d'investissement spéciales".

Cao Thi Phi Van, directrice adjointe du Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), estime que la taille du marché local et la future création d’un centre financier international garantiront l’attractivité durable de la mégapole du Sud pour les flux de capitaux de haute qualité. -VNA

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#investissements directs étrangers #IDE
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