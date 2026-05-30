Économie

Le rail vietnamien accélère sa double transition : numérique et verte

Le secteur ferroviaire vietnamien, composante historique du réseau de transport national, connaît une phase de modernisation accélérée après les difficultés liées à la pandémie.

Le rail vietnamien accélère sa double transition : numérique et verte. Photo; nhandan.vn
Le rail vietnamien accélère sa double transition : numérique et verte. Photo; nhandan.vn

Hanoi (VNA) - Le secteur ferroviaire vietnamien, composante historique du réseau de transport national, connaît une phase de modernisation accélérée après les difficultés liées à la pandémie. En 2025, près de 40 millions de passagers et plus de 5 millions de tonnes de fret ont été transportés, un redressement obtenu grâce à des investissements ciblés en infrastructures, en qualité de service et en solutions technologiques. Malgré une part de marché relative modeste, le rail confirme son rôle stratégique pour la réduction des émissions du transport national du fait de son rendement énergétique favorable.

Cap sur la transformation numérique

La transformation numérique est placée au cœur de la stratégie. Le parc exploité comprend actuellement 258 locomotives, 128 groupes électrogènes, 4 000 voitures et environ 2 600 km de voies. Sur la base des orientations nationales — notamment la Résolution n°57‑NQ/TW du 22 décembre 2024 — la direction de la Société nationale des chemins de fer (VNR) a engagé une politique structurée : réformes institutionnelles, gouvernance numérique, infrastructures et bases de données consolidées, développement technologique et montée en compétences des ressources humaines, transformation des services et promotion de l’innovation.

Plusieurs solutions numériques ont déjà été déployées : bureau électronique (e-office), signature numérique, billetterie électronique, chatbots de relation client, système VNRA-MIS pour la gestion des actifs d’infrastructure, vidéosurveillance, systèmes d’alerte automatisés Lidar, ainsi qu’un centre de gestion des situations d’urgence capable de recevoir des images en temps réel. Depuis 2025, la mise en place d’un modèle de « chemin de fer numérique » vise à centraliser la gouvernance, l’exploitation et la maintenance à travers des plateformes intégrant données, intelligence artificielle, big data et Internet des objets (IoT). Ces outils permettent d’améliorer la sécurité, la ponctualité et l’efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts.

Des défis pour la transition verte

Sur le plan environnemental, le rail présente des atouts : faible intensité d’émissions par unité transportée et forte capacité de charge. Selon le ministère de la Construction, les émissions ferroviaires ne représentent que 0,2% des émissions totales du pays et près de 3% des émissions du secteur des transports. En renforçant la part modale du rail, le secteur peut donc contribuer à réduire fortement le bilan carbone global des transports.

Cependant, la transition vers un système ferroviaire « vert » reste confrontée à plusieurs obstacles. Le rail est encore perçu comme moins flexible et moins interconnecté que d’autres modes de transport tels que la route, l’aérien ou le fluvial, ce qui limite son attractivité commerciale. Par ailleurs, les ressources financières nécessaires à la modernisation du réseau et à l’électrification des lignes demeurent insuffisantes.

Le rapport de la VNR identifie cinq sources d’émissions : la traction diesel des locomotives, la consommation énergétique des gares et installations, les opérations de maintenance, les déchets opérationnels et les activités logistiques internes. Les locomotives et groupes électrogènes consomment chaque année quelque 46 000 tonnes de diesel, soit plus de 70% des émissions du secteur ferroviaire.

Pour répondre à ces enjeux, la VNR a adopté la Résolution n°04/NQ‑ĐU du 11 février 2026 sur le développement scientifique, technologique, l’innovation et la transformation numérique pour la période 2026‑2030. L’objectif fixé est ambitieux : d’ici 2030, l’ensemble des unités sous la VNR doit achever les tâches de transformation numérique et d’innovation, moderniser progressivement les matériels et infrastructures et adopter des carburants et technologies aux normes d’émission requises.

Une stratégie de modernisation à long terme

Le plan s’articule autour de quatre axes et 38 actions opérationnelles : gouvernance et leadership, amélioration des mécanismes de gestion, développement des infrastructures et des technologies, et renforcement des ressources humaines et de la culture de l’innovation. Chaque action est assortie d’un calendrier et de responsabilités clairement définies au niveau des unités et filiales.

La stratégie de décarbonation repose sur l’électrification progressive des lignes, le recours aux énergies renouvelables pour l’alimentation des installations et la modernisation du parc roulant vers des systèmes à faibles émissions. L’approche vise la « verdir » l’ensemble de la chaîne — exploitation, maintenance, logistique et services — et non seulement la substitution d’un composant isolé. La VNR ambitionne de devenir une entreprise ferroviaire « numérique », opérant de manière intelligente et durable, où la R&D et l’innovation technologique constituent des piliers permanents.

Les auteurs du plan insistent sur la nécessité de lever des verrous : mobilisation des investissements publics et privés, adaptation réglementaire, transfert technologique, renforcement des compétences spécialisées et intégration intermodale pour améliorer la connectivité. La capacité à résoudre les points de blocage institutionnels, technologiques et financiers déterminera la réussite d’un véritable saut qualitatif pour le rail vietnamien.

En résumé, le rail vietnamien s’inscrit ainsi dans une trajectoire de transformation ambitieuse, combinant digitalisation, modernisation des infrastructures et transition énergétique. Si les contraintes financières et institutionnelles sont surmontées, le secteur pourrait jouer un rôle clé dans la stratégie nationale de neutralité carbone et dans le développement d’une mobilité plus durable, plus sûre et plus efficace.-VNA

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