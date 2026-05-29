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Le NIC lance un concours national de programmation consacré à l’IA

Le Vietnam lance pour la première fois un hackathon AI-native à l’échelle nationale, réunissant des milliers de jeunes développeurs afin de créer des solutions d’intelligence artificielle répondant à des défis concrets des entreprises et de l’économie numérique.

Photo : VNA
Photo : VNA


Hanoi (VNA) - Le Centre national d’innovation (NIC) a officiellement lancé, le 28 mai à Hanoï, le programme Viet Nam AI Hacks dans le cadre du « Viet Nam Innovation Challenge 2026 ». Il s’agit du premier hackathon AI-native organisé à l’échelle nationale au Vietnam, où les participants ne se contenteront pas d’écrire du code, mais devront développer directement des produits d’intelligence artificielle répondant à des problématiques concrètes d’entreprises en temps réel.

S’exprimant lors de l’événement, Tran Viet Hung, fondateur et directeur général de l’AI for Vietnam Foundation, a souligné que, dans l’ère de l’intelligence artificielle, la différence appartiendra à ceux capables de construire avec l’IA et non simplement de l’utiliser. Selon lui, Viet Nam AI Hacks offre aux jeunes Vietnamiens un environnement propice pour résoudre des problématiques réelles d’entreprises, développer des produits concrets en seulement 48 heures et accéder ensuite à des opportunités de développement aux niveaux national, régional et mondial.

Nguyen Khanh Linh, responsable de la promotion des investissements et des technologies stratégiques au NIC, a indiqué que le programme ouvrira à la communauté de l’IA une série de défis liés à la production, à la logistique, aux services publics, à l’éducation, à la santé ou encore aux villes intelligentes, afin d’y apporter des solutions applicables dans la pratique.

« Le programme contribuera non seulement à accélérer et optimiser l’application de l’IA dans l’économie, mais aussi à former des ressources humaines qualifiées, à promouvoir l’innovation ouverte et à renforcer la compétitivité nationale à l’ère de l’intelligence artificielle », a-t-il déclaré.

Organisé dans le cadre du Viet Nam Innovation Challenge 2026, ce hackathon AI-native réunira pour la première fois au Vietnam entre 2.000 et 3.000 programmeurs et jeunes talents qui travailleront, durant 48 heures, sur des problématiques concrètes proposées par des entreprises. L’événement se déroulera à Da Nang du 17 au 19 juillet 2026.

Au-delà d’une simple compétition de 48 heures, Viet Nam Innovation Challenge 2026 est conçu comme un parcours complet comprenant cinq semaines de formations et d’ateliers préparatoires, suivies du hackathon, puis d’activités de mise en relation avec des entreprises, investisseurs et partenaires internationaux.

Selon Thao Griffiths, directrice des politiques publiques de Meta pour le Vietnam, le Laos, le Cambodge et le Myanmar, le Vietnam dispose aujourd’hui de l’une des communautés de développeurs technologiques les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est.

Le Viet Nam Innovation Challenge 2026 vise à transformer ce potentiel en produits concrets capables de répondre aux besoins réels des entreprises. « Ces jeunes talents contribueront à façonner non seulement l’écosystème technologique vietnamien, mais aussi celui de toute la région. Meta est fière de les accompagner dans cette aventure », a-t-elle affirmé.

Pour le professeur associé et docteur Nguyen Gia Nhu, recteur de l’École d’informatique et d’intelligence artificielle de l’Université Duy Tan, Viet Nam Innovation Challenge ne se limite pas à un simple hackathon, mais constitue une étape importante dans la formation d’une nouvelle génération de ressources humaines spécialisées en IA pour le Vietnam.

À mesure que l’intelligence artificielle devient un facteur clé de compétitivité nationale, des environnements de mise en pratique comme cet événement permettront aux jeunes non seulement d’apprendre l’IA, mais aussi de savoir l’utiliser pour créer des produits, résoudre des problèmes concrets et se connecter avec des entreprises, investisseurs et experts internationaux.

« Nous espérons qu’à l’issue de ces 48 heures à Da Nang émergeront des équipes talentueuses, des produits capables d’être déployés dans la pratique et, plus largement, une génération d’ingénieurs vietnamiens en IA suffisamment compétents et confiants pour s’imposer à l’échelle régionale et mondiale », a souligné Nguyen Gia Nhu.

Le programme Viet Nam Innovation Challenge est une initiative conjointe du Centre national d’innovation, du ministère des Finances et du groupe Meta. Il vise à rechercher des solutions innovantes proposées par des organisations et individus du monde entier afin de répondre à des défis majeurs à l’échelle nationale.- VNA

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