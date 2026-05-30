Son La : à Ta Xua, le long chemin de l’école entre montagnes et nuages

L'antenne scolaire de Lang Sang, rattaché à l’école primaire et collège de Hang Dông, dans la commune de Ta Xua, est situé à une distance importante de l’établissement principal, dans une zone montagneuse où les déplacements demeurent particulièrement difficiles. Malgré des conditions de vie encore précaires, les visages des enfants reflètent chaque jour la joie d’aller à l’école, d’apprendre à lire et à écrire, et de retrouver leurs camarades ainsi que leurs enseignants.