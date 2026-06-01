Textile et chaussure : l’innovation technologique comme levier de croissance

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Hanoï (VNA) - Lors d'une récente séance de travail avec le Comité de pilotage pour le développement de la science, de la technologie et de l'innovation, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a réaffirmé que les sciences fondamentales constituaient le socle du savoir national et la base indispensable à l'autonomie stratégique du pays.

Cette orientation politique forte impose désormais une transformation profonde aux secteurs piliers de l'économie vietnamienne, en particulier au textile-habillement et à l'industrie de la chaussure, qui doivent progressivement abandonner le modèle fondé sur une main-d’œuvre à bas coût au profit de l'innovation technologique et de la montée en gamme.

Actuellement, ces industries font face à un défi de taille. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le taux de localisation ne représente qu'environ la moitié de la valeur totale de la chaîne de production, ce qui rend les entreprises vulnérables aux fluctuations géopolitiques, à la hausse des coûts logistiques ainsi qu'aux exigences croissantes des marchés internationaux, notamment de l'Union européenne et des États-Unis, en matière de traçabilité et de durabilité.

Face à ce constat, l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS) a formulé plusieurs recommandations mettant l'accent sur l'innovation technologique. Vu Duc Giang, président de la VITAS, a affirmé que la compétitivité d'une entreprise ne se mesurait plus aujourd'hui à son volume de production, mais à sa capacité à mettre en place un système de production efficace, flexible et intelligent, intégrant l'automatisation, la robotique et l'intelligence artificielle dans ses activités quotidiennes.

Vu Duc Giang souligne également l'urgence de renforcer la coopération internationale, de promouvoir les méthodes de production avancées et de poursuivre résolument l'objectif d'une production plus verte. De son côté, le vice-président de la VITAS, Truong Van Cam, rappelle la nécessité de développer la production nationale de matières premières, d'améliorer la qualité des produits et d'accroître leur valeur ajoutée.

Parallèlement, les autorités s'emploient à lever les principaux obstacles situés en amont de la chaîne de production, notamment dans les segments de la teinture et du finissage, qui nécessitent des investissements importants dans les technologies de traitement des eaux usées et de protection de l'environnement. Certaines provinces, telles que Ninh Binh, restructurent déjà leurs zones industrielles afin d'accueillir des projets de grande envergure répondant aux normes environnementales internationales, tout en encourageant les marques vietnamiennes à renforcer leur présence sur le marché intérieur.

Sur le terrain, plusieurs grands groupes industriels ont déjà engagé cette transition technologique et écologique avec des résultats encourageants. Le groupe Vinatex figure parmi les pionniers de cette transformation. Son directeur général, Cao Huu Hieu, a indiqué que l'entreprise avait fait de la transition écologique un axe stratégique majeur, reposant sur plusieurs piliers : la numérisation des processus de production, l'optimisation de la consommation énergétique et l'intégration de normes rigoureuses en matière d'ESG (environnement, social et gouvernance).

Cette dynamique est également observée au sein d'entreprises telles que May 10 et Phuong Thinh, qui considèrent la transformation numérique et le développement d'usines intelligentes comme des leviers essentiels pour améliorer sensiblement la productivité, la qualité des produits et la précision technique.

Le secteur de la chaussure suit une trajectoire similaire en investissant davantage dans les activités en amont afin de réduire sa dépendance aux importations de cuir et de composants. Sous l’impulsion de l’Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main (Lefaso), les fabricants adoptent de plus en plus des matériaux recyclés et respectueux de l’environnement, tout en intégrant des technologies avancées telles que la conception 3D et la découpe laser afin de réduire le gaspillage et de raccourcir les cycles de production.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue et d'exigences croissantes en matière de développement durable, l'innovation technologique apparaît désormais comme un levier indispensable pour permettre aux industries vietnamiennes du textile et de la chaussure de renforcer leur compétitivité et de consolider leur position dans les chaînes de valeur mondiales. -VNA

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