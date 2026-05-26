Santé

Des technologies avancées révolutionnent la chirurgie de la colonne vertébrale

Le développement de l’assistance robotique, de la navigation chirurgicale 3D et des systèmes de neuromonitoring peropératoire est à l’origine d’un changement majeur dans la chirurgie moderne de la colonne vertébrale.

Des médecins effectuent une chirurgie de la colonne vertébrale à l'aide de techniques modernes. Photo : VietnamPlus
Des médecins effectuent une chirurgie de la colonne vertébrale à l'aide de techniques modernes. Photo : VietnamPlus

Hanoi (VNA) – La robotique moderne et la technologie de positionnement 3D sont appliquées à la chirurgie de la colonne vertébrale, ouvrant un nouveau chapitre en médecine avec une précision et une sécurité accrues.

C’était l’un des sujets abordés lors d’une conférence scientifique internationale, sur le thème « Technologies avancées en chirurgie de la colonne vertébrale », organisée lundi 25 mai par l’Université de médecine et de pharmacie – Campus Linh Dàm.

Cet événement vise à informer les participants des dernières techniques de pointe. Il offre également aux médecins vietnamiens un accès direct aux technologies considérées comme la référence mondiale en matière de chirurgie complexe de la colonne vertébrale.

Lors de son intervention, le professeur Lê Ngoc Thành, recteur de l’Université de médecine et de pharmacie de l’Université nationale du Vietnam de Hanoi (VNU-UMP), a fait savoir que la chirurgie du rachis avait connu des progrès remarquables à l’échelle mondiale grâce à une forte interaction avec les hautes technologies. Le développement de l’assistance robotique, de la navigation chirurgicale 3D et des systèmes de neuromonitoring peropératoire est à l’origine d’une évolution majeure dans la chirurgie moderne du rachis.

« Le développement de l’assistance robotique, de la navigation chirurgicale 3D et des systèmes de neuromonitoring peropératoire est en train de créer un changement majeur dans le domaine de la chirurgie moderne de la colonne vertébrale », a-t-il déclaré.

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Le professeur Lê Ngoc Thành, recteur de l’Université de médecine et de pharmacie de l’Université nationale du Vietnam de Hanoi (VNU-UMP), s’exprime lors de la conférence scientifique internationale, à Hanoi, le 25 mai. Photo : VietnamPlus

L’expérience clinique montre que les interventions rachidiennes, de plus en plus complexes, exigent une précision absolue pour maîtriser les risques et accélérer la convalescence des patients. Dans ce contexte, les médecins vietnamiens s’approprient les technologies chirurgicales de nouvelle génération, les maîtrisent et en promeuvent l’application en pratique clinique, selon le professeur.

Il a déclaré que le fossé technologique entre les différents niveaux de soins de santé demeure un défi majeur pour le secteur médical. Si les possibilités de formation à l’étranger sont limitées et coûteuses, l’introduction de technologies modernes au Vietnam permettra aux médecins d’accéder à de nouvelles techniques localement, améliorant ainsi la qualité des traitements.

L’événement était axé sur trois technologies considérées comme la référence en matière de chirurgie rachidienne moderne : les systèmes de navigation chirurgicale 3D en temps réel, le robot chirurgical Mazor X Stealth Edition et le système de neuromonitoring peropératoire (IOM).

Les experts affirment que la maîtrise simultanée de ces trois technologies devient une exigence obligatoire dans de nombreux grands centres de chirurgie de la colonne vertébrale à travers le monde afin d’améliorer la sécurité des patients.

Le professeur associé Nguyên Lê Bao Tiên, directeur adjoint de l’hôpital de l’Université de médecine et de pharmacie – Campus Linh Dàm, a présenté un rapport scientifique sur la technique OLIF monopositionnelle réalisée avec le robot Mazor X. Cette technique est considérée comme une application remarquable de l’assistance robotique en chirurgie rachidienne moderne.

« La technologie robotique actuelle intègre de nombreuses plateformes d’assistance par l’IA, ce qui rend les interventions chirurgicales plus rapides, moins invasives et plus précises », a-t-il indiqué. « Sans pour autant remplacer complètement les chirurgiens, ce système contribue à minimiser les erreurs et à améliorer la sécurité des patients.» — VNA

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#chirurgie de la colonne vertébrale
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