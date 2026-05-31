Santé

Amélioration de la couverture santé : des services spécialisés plus proches et plus performants

Ho Chi Minh-Ville adopt plusieurs mesures visant à garantir une plus grande équité dans l’accès aux soins, afin que chaque habitant puisse bénéficier de services médicaux de haute qualité à proximité de son lieu de résidence.

Des médecins de l’hôpital Binh Dan de Hô Chi Minh-Ville réalisent une intervention chirurgicale d’urgence sur un habitant de Con Dao souffrant de multiples blessures. Photo : VNA
Des médecins de l’hôpital Binh Dan de Hô Chi Minh-Ville réalisent une intervention chirurgicale d’urgence sur un habitant de Con Dao souffrant de multiples blessures. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Pendant longtemps, les habitants des zones périphériques et éloignées ont dû consacrer énormément de temps et de moyens financiers pour accéder aux établissements de santé du centre-ville. Cette situation résultait de l’absence de services médicaux spécialisés à l’échelle locale. Pour remédier à cette disparité, Ho Chi Minh-Ville a pris l’initiative pionnière de déployer des médecins de haut niveau et d’étendre les infrastructures hospitalières vers les zones reculées et insulaires, garantissant ainsi un accès plus équitable aux soins pour l’ensemble de la population.

Depuis le 6 mai, les patients souffrant d’insuffisance rénale à Con Dao peuvent désormais bénéficier de séances de dialyse sur place grâce au soutien en équipements et en expertise de l’Hôpital Thong Nhat de Ho Chi Minh-Ville, sans devoir se rendre sur le continent comme auparavant. Dès sa mise en service, l’unité de dialyse du Centre de santé civilo-militaire de Con Dao a pris en charge trois patients nécessitant une hémodialyse régulière. Selon le docteur Le Cong Tho, directeur du Centre, les deux appareils actuellement disponibles permettent de traiter jusqu’à douze patients.

Depuis septembre 2025, le Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville envoie régulièrement des médecins issus des grands Hôpitaux spécialisés vers le Centre de santé civilo-militaire de Con Dao afin d’améliorer la qualité des soins d’urgence et des traitements médicaux. À ce jour, dix missions de médecins ont été déployées à Con Dao. Depuis leur arrivée, le nombre de consultations et de traitements est passé d’environ 80 à plus de 200 patients par jour. Plusieurs techniques médicales spécialisées y ont également été réalisées pour la première fois.

vnanet-potal-mo-hinh-luan-phien-bac-si-ra-con-dao-phat-huy-hieu-qua-tich-cuc-8287916.jpg
La ministre de la Santé et des responsables de Ho Chi Minh-Ville assistent à la signature d’un accord sur la mise en œuvre d’un programme de soins dentaires scolaires et de prise en charge bucco-dentaire des personnes âgées à Con Dao pour la période 2025-2028. Photo : VNA

Selon Nguyen Phuoc Loc, vice-secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, ce programme de rotation de médecins spécialistes contribue à garantir un accès plus équitable aux services de santé, sans que l’éloignement géographique ne constitue un obstacle aux soins médicaux.

Dans la région de Can Gio, les habitants ont accès depuis décembre 2025 aux services de la 2e antenne de l’Hôpital Tu Du, premier modèle d’Hôpital généraliste interconnecté du Vietnam. Cet établissement rassemble des médecins provenant de neuf Hôpitaux de pointe afin d’offrir des soins de haute qualité aux habitants de la région. Depuis son ouverture, l’Hôpital accueille chaque mois des milliers de patients. De nombreuses opérations complexes y ont déjà été réalisées et le taux de transfert vers les Hôpitaux du centre-ville a fortement diminué.

Dans les anciennes régions de Binh Duong et de Ba Ria - Vung Tau, parallèlement au soutien technique, le Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville y développera des antennes secondaires et tertiaires d’hôpitaux. Plusieurs grands Hôpitaux spécialisés, comme l’Hôpital d’oncologie, l’Hôpital Tu Du ou l’Hôpital de traumatologie et d’orthopédie, devraient y ouvrir de nouveaux établissements dans les prochaines années.

Selon Tang Chi Thuong, directeur du Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville, la ville développe actuellement un système de santé multipolaire, dans lequel les Hôpitaux de périphérie jouent un rôle stratégique afin d’assurer une prise en charge précoce des patients, de désengorger les grands Hôpitaux centraux et de réduire le temps ainsi que les coûts d’accès aux soins pour les habitants des zones éloignées.

Cette vision vise à garantir une plus grande équité dans l’accès aux soins, afin que chaque habitant puisse bénéficier de services médicaux de haute qualité à proximité de son lieu de résidence. -VNA

#infrastructures hospitalières #couverture santé #services médicaux spécialisés
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Vietnam du bonheur

Sur le même sujet

L'hôpital militaire 175 innove en appliquant des techniques modernes de biopsie osseuse. Photo: Anh Tuyêt/qdnd.vn

La transformation numérique est en marche dans les hôpitaux militaires

À l’heure du numérique, le médecin militaire conserve ses valeurs fondamentales: rigueur, dévouement et disponibilité en toutes circonstances. Mais désormais, la technologie ouvre une nouvelle ère pour la médecine militaire, où rapidité, données et connectivité deviennent des éléments clés.

Voir plus

La vice-Première ministre vietnamienne, Pham Thi Thanh Tra (droite), et Angela Pratt, représentante de l'OMS au Vietnam. Photo: baochinhphu

La vice-Première ministre sollicite l’appui de l’OMS pour la réforme de la santé

La vice-Première ministre vietnamienne, Pham Thi Thanh Tra, a sollicité une assistance continue de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la réforme du système de santé et l'amélioration des soins de santé pour le peuple vietnamien dans la nouvelle phase de développement, lors d'une rencontre avec Angela Pratt, représentante de l'OMS au Vietnam, le 28 mai à Hanoï.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra rend visite aux enfants hospitalisés à l'Hôpital pédiatrique No 2 de Hô Chi Minh-Ville et leur apporte des cadeaux. Photo : VNA

Plus de 2 200 milliards de dôngs versés au fonds en faveur des cancéreux démunis

À Ho Chi Minh-Ville, une soirée artistique caritative organisée par le Fonds de soutien aux patients atteints de cancer « Un lendemain radieux » a permis de mobiliser plus de 2.238 milliards de dôngs sous forme de dons financiers, de médicaments et de matériel médical. L’événement a réaffirmé l’élan de solidarité nationale envers les patients cancéreux en situation difficile.

Le Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville a réalisé avec succès une chirurgie cérébrale éveillée chez un garçon de 12 ans. Photo: VNA

Première chirurgie éveillée du cerveau chez un enfant au Vietnam

Il s’agit de la première intervention de ce type pratiquée chez un enfant au Vietnam, ouvrant de nouvelles perspectives pour préserver les fonctions neurologiques et la qualité de vie à long terme des enfants atteints de tumeurs cérébrales situées dans des zones à haut risque.

Photo: SYT

Ho Chi Minh-Ville maintient un haut niveau de vigilance contre Ebola

La détection précoce des cas suspects constitue un élément clé du dispositif de surveillance aux frontières. Parallèlement, des formations et des mises à jour régulières sont organisées sur les procédures de contrôle des infections, l’utilisation des équipements de protection individuelle et la prise en charge des cas suspects dans les établissements de santé, afin de garantir une réponse rapide en cas d’introduction du virus.

Soins d'un patient atteint d’Ebola dans un hôpital en République démocratique du Congo, le 16 mai 2026. Photo : Xinhua/VNA

Le Vietnam renforce sa surveillance face au risque d’Ebola

Le ministère de la Santé a indiqué suivre de près l’évolution de la situation, mettre régulièrement à jour les informations provenant de l’OMS et renforcer la surveillance dans les établissements de santé ainsi que les contrôles sanitaires aux postes-frontières.

La carte d'assurance maladie sert de preuve de l'affiliation à un régime d'assurance maladie et permet à son détenteur de bénéficier des soins de santé couverts par ce régime. Photo: VNA

Le Vietnam étend le champ d’application de l’assurance maladie

Le plan définit des tâches et des solutions concrètes pour institutionnaliser pleinement la directive, tout en guidant les ministères, les secteurs et les collectivités locales dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques visant à garantir une couverture d’assurance maladie plus efficace, avec pour objectif la couverture universelle d’ici 2030.