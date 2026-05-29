Le Vietnam présente ses solutions de ville intelligente au Startup Village 2026 à Moscou

Moscou (VNA) - Le 28 mai, Startup Village, l’un des principaux événements russes consacrés à l’innovation et aux start-up, s’est ouvert au centre technologique de Skolkovo, en banlieue de Moscou.

Une délégation vietnamienne composée de représentants du Centre national d’innovation (NIC), du groupe TASCO et de l’ambassade du Vietnam en Russie a participé à cet événement organisé par la Fondation Skolkovo.

Créé en 2013, Startup Village est considéré comme l’un des forums technologiques majeurs de Russie. L’édition 2026 réunit des start-up, des entreprises, des investisseurs, des chercheurs ainsi que des représentants du gouvernement et des autorités de Moscou.

Le programme du Startup Village 2026 comprend des interventions de 30 experts internationaux, dix tables rondes et plusieurs événements parallèles réunissant des délégations de Chine, des Émirats arabes unis (EAU) et du Vietnam. Durant les deux jours de l'événement, les représentants chinois se concentrent sur l'éducation à l'intelligence artificielle, les EAU animent une session consacrée aux technologies médicales, tandis que le Vietnam met en avant le développement des villes intelligentes.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le NIC du Vietnam et la Fondation Skolkovo ont signé un mémorandum de coopération visant à renforcer les échanges dans les domaines de l’innovation et des technologies.

Dans le cadre de l’événement, TASCO, en partenariat avec des acteurs russes, a également organisé un concours technologique international consacré aux villes intelligentes, avec un accent particulier sur les infrastructures de transport et les services de mobilité numérique.

Les équipes participantes ont présenté des solutions destinées à relever les défis liés aux transports urbains, à leur numérisation et à l'amélioration de l'environnement urbain. Les trois projets lauréats devraient être invités au Vietnam pour participer à la Semaine de la construction et rencontrer des start-up vietnamiennes.

Selon Hoang Minh Hung, directeur général de TASCO, la Russie dispose d’un fort potentiel en matière de recherche fondamentale et constitue un partenaire prometteur pour les projets d’innovation du groupe.

TASCO s’intéresse particulièrement aux start-up technologiques russes et propose notamment des projets portant sur les applications de l’intelligence artificielle aux systèmes de contrôle intelligent de petite taille. L’entreprise s’est également déclarée prête à soutenir financièrement, voire à financer intégralement, des projets de recherche menés conjointement avec des partenaires russes.

L'espace d'exposition accueille également des entreprises technologiques venues de Chine, du Qatar, d'Ouzbékistan et d'Arabie saoudite, qui présentent leurs dernières innovations, notamment dans les sciences de la vie. -VNA