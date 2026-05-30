Son La : à Ta Xua, le long chemin de l’école entre montagnes et nuages

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Le point-école primaire et préscolaire du hameau de Lang Sang est situé sur les hauteurs montagneuses, au cœur de la forêt protégée de la commune de Ta Xua. Photo : VNA
Le point-école primaire et préscolaire du hameau de Lang Sang est situé sur les hauteurs montagneuses, au cœur de la forêt protégée de la commune de Ta Xua. Photo : VNA
Des enfants du hameau de Lang Sang avant le début des cours. Photo : VNA
Des enfants du hameau de Lang Sang avant le début des cours. Photo : VNA
Des élèves jouent dans la cour avant l’entrée en classe. Photo : VNA
Des élèves jouent dans la cour avant l’entrée en classe. Photo : VNA
Du lundi au vendredi, les élèves des classes de première et deuxième année du primaire apportent chaque jour leur repas et leur eau à l’école. Photo : VNA
Du lundi au vendredi, les élèves des classes de première et deuxième année du primaire apportent chaque jour leur repas et leur eau à l’école. Photo : VNA
ua Thi Cang, élève de première année à l’annexe scolaire de Lang Sang. Photo : VNA
ua Thi Cang, élève de première année à l’annexe scolaire de Lang Sang. Photo : VNA
Des élèves de première année. Photo : VNA
Des élèves de première année. Photo : VNA
Des élèves de l’ethnie hmong. Photo : VNA
Des élèves de l’ethnie hmong. Photo : VNA
Le hameau de Lang Sang est niché au cœur de la forêt protégée et des hautes montagnes. Photo : VNA.
Le hameau de Lang Sang est niché au cœur de la forêt protégée et des hautes montagnes. Photo : VNA.
Une séance d’éducation physique pour les élèves de première année. Photo : VNA
Une séance d’éducation physique pour les élèves de première année. Photo : VNA
Un cours des élèves de deuxième année. Photo : VNA
Un cours des élèves de deuxième année. Photo : VNA
Des enfants de cinq ans de la classe maternelle. Photo : VNA
Des enfants de cinq ans de la classe maternelle. Photo : VNA
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Son La : à Ta Xua, le long chemin de l’école entre montagnes et nuages

L'antenne scolaire de Lang Sang, rattaché à l’école primaire et collège de Hang Dông, dans la commune de Ta Xua, est situé à une distance importante de l’établissement principal, dans une zone montagneuse où les déplacements demeurent particulièrement difficiles. Malgré des conditions de vie encore précaires, les visages des enfants reflètent chaque jour la joie d’aller à l’école, d’apprendre à lire et à écrire, et de retrouver leurs camarades ainsi que leurs enseignants.

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#Ta Xua #Son La

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