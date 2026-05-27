Environnement

Canicule : les autorités vietnamiennes appellent à la vigilance face aux risques sanitaires

Une vague de chaleur exceptionnelle frappe actuellement le Nord et le Centre du Vietnam, où les températures dépassent localement les 40 °C. Face aux risques croissants pour la santé, notamment dans les grandes villes comme Hanoï, les autorités appellent la population à renforcer les mesures de prévention contre les fortes chaleurs.

Il est conseillé aux gens de se munir d'écharpes, de chapeaux et de vêtements de protection solaire lorsqu'ils sortent… Photo : VNA
Il est conseillé aux gens de se munir d'écharpes, de chapeaux et de vêtements de protection solaire lorsqu'ils sortent… Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Nord et le Centre du Vietnam connaissent ces derniers jours un épisode de chaleur extrême, avec des températures atteignant localement 39 à 40 °C dans plusieurs régions. Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le 26 mai, de nombreuses zones ont même dépassé ce seuil.

​À Hanoï, la température ressentie peut être encore plus élevée en raison de l’effet d’îlot de chaleur urbain.

​Les experts de la santé alertent sur l’augmentation des risques d’insolation, de coup de chaleur et d’accidents cardiovasculaires, en particulier chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les travailleurs exposés au soleil.

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Les habitants peinent à survivre sous une chaleur accablante. Photo : VNA

Face à cette situation, les autorités locales et le secteur sanitaire sont appelés à renforcer les mesures de prévention, à garantir la disponibilité des équipements médicaux et à améliorer les conditions d’accueil dans les établissements de santé.

Les établissements scolaires sont invités à adapter les horaires des cours et des activités extérieures afin de protéger les élèves, notamment en cette période d’examens. Les entreprises et les chantiers doivent également ajuster les horaires de travail et fournir des équipements de protection adaptés.

La population est enfin encouragée à limiter les sorties aux heures les plus chaudes, à boire régulièrement de l’eau, à porter des vêtements légers et à adopter une alimentation équilibrée afin de mieux supporter ces fortes chaleurs. -VNA

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