Société

Alerte maximale aux incendies de forêt dans de nombreuses régions du Vietnam

Alors qu’une vague de chaleur intense touche de nombreuses régions du Vietnam, les risques d’incendies de forêt atteignent un niveau extrêmement élevé. Les autorités, les forces de secours et les populations locales multiplient les mesures de prévention afin de limiter les dégâts humains, environnementaux et économiques.

Le brûlage des sous-bois contribue à réduire le risque d'incendies de forêt pendant la période de sécheresse la plus intense. Photo : Tuan Anh – VNA
Le brûlage des sous-bois contribue à réduire le risque d'incendies de forêt pendant la période de sécheresse la plus intense. Photo : Tuan Anh – VNA

Hanoï (VNA) - Dans un contexte de fortes chaleurs généralisées, de nombreuses forêts du pays présentent un risque très élevé d’incendie. Les forces compétentes, les autorités locales et la population mettent activement en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre les feux de forêt.

Selon les avertissements du Département des forêts et des gardes forestiers, le 12 mai, 1 355 communes et quartiers du pays étaient placés au niveau V d’alerte incendie de forêt (niveau extrêmement dangereux), tandis que 294 autres se situaient au niveau IV (niveau dangereux).

Les incendies de forêt provoquent non seulement de lourdes pertes pour l’environnement naturel, l’économie et la vie humaine, mais entraînent également des conséquences durables et difficiles à réparer telles que l’érosion des sols, la diminution de la capacité de rétention d’eau, l’augmentation des risques de crues soudaines et de glissements de terrain, ainsi qu’un impact négatif sur le changement climatique et la pollution de l’air due aux importantes émissions de CO2.

Face à cette situation, les autorités locales et les services compétents sont appelés à mobiliser pleinement les forces, les équipements et les ressources nécessaires, notamment avec la participation des habitants, afin de mettre en place des plans de prévention et de lutte contre les incendies et de réduire au maximum les risques de sinistres.

Selon le Comité de gestion des forêts de protection de la ville de Da Nang (centre), la ville compte plus de 745 000 hectares de forêts, dont plus de 503 000 hectares de forêts naturelles. Depuis le début de l’année, deux incendies de forêt se sont déclarés, détruisant 3,32 hectares, notamment dans les communes de Thang An et Thang Truong.

Le vice-directeur du Comité de gestion des forêts de protection de Da Nang, Nguyen Huu Phuoc, a indiqué que la saison des incendies s’étend généralement de mars à août, avec un pic entre mai et août. Durant cette période, l’unité maintient des équipes de permanence et de surveillance sur le terrain, avec plus de 80 % des effectifs mobilisés afin de suivre et signaler rapidement toute situation à risque.

Au parc national d’U Minh Ha, où plus de 8 500 hectares de forêt font l’objet d’une protection stricte, son directeur, Tran Cong Hoang, a précisé que 13 postes de surveillance et 13 groupes équipés de pompes à eau ont été installés dans les zones à haut risque. Les équipes et les équipements restent mobilisés en permanence afin d’intervenir le plus rapidement possible en cas d’incendie.

Selon To Hoai Phuong, directeur du service de l’Agriculture et de l’Environnement de la province de Ca Mau (Sud), les unités chargées de la gestion des forêts ont mis en œuvre de manière coordonnée plusieurs solutions de prévention et de lutte contre les incendies pour la saison sèche 2026.

Ces mesures comprennent le renforcement des systèmes de digues et de barrages, l’entretien et l’acquisition d’équipements, la consolidation des forces locales ainsi que l’organisation d’exercices de simulation. L’objectif principal est d’assurer une gestion rigoureuse des surfaces forestières existantes, de détecter rapidement les incendies et de limiter au maximum les pertes humaines et matérielles.- VNA

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