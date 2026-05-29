Sciences

À Singapour, la diaspora scientifique vietnamienne attend un renforcement des coopérations

La communauté scientifique attend désormais avec intérêt le discours que To Lam prononcera au Dialogue de Shangri-La ainsi que sa rencontre avec la communauté vietnamienne à Singapour. 

Le docteur Ha Son Tung de l’Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR) répond à une interview de l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA
Le docteur Ha Son Tung de l’Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR) répond à une interview de l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA

Singapour (VNA) - À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, à Singapour du 29 au 31 mai, plusieurs intellectuels vietnamiens établis dans la cité-État nourrissent de fortes attentes quant au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Le docteur Ha Son Tung de l’Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR), a rappelé que To Lam avait partagé, lors de sa rencontre avec la diaspora vietnamienne en mars 2025 à l’occasion de sa précédente visite à Singapour, des orientations importantes sur le rôle de la science, de la technologie et de l’innovation dans le développement du pays, en soulignant l’importance de la coopération entre le Vietnam et Singapour.

Depuis cette rencontre, des canaux de coopération concrets ont été établis entre des groupes d’experts avec des ministères, des universités et des instituts de recherche au Vietnam, ouvrant la voie à des projets substantiels dans les domaines de la recherche, de la technologie et de la formation des ressources humaines.

La communauté scientifique attend désormais avec intérêt le discours que To Lam prononcera au Dialogue de Shangri-La ainsi que sa rencontre avec la communauté vietnamienne à Singapour, a indiqué Ha Son Tung.

vnanet-sing-1.png
Le professeur associé et docteur Luu Anh Tuan, de l’Université technologique de Nanyang (NTU). Photo: VNA

Pour le professeur associé et docteur Luu Anh Tuan, de l’Université technologique de Nanyang (NTU), ces événements témoignent de l’attention stratégique accordée par le Parti et l’État vietnamiens aux technologies de pointe dans le contexte de la transition vers une économie fondée sur la connaissance.

Selon lui, le soutien des plus hauts dirigeants renforce la confiance des chercheurs et des experts, tout en les encourageant à contribuer davantage au développement national à travers des programmes de recherche, le transfert de technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Toujours selon lui, le Vietnam dispose d’une opportunité majeure d’accélérer son développement en mobilisant efficacement les compétences de sa diaspora à Singapour, l’un des principaux pôles technologiques régionaux. De nombreux Vietnamiens y occupent des positions dans des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle (IA), le big data, les semi-conducteurs et les biotechnologies.

Luu Anh Tuan a plaidé pour la mise en œuvre de projets de coopération concrets, notamment dans les domaines de l’IA, de la transformation numérique et de la gouvernance publique, afin de générer des retombées rapides et tangibles pour l’économie vietnamienne.

Il a également estimé que la mise en place de mécanismes plus fluides reliant les intellectuels vietnamiens de l’étranger, les entreprises et les institutions publiques au Vietnam constituait une condition importante pour attirer et valoriser les talents.

Plusieurs experts espèrent que cette visite d’État ouvrira de nouvelles perspectives de coopération concrète et renforcera davantage les échanges de connaissances entre le Vietnam et Singapour, dans un contexte de concurrence technologique mondiale croissante.

Au-delà de sa dimension diplomatique, cette visite est également perçue comme un symbole fort du lien entre la diaspora vietnamienne et sa Patrie, encourageant les Vietnamiens de l’étranger à accompagner le pays dans sa dynamique d’innovation et de transformation numérique. -VNA-VNA

#Dialogue de Shangri-La #Singapour #To Lam #transformation numérique Singapour
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Émulation patriotique

Intégration internationale

Sur le même sujet

Les représentants et le personnel de l'ambassade ainsi que la communauté vietnamienne de Singapour accueillent le secrétaire général et président To Lam et son épouse. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam entame une visite d’État à Singapour

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, effectue du 29 au 31 mai une visite d’État à Singapour, destinée à approfondir le partenariat stratégique global récemment établi entre les deux pays et à renforcer leur coopération dans le contexte régional actuel.

Voir plus

Le professeur et docteur Tran Tuan Anh, vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies du Vietnam. Photo: VNA

Les orientations du SG To Lam donnent un nouvel élan à la communauté scientifique vietnamienne

La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont désormais reconnues comme des moteurs essentiels du développement national, la recherche fondamentale constituant le socle de la création de connaissances et de technologies de pointe. Dans ce contexte, les orientations du secrétaire général du Parti et président To Lam ont été saluées comme un signal fort en faveur d’un renforcement stratégique de ce domaine, notamment en matière d’investissement, de ressources humaines et d’infrastructures de recherche.

Le vice-Premier ministre vietnamien Ho Quoc Dung reçoit à Hanoï Mme Ekaterina Zaharieva, commissaire européenne chargée de la Recherche, des Start-up et de l’Innovation. Photo : VNA

Le Vietnam et l’UE renforcent leur coopération en science, technologie et innovation

Le Vietnam et l’UE souhaitent approfondir leur partenariat dans les domaines de la recherche, des technologies de pointe et de l’innovation. Lors d’une rencontre à Hanoï le 26 mai, les deux parties ont souligné l’importance de nouveaux mécanismes de coopération pour favoriser les échanges scientifiques, le transfert de technologies et l’intégration des acteurs vietnamiens aux grands programmes européens de recherche.

Le général de brigade Nguyen Tung Hung, commandant adjoint du Commandement des opérations dans le cyberespace au ministère de la Défense, s'exprime lors de la session plénière du sommet «Vietnam Security Summit 2026». Photo: VNA

Vietnam Security Summit 2026: se préparer au monde post-quantique et post-IA

Le sommet "Vietnam Security Summit 2026" s'est articulé autour de sessions thématiques approfondies traitant de la protection des données personnelles sur le cloud, de la sécurisation des secteurs stratégiques comme l’électricité, la finance, la télécommunication et la santé, ainsi que de la gestion des risques liés à la cybersécurité.

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président To Lam, a présidé le 21 mai à Hanoï, une réunion du Comité permanent du Comité directeur central pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo : VNA

To Lam appelle à une stratégie nationale sur les technologies quantiques

Le Vietnam entend faire des technologies quantiques un pilier stratégique de son développement futur. Lors d’une réunion tenue le 21 mai à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président To Lam a appelé à élaborer une stratégie ambitieuse afin de renforcer l’autonomie technologique, la souveraineté numérique et la compétitivité nationale dans les secteurs de pointe.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung s’exprime lors de la conférence, à Hanoi, le 19 mai. Photo : VNA

Les fonds pour la science et la technologie doivent être intégralement décaissés

Les capitaux décaissés s’élevaient jusqu'au 12 mai à 7.945 milliards de dôngs, soit 14,78 % du plan assigné par le Premier ministre. Sur ce montant, les décaissements du budget central ont atteint 4.063 milliards de dôngs, soit 14,8 % de l’objectif, tandis que ceux des budgets locaux ont dépassé 3.882 milliards de dôngs, soit 14,75%.

L'assemblage de pièces ultra-petites dans la fabrication de puces semi-conductrices. Photo : VNA

Le Vietnam priorise le développement de 70 technologies stratégiques de pointe

L’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la technologie quantique, le big data, les nouvelles énergies… figurent parmi les 70 hautes technologies dans lesquelles l’investissement est priorisé par le gouvernement afin de créer une dynamique de croissance et de renforcer l’autonomie technologique nationale.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai (6e à partir de la droite), et les dirigeants de l'association Global Connect Vietnam France. Photo : VNA

Lancement de l’association Global Connect Vietnam France

Avec pour objectif de rassembler les intellectuels, experts et entrepreneurs vietnamiens vivant en France et en Europe en général, l’association Global Connect Vietnam France (GCVF) vient d'être officiellement lancée à Paris.

Robots humanoïdes VinMotion, un produit de Vingroup. Photo : journal Tiên Phong

La propriété intellectuelle, pilier de la puissance nationale

Pour la première fois, les questions liées à l’intelligence artificielle (IA) et à l’exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle sont intégrées dans la loi, ouvrant de nombreuses opportunités et transformant progressivement les actifs intellectuels en un nouveau moteur de croissance.