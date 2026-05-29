Politique

Un navire de la Marine royale néerlandaise fait escale à Hai Phong

Le président du Comité populaire de la ville portuaire de Hai Phong, Do Thanh Trung, a exprimé son souhait de poursuivre le développement de la coopération avec les partenaires néerlandais, notamment dans le secteur portuaire.

La frégate HNLMS De Ruyter est en escale au port de Hai Phong du 29 mai au 1er juin. Photo: VNA
La frégate HNLMS De Ruyter est en escale au port de Hai Phong du 29 mai au 1er juin. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) – Le président du Comité populaire de la ville portuaire de Hai Phong, Do Thanh Trung, a reçu le 29 mai, une délégation de la frégate HNLMS De Ruyter de la Marine royale néerlandaise.
Dans son discours de bienvenue, le responsable a présenté les remarquables performances socio-économiques de la ville, ainsi que ses orientations en matière de développement urbain et portuaire.
Il a exprimé son souhait de poursuivre le développement de la coopération avec les partenaires néerlandais, notamment dans le secteur portuaire.
À la tête de la délégation néerlandaise, la contre-amirale Jeanette Morang, envoyée spéciale du chef d'état-major de la Marine royale néerlandaise, s'est dite convaincue que le Vietnam, et notamment Hai Phong, et les Pays-Bas continueraient de développer une coopération fructueuse, en particulier dans le domaine du développement de ports intelligents et durables.

L’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, a souligné que, deux ans après la première visite d’un navire de la Marine royale néerlandaise au Vietnam, le déplacement du HNLMS De Ruyter réaffirme l’engagement des Pays-Bas en faveur d’une coopération étroite et durable avec le Vietnam et la région indo-pacifique, notamment dans les domaines de la coopération navale, du respect du droit international et de la liberté de navigation en eaux internationales.

vnanet-8793408.jpg
Séance de travail entre le Comité populaire de Hai Phong et la délégation de la frégate HNLMS De Ruyter de la Marine royale néerlandaise. Photo: VNA

La frégate HNLMS De Ruyter est en escale au port de Hai Phong du 29 mai au 1er juin. Cette visite marque une nouvelle étape importante dans le renforcement du partenariat entre les Pays-Bas et le Vietnam.


Ces dernières années, la coopération entre Hai Phong et ses partenaires néerlandais s’est intensifiée dans des domaines tels que les ports maritimes, la logistique, le développement urbain, l’environnement, la transformation numérique, la formation des ressources humaines et les échanges culturels, selon le Comité populaire de Hai Phong.


Les Pays-Bas comptent actuellement 17 projets à Hai Phong, pour un montant total d’environ 361 millions de dollars américains. De nombreuses entreprises néerlandaises opèrent efficacement dans la ville, notamment dans les secteurs maritime et logistique. -VNA

#​Hai Phong #Marine royale néerlandaise #HNLMS De Ruyter
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (droite), et le secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth. Photo : VNA

Tô Lâm rencontre des ministres de la Défense en marge du Dialogue Shangri-La

En marge du 23e Dialogue Shangri-La à Singapour, le secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm a rencontré les ministres de la Défense des États-Unis, de l’Australie et du Japon afin de renforcer les partenariats stratégiques et d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

L’ambassadeur du Vietnam, Dô Hung Viêt. Photo : VNA

Le Vietnam marque les esprits lors de la 11e Conférence d’examen du TNP

En tant que président de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui s’est tenue du 27 avril au 22 mai au siège des Nations Unies à New York, le Vietnam a marqué les esprits par son leadership ferme, son approche inclusive et ses efforts constants pour surmonter les divergences entre les parties.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Lai Châu, Lê Minh Ngân. Photo: VNA

Quatre provinces vietnamiennes frontalières consolident leur coopération avec le Yunnan (Chine)

Les dirigeants des provinces vietnamiennes de Lai Châu, Lao Cai, Tuyên Quang et Diện Biên ainsi que ceux de la province chinoise du Yunnan ont réaffirmé, lors de la sixième conférence annuelle tenue le 29 mai à Kunming, leur volonté d’approfondir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment les infrastructures frontalières, le commerce, le tourisme et les échanges entre les peuples, afin de contribuer au renforcement du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam (à gauche), et le président singapourien Tharman Shanmugaratnam. Photo: VNA

Un nouvel élan au partenariat Vietnam-Singapour

En visite d’État à Singapour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, s’est entretenu le 29 mai avec le président singapourien, Tharman Shanmugaratnam. Les deux dirigeants se sont félicités des progrès remarquables enregistrés dans les relations bilatérales depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global en mars 2025.

Le président singapourien, Tharman Shanmugaratnam (premier, droite), et son épouse, président la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et de son épouse. Photo: VNA

Cérémonie d’accueil officielle du dirigeant To Lam à Singapour

Le Vietnam et Singapour entretiennent des relations d’amitié et de coopération particulièrement dynamiques et substantielles en Asie du Sud-Est. Depuis plus d’un demi-siècle, leurs liens n’ont cessé de se renforcer et de s’élargir, faisant de leur partenariat un modèle de coopération au sein de l’ASEAN.

Les représentants et le personnel de l'ambassade ainsi que la communauté vietnamienne de Singapour accueillent le secrétaire général et président To Lam et son épouse. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam entame une visite d’État à Singapour

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, effectue du 29 au 31 mai une visite d’État à Singapour, destinée à approfondir le partenariat stratégique global récemment établi entre les deux pays et à renforcer leur coopération dans le contexte régional actuel.