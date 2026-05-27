Environnement

Dong Thap intensifie ses efforts pour préserver la grue antigone et restaurer l'écosystème originel du Parc national de Tram Chim

Selon le directeur du Parc national de Tram Chim, Nguyen Van Lam, l’établissement a reçu en avril 2025 six jeunes grues âgées de six mois en provenance de Thaïlande. Après plus d’un an de suivi selon des règles techniques strictes, cinq oiseaux sont en bonne santé et s’adaptent parfaitement au climat local.

Des grues antigones observées au Parc national de Tram Chim. Photo: VNA
Des grues antigones observées au Parc national de Tram Chim. Photo: VNA

Dong Thap (VNA) - La province de Dong Thap déploie activement son projet de conservation et de développement de la grue antigone au Parc national de Tram Chim pour la période 2022-2032. Ce programme enregistre des résultats très encourageants pour le premier groupe d’oiseaux et prépare l'arrivée du deuxième groupe en 2026.

Selon le directeur du Parc national de Tram Chim, Nguyen Van Lam, l’établissement a reçu en avril 2025 six jeunes grues âgées de six mois en provenance de Thaïlande. Après plus d’un an de suivi selon des règles techniques strictes, cinq oiseaux sont en bonne santé et s’adaptent parfaitement au climat local.

Ces animaux, pesant entre 5,4 et 7,2 kilos, ont commencé à former des couples au début de l'année 2026. Pour réussir cette mission, le parc a construit des cages modernes, des zones d'isolement, des espaces de recherche et installé des caméras de surveillance. Une équipe de neuf personnes, dont deux vétérinaires présents en permanence, collabore avec des experts internationaux.

En plus des aliments fournis, les grues consomment des petits poissons, des insectes et des plantes locales afin de retrouver leurs habitudes sauvages. Par ailleurs, la sécurité sanitaire est assurée grâce à des vaccins et à une désinfection régulière des installations.

En 2026, le parc prévoit de recevoir six autres jeunes grues antigone de Thaïlande, comprenant deux mâles et quatre femelles. Les procédures CITES d'importation et d'exportation, les contrôles sanitaires et le plan de transport sont presque terminés. Les autorités vietnamiennes poursuivent actuellement leur coordination avec les partenaires thaïlandais afin d’organiser l’arrivée du nouveau groupe dans les meilleurs délais.

Après l’âge d’un an, les oiseaux des deux groupes seront réunis pour choisir librement leur partenaire. Les experts estiment qu’il faut un à deux ans après la formation d’un couple pour que la reproduction commence. Ainsi, vers 2027-2028, ces couples devraient donner leurs premiers œufs à Tram Chim, permettant de créer une population durable tout en évitant les risques de consanguinité.

Selon le Comité de gestion du Parc national de Tram Chim, la réintroduction de la grue antigone – symbole spirituel et écologique de la Plaine des Joncs (Dong Thap Muoi) – constitue un projet ambitieux et porteur d’espoir. Il estime toutefois avoir désormais acquis une solide expérience dans les techniques d’élevage, de gestion sanitaire et de protection biologique, tout en disposant d’infrastructures adaptées aux prochaines étapes du projet.

Depuis plus de trois ans, le parc mène également un important travail de restauration des zones humides et des habitats naturels des grues. Les équipes locales ont notamment entrepris de réhabiliter les prairies naturelles de plantes aquatiques situées dans la zone de Go Lao Voi, autrefois principal lieu d’alimentation des grues.

Avec le temps, ces espaces avaient fortement diminué sous l’effet de différents facteurs environnementaux. Grâce aux efforts continus de restauration écologique, ces prairies connaissent aujourd’hui une reprise encourageante et retrouvent progressivement leur aspect verdoyant.

Autrefois, ce site abritait parfois plus de mille grues, mais ce nombre a fortement chuté. Cependant, l'apparition de quelques grues sauvages en 2024 montre un signal positif. Avec ses 7 300 hectares, le Parc national de Tram Chim reste un espace d'une importance capitale pour la biodiversité, protégeant des centaines d'espèces de plantes et d'animaux rares. -VNA

#parc national de Tram Chim #Dong Thap
Suivez VietnamPlus

Changement climatique

Sur le même sujet

Parc national de Tràm Chim : effort massif pour restaurer le biotope de la grue antigone

Parc national de Tràm Chim : effort massif pour restaurer le biotope de la grue antigone

Le Parc national de Tràm Chim, situé dans la province de Dông Tháp et couvrant une superficie de plus de 7.300 hectares, constitue l’une des dernières zones humides typiques de l’écosystème de Dông Tháp Muoi. Son importance écologique a été reconnue en 2012, lorsque Tràm Chim est devenu le quatrième Site Ramsar du Vietnam (le 2.000ᵉ au niveau mondial). Depuis près de trois ans, le parc est engagé dans un effort intensif de restauration et de réhabilitation de son écosystème, avec pour objectif principal de préserver et de développer la population de grue antigone, une espèce menacée, et les premiers résultats sont déjà encourageants.

Voir plus

Zones de cultures endommagées par les fortes pluies de la nuit du 18 mai et du petit matin du 19 mai. Photo : VNA

Le Premier ministre demande de renforcer la préparation aux catastrophes naturelles

Afin de protéger la population et de limiter les dégâts matériels, le Premier ministre demande aux ministres, aux dirigeants des organes concernés et aux autorités locales de diriger et mettre en œuvre de manière proactive, rapide et efficace les actions de prévention, de lutte et de réparation des conséquences des catastrophes naturelles.

Relâcher des poissons dans le lac Con Son, situé dans le site du patrimoine mondial de Con Son-Kiet Bac. Photo : VNA

Le Vietnam renforce ses engagements en faveur de la biodiversité et de la conservation durable

À l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité 2026 organisée à Hai Phong, les autorités vietnamiennes et le Programme des Nations Unies pour le développement ont réaffirmé leur engagement en faveur de la protection de la biodiversité, du développement durable et de la transition verte, à travers le renforcement des actions locales, l’innovation technologique et la mobilisation des ressources pour la conservation de la nature.

La réserve écologique de Đồng Tháp Mười (Plaine des joncs) couvre plus de 106 hectares et sera prochainement étendue de 60 hectares supplémentaires. Photo : VNA.

Préserver la biodiversité : des actions locales pour un avenir durable

À l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité 2026, placée sous le thème « L’action locale pour un impact mondial », le Vietnam réaffirme l’importance de la mobilisation des collectivités, des communautés et de l’ensemble de la société dans la préservation des écosystèmes et la protection de la nature, face aux défis croissants du changement climatique et de la dégradation environnementale.

Chaque individu a fait l’objet d’un examen sanitaire complet afin d’évaluer sa capacité d’adaptation. Photo : VNA

Quang Binh : treize animaux sauvages remis en liberté dans le parc de Phong Nha-Ke Bang

Sous la supervision rigoureuse des gardes forestiers de Phong Nha, les unités ont relâché deux civettes palmistes à masque, quatre macaques d'Assam et sept macaques rhésus. Ces espèces sont toutes répertoriées dans le groupe IIB, qui regroupe les animaux rares et menacés dont la gestion et la protection sont strictement encadrées par la réglementation nationale et par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Le varan nébuleux (Varanus nebulosus) est classée dans le groupe IB, qui regroupe les animaux forestiers en danger critique d'extinction dont l'exploitation et l'utilisation à des fins commerciales sont strictement interdites par la loi. Photo: VNA

Quang Tri : un rare varan nébuleux remis à un centre de sauvetage

Un varan nébuleux (Varanus nebulosus), pesant environ 2 kg, été découvert et capturé plutôt par Bui Huu Nhat, un habitant du hameau de Ha My, commune de Trieu Binh, alors qu’il travaillait dans ses champs. Conscient de la rareté de l’espèce et de l’importance de sa protection, il a décidé de confier le reptile aux autorités locales et aux gardes forestiers.