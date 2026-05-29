Société

An Giang reçoit 109 citoyens vietnamiens remis par le Cambodge

Selon les premières informations, les personnes concernées s’étaient rendues au Cambodge à différentes périodes et par plusieurs postes-frontières pour y travailler.

An Giang reçoit 109 citoyens vietnamiens remis par le Cambodge. Photo: VNA
An Giang reçoit 109 citoyens vietnamiens remis par le Cambodge. Photo: VNA

An Giang (VNA) – Les autorités vietnamiennes ont accueilli, le 29 mai, au poste-frontière international de Tinh Bien, dans la province méridionale d’An Giang, 109 ressortissants vietnamiens remis par les autorités cambodgiennes après leur expulsion pour infraction aux règles relatives à l’immigration, au travail et au séjour au Cambodge.

Selon les premières informations, les personnes concernées s’étaient rendues au Cambodge à différentes périodes et par plusieurs postes-frontières pour y travailler. Elles ont été expulsées par la Direction générale de l’immigration du ministère cambodgien de l’Intérieur pour non-respect de la réglementation relative à l’immigration, au travail et au séjour au Cambodge.

vnanet-potal-an-giang-tiep-nhan-109-cong-dan-viet-nam-do-co-quan-chuc-nang-campuchia-trao-tra-8792847.jpg
Les autorités vietnamiennes et cambodgiennes procèdent aux formalités de remise et de réception de 109 ressortissants vietnamiens au poste-frontière international de Tinh Bien, dans la province d’An Giang. Photo: VNA

Dès leur arrivée au poste-frontière de Tinh Bien, les autorités vietnamiennes ont procédé aux contrôles sanitaires, aux examens médicaux ainsi qu’aux premières formalités administratives et juridiques.

Une fois les procédures de réception achevées, les 109 ressortissants ont été transférés vers le service de l’immigration de la Police provinciale d’An Giang et les autres organismes compétents afin de poursuivre les vérifications nécessaires et d’organiser leur retour dans leurs localités d’origine, conformément à la législation vietnamienne. -VNA

#citoyens #ressortissants #immigration #Vietnam #Cambodge An Giang Cambodge
Suivez VietnamPlus

Vietnam du bonheur

Sur le même sujet

Voir plus

Étudiants effectuant un stage en programmation de microcontrôleurs au Collège de technologie Vietnam-République de Corée, à Bac Giang. Photo : VNA

Le Centre national de l’innovation lance le 1er hackathon national d’IA au Vietnam

Plutôt que de se concentrer sur des concours de programmation mettant principalement en valeur des compétences techniques, le Vietnam AI Hacks plonge les jeunes développeurs dans un environnement bien plus proche des réalités du marché, avec de véritables défis commerciaux, des délais serrés, la pression du produit, des exigences de déploiement et des opportunités de nouer des contacts avec des entreprises et des investisseurs après la compétition.

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man et le Vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam. Photo : VNA

Vesak 2026 : Le président de l’AN Tran Thanh Man félicite des dirigeants de l’Église bouddhique du Vietnam

À l’occasion de la fête du Vesak 2026 (calendrier bouddhique 2570), le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trần Thanh Mẫn, a rendu visite aux hauts dignitaires de l’Église bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville afin de leur adresser ses félicitations et de saluer les contributions du bouddhisme à l’édification nationale et à la solidarité du pays.

Signature d'une Déclaration relative à l'enseignement du français dans le système éducatif vietnamien, le 28 mai à l'ICISE. Photo : CVN/VNA

Le français s’impose dans la stratégie éducative vietnamienne

Le Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE - International Centre for Interdisciplinary Science and Education), dans le quartier de Quy Nhon Nam, province de Gia Lai (Centre), accueilli, les 28 et 29 mai, le Forum de l'éducation francophone pour sa première édition.

Le brûlage des sous-bois contribue à réduire le risque d'incendies de forêt pendant la période de sécheresse la plus intense. Photo : Tuan Anh – VNA

Alerte maximale aux incendies de forêt dans de nombreuses régions du Vietnam

Alors qu’une vague de chaleur intense touche de nombreuses régions du Vietnam, les risques d’incendies de forêt atteignent un niveau extrêmement élevé. Les autorités, les forces de secours et les populations locales multiplient les mesures de prévention afin de limiter les dégâts humains, environnementaux et économiques.

De nombreuses personnes handicapées constituent des exemples remarquables de courage et de persévérance pour surmonter les difficultés de la vie, s’intégrer pleinement à la communauté et être reconnues et honorées dans tous les domaines de la société. Photo: VNA

Le Vietnam renforce la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Le gouvernement vietnamien a approuvé un nouveau plan visant à améliorer l’application de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et des recommandations formulées par le Comité compétent. Ce dispositif entend renforcer la protection des droits des personnes handicapées et promouvoir une mise en œuvre plus efficace et coordonnée des politiques publiques dans ce domaine.

Les accusés à l’écoute du verdict. Photo : VNA

L'ancienne ministre Nguyen Thi Kim Tien condamnée à six ans de prison

L’ancienne ministre de la Santé Nguyen Thi Kim Tien a été condamnée à six ans de prison dans l’affaire de « violation des règles de gestion et d’utilisation des biens publics entraînant des pertes et du gaspillage », d’« escroquerie » et de « corruption passive », survenue au ministère de la Santé et dans plusieurs unités concernées.

Les douanes de la région 3 lancent une campagne ciblée de lutte contre le trafic de drogue. Photo : VNA

Vietnam : une nouvelle panoplie de mesures pour prévenir et lutter contre la drogue

Les mesures se concentrent sur la lutte et le contrôle de la criminalité liée à la drogue sur la frontière nationale, aux postes-frontières et en mer ; la multiplication du modèle «École sans drogue», la mise en œuvre efficace de politiques de crédit pour les toxicomanes désintoxiqués et l’aide à la formation professionnelle et à la création d’emplois en leur faveur.

Doan Minh Huan (droite), directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, offre des livres à Leeber Leebouapao, président de l’Institut national des sciences économiques et sociales du Laos . Photo : VNA

Vietnam-Laos : coopération renforcée dans la formation de cadres et la recherche

Le Vietnam et le Laos souhaitent approfondir leur coopération en matière de formation des cadres, de recherche scientifique et de conseil stratégique. Lors d’une séance de travail tenue à Hanoï le 26 mai, les deux parties ont mis l’accent sur des approches plus pratiques et adaptées aux besoins actuels de gouvernance et de développement.