Société

Le Vietnam accélère le développement de VNeID en super-application nationale

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a approuvé un projet de développement de VNeID, l’application nationale d’identification numérique, pour la période 2026-2030, avec vision à l’horizon 2045.

Objectif d’ici 2028 : intégrer 100 % des documents des citoyens et des organisations conformément à la législation sur l’identification et l’authentification électroniques. Photo : VNA
Objectif d’ici 2028 : intégrer 100 % des documents des citoyens et des organisations conformément à la législation sur l’identification et l’authentification électroniques. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a approuvé un projet de développement de VNeID, l’application nationale d’identification numérique, pour la période 2026-2030, avec vision à l’horizon 2045. Ce programme positionne la plateforme comme une « super application » au cœur de l’écosystème numérique national vietnamien.

Conformément à la décision n° 940/QD-TTg du 26 mai 2026, le projet vise à transformer VNeID en une plateforme numérique nationale moderne, sécurisée et hautement évolutive. Cette plateforme permettra aux citoyens, entreprises, agences et organisations de gérer efficacement leurs démarches administratives, d'accéder aux services publics en ligne, d'effectuer des transactions électroniques et d'utiliser les services publics numériques.

VNeID devrait également servir d'infrastructure numérique de confiance pour la connexion, le partage et l'authentification des informations entre les bases de données nationales, les bases de données spécialisées et les systèmes d'information gérés par les ministères, les secteurs, les collectivités locales, les organisations et les entreprises. Elle contribuera ainsi à la transformation numérique du pays et au développement de l'administration, de l'économie et de la société numériques.

D’ici 2028, le Vietnam ambitionne d’achever le cadre juridique, les politiques et l’infrastructure technique nécessaires au développement de VNeID en une super-application complète au service des citoyens, des entreprises et des organismes publics.
Selon la feuille de route, 100 % des bénéficiaires de prestations sociales, de pensions et d’aides sociales devraient disposer de comptes de paiement et de portefeuilles électroniques intégrés à VNeID. Des comptes d’identification électronique seront également délivrés à toutes les personnes physiques et morales éligibles qui en feront la demande.

D’ici fin 2028, environ 50 % des services numériques essentiels devraient être intégrés à VNeID, tandis que tous les documents personnels et professionnels, ainsi que les abonnements mobiles, seront authentifiés sur la plateforme. L’intelligence artificielle sera également intégrée progressivement afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

Par ailleurs, 80 % des citoyens éligibles devraient recevoir des certificats de signature numérique leur permettant d’accéder aux services publics en ligne ainsi qu’à des services de confiance étendus pour les transactions civiles et commerciales numériques.
D’ici 2030, le Vietnam prévoit de finaliser l’écosystème numérique VNeID, offrant une gamme complète de services aux citoyens, aux entreprises et aux organismes publics relevant des ministères, des secteurs et des collectivités locales.

Conformément à ce plan, chaque citoyen disposera d’un compte VNeID de niveau 2, intégrant un compte de paiement et un portefeuille électronique si nécessaire. Par ailleurs, tous les citoyens éligibles recevront un certificat de signature numérique pour accéder aux services publics en ligne et effectuer des transactions civiles.

Environ 70 % des services et applications disponibles sur VNeID devraient intégrer l’intelligence artificielle d’ici 2030 afin de personnaliser et d’améliorer l’expérience utilisateur. Le gouvernement ambitionne également que 70 % des utilisateurs adoptent le paiement sans espèces ainsi que les services de règlement des factures essentielles via la plateforme.

De plus, 70 % des utilisateurs devraient accéder régulièrement aux services et applications de l’écosystème VNeID et les utiliser.

À l’horizon 2045, le Vietnam entend poursuivre le développement de l’écosystème numérique VNeID tout en modernisant ses infrastructures techniques et technologiques afin de garantir un fonctionnement stable, sécurisé et fluide.

Dans le cadre de sa vision à long terme, VNeID intégrera l'intelligence artificielle à l'ensemble de ses services et utilitaires afin d'optimiser et de personnaliser l'expérience utilisateur sur diverses applications et compétences numériques.

Le projet vise également à garantir un accès universel aux services de paiement sans espèces et au règlement des factures essentielles via VNeID, tandis que 90 % des utilisateurs devraient accéder régulièrement aux services de l’écosystème numérique de la plateforme.-VNA

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#VNeID #super-application nationale
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