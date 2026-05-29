Société

Vesak 2026 : Le président de l’AN Tran Thanh Man félicite des dirigeants de l’Église bouddhique du Vietnam

À l’occasion de la fête du Vesak 2026 (calendrier bouddhique 2570), le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trần Thanh Mẫn, a rendu visite aux hauts dignitaires de l’Église bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville afin de leur adresser ses félicitations et de saluer les contributions du bouddhisme à l’édification nationale et à la solidarité du pays.

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man et le Vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man et le Vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam. Photo : VNA


Ho Chi Minh-Ville (VNA) - À l’occasion de la fête du Vesak 2026, – année bouddhique 2570 –, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a rendu visite le 29 mai et adressé ses félicitations au Vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam et au Vénérable Thich Thien Nhon, son patriarche adjoint.

Tran Thanh Man a transmis aux dignitaires religieux, moines, moniales, fidèles bouddhistes et à l’ensemble des pratiquants de l'ensemble du pays ses salutations chaleureuses ainsi que ses vœux de paix, de solidarité et de joie à l’occasion du Vesak 2026.

Il a rappelé que l'Assemblée nationale du Vietnam avait récemment adopté plusieurs lois liées aux activités religieuses et cultuelles, notamment la Loi sur les croyances et les religions de 2026, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027. L’Assemblée nationale et le gouvernement ont également mis en place des mécanismes de coordination et confié des missions spécifiques aux ministères et secteurs concernés, en particulier au ministère des Ethnies et des Religions afin de soutenir l’organisation des grands événements de l’église bouddhique.

Le dirigeant a souligné que le Parti, l’État et le Front de la Patrie du Vietnam apprécient hautement les importantes contributions de l’Église bouddhique du Vietnam (EBV) et des fidèles bouddhistes à l’œuvre de construction et de défense de la Patrie.

Saluant le rôle et le prestige du Vénérable Thich Tri Quang, Tran Thanh Man a exprimé sa conviction que le patriarche suprême continuera à guider l’EBV, les dignitaires religieux, les moines, les moniales et les fidèles dans l’application des orientations du Parti et des lois de l’État, contribuant ainsi à l’objectif de croissance à deux chiffres du pays dans la nouvelle période de développement.

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Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man et le Vénérable Thich Thien Nhon, patriarche adjoint du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam. Photo : VNA



Le Vénérable Thich Tri Quang a, pour sa part, souligné qu’au cours de ses 45 années de formation et de développement, l’EBV a su unir les religieux et les fidèles pour surmonter de nombreuses difficultés et apporter une contribution significative à la construction et à la défense nationales. Il a affirmé que l’Église continuerait à coopérer étroitement avec les autorités, le Front de la Patrie et les organisations de masse afin de renforcer la grande union nationale et religieuse, ainsi que de participer aux mouvements patriotiques et aux activités de protection sociale.

Toujours dans la matinée du 29 mai, Tran Thanh Man s’est également rendu auprès du Vénérable Thich Thien Nhon, pour lui adresser ses félicitations à l’occasion du Vesak.

Le président de l’Assemblée nationale a exprimé sa confiance dans le fait que l’EBV continuera d’être un membre actif du Front de la Patrie du Vietnam, accompagnant le Parti, l’État et le peuple, et contribuant de manière toujours plus concrète à l’œuvre de construction et de défense nationales dans cette nouvelle phase de développement. - VNA

source
#Église bouddhique du Vietnam #EBV #solidarité nationale #liberté religieuse
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