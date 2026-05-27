Dong Thap intensifie ses efforts pour préserver la grue antigone et restaurer l'écosystème originel du Parc national de Tram Chim

Dong Thap (VNA) - La province de Dong Thap déploie activement son projet de conservation et de développement de la grue antigone au Parc national de Tram Chim pour la période 2022-2032. Ce programme enregistre des résultats très encourageants pour le premier groupe d’oiseaux et prépare l'arrivée du deuxième groupe en 2026.



Selon le directeur du Parc national de Tram Chim, Nguyen Van Lam, l’établissement a reçu en avril 2025 six jeunes grues âgées de six mois en provenance de Thaïlande. Après plus d’un an de suivi selon des règles techniques strictes, cinq oiseaux sont en bonne santé et s’adaptent parfaitement au climat local.



Ces animaux, pesant entre 5,4 et 7,2 kilos, ont commencé à former des couples au début de l'année 2026. Pour réussir cette mission, le parc a construit des cages modernes, des zones d'isolement, des espaces de recherche et installé des caméras de surveillance. Une équipe de neuf personnes, dont deux vétérinaires présents en permanence, collabore avec des experts internationaux.



En plus des aliments fournis, les grues consomment des petits poissons, des insectes et des plantes locales afin de retrouver leurs habitudes sauvages. Par ailleurs, la sécurité sanitaire est assurée grâce à des vaccins et à une désinfection régulière des installations.



En 2026, le parc prévoit de recevoir six autres jeunes grues antigone de Thaïlande, comprenant deux mâles et quatre femelles. Les procédures CITES d'importation et d'exportation, les contrôles sanitaires et le plan de transport sont presque terminés. Les autorités vietnamiennes poursuivent actuellement leur coordination avec les partenaires thaïlandais afin d’organiser l’arrivée du nouveau groupe dans les meilleurs délais.



Après l’âge d’un an, les oiseaux des deux groupes seront réunis pour choisir librement leur partenaire. Les experts estiment qu’il faut un à deux ans après la formation d’un couple pour que la reproduction commence. Ainsi, vers 2027-2028, ces couples devraient donner leurs premiers œufs à Tram Chim, permettant de créer une population durable tout en évitant les risques de consanguinité.



Selon le Comité de gestion du Parc national de Tram Chim, la réintroduction de la grue antigone – symbole spirituel et écologique de la Plaine des Joncs (Dong Thap Muoi) – constitue un projet ambitieux et porteur d’espoir. Il estime toutefois avoir désormais acquis une solide expérience dans les techniques d’élevage, de gestion sanitaire et de protection biologique, tout en disposant d’infrastructures adaptées aux prochaines étapes du projet.



Depuis plus de trois ans, le parc mène également un important travail de restauration des zones humides et des habitats naturels des grues. Les équipes locales ont notamment entrepris de réhabiliter les prairies naturelles de plantes aquatiques situées dans la zone de Go Lao Voi, autrefois principal lieu d’alimentation des grues.



Avec le temps, ces espaces avaient fortement diminué sous l’effet de différents facteurs environnementaux. Grâce aux efforts continus de restauration écologique, ces prairies connaissent aujourd’hui une reprise encourageante et retrouvent progressivement leur aspect verdoyant.



Autrefois, ce site abritait parfois plus de mille grues, mais ce nombre a fortement chuté. Cependant, l'apparition de quelques grues sauvages en 2024 montre un signal positif. Avec ses 7 300 hectares, le Parc national de Tram Chim reste un espace d'une importance capitale pour la biodiversité, protégeant des centaines d'espèces de plantes et d'animaux rares. -VNA



