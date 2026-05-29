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Piraterie en ligne : le Vietnam renforce sa souveraineté technologique

Face aux pertes colossales causées par le streaming illégal, le Vietnam intensifie la lutte contre la violation des droits d’auteur tout en développant des plateformes technologiques nationales capables de protéger les contenus numériques et soutenir l’essor de l’industrie culturelle.

Piraterie en ligne : le Vietnam renforce sa souveraineté technologique

Hanoi (VNA) - Dans un contexte de forte expansion de l’économie numérique et de l’industrie mondiale des contenus, la violation des droits d’auteur en ligne devient l’un des plus grands défis pour les secteurs de la télévision, du divertissement et des contenus numériques au Vietnam.

Le streaming illégal ne relève plus d’activités isolées, mais s’est transformé en réseaux organisés opérant à l’échelle transfrontalière, générant chaque année des milliards de visites et provoquant d’importantes pertes financières pour les entreprises, tout en freinant le développement de l’industrie culturelle numérique.

Selon les données des autorités compétentes et des organisations de lutte contre le piratage, le Vietnam compte actuellement plus de 400 sites web en vietnamien diffusant illégalement des films, programmes télévisés et contenus numériques. À eux seuls, les sites de diffusion pirate de football ont enregistré plus de 1,5 milliard de visites durant la période 2022-2023. Par ailleurs, plus de 200 sites de films piratés atteignent environ 120 millions de vues par mois. Les pertes liées aux violations des droits d’auteur numériques au Vietnam sont estimées à près de 350 millions de dollars par an.

Au-delà du manque à gagner pour les chaînes de télévision et les plateformes OTT, le piratage affaiblit également les investissements dans la production de contenus de qualité. Dans le domaine de l’édition et des contenus numériques, le Vietnam pourrait perdre jusqu’à 7.000 milliards de dôngs par an en raison du piratage des ebooks, audiobooks et autres produits numériques.

Face à cette situation, les autorités vietnamiennes ont intensifié la lutte contre les réseaux de diffusion illégale de grande ampleur. En 2024, les forces compétentes ont notamment démantelé le réseau mondial de films piratés Fmovies, considéré comme la plus grande affaire de piratage en ligne jamais révélée au Vietnam. Les enquêtes ont montré que ce système hébergeait près de 50.000 films violant les droits d’auteur et qu’il avait enregistré plus de 6,7 milliards de visites mondiales au cours du seul premier semestre 2024, via plusieurs sites satellites tels que Bflixz, Movies7, Myflixer ou Flixtorz. Les personnes impliquées ont été poursuivies pour violation des droits d’auteur et des droits connexes.

De la fin 2025 à 2026, le Vietnam a également renforcé les mesures contre les plateformes de diffusion illégale de football comme « Xôi Lạc TV », « 90phut » ou « ThapcamTV ». Plusieurs sites ont été bloqués ou placés sous enquête pour retransmission non autorisée de compétitions majeures telles que la Premier League, l’UEFA Champions League ou encore la Coupe du monde de la FIFA 2026. Ces actions témoignent d’un contrôle accru des activités de diffusion de contenus transfrontaliers sur les plateformes OTT et de streaming.

Dans un contexte où les contenus numériques sont devenus une source de profits considérables pour les réseaux de piratage, la maîtrise des technologies de base apparaît comme une solution essentielle pour protéger les droits d’auteur et assurer un développement durable de l’industrie des contenus numériques. Dans cette perspective, l’apparition de Sigma OTT End-to-End est considérée comme une avancée importante des entreprises technologiques vietnamiennes.

Contrairement aux modèles reposant sur plusieurs solutions étrangères fragmentées, Sigma OTT End-to-End propose un écosystème intégré couvrant l’ensemble de la chaîne : réception du signal, traitement, distribution, gestion des utilisateurs et protection des droits d’auteur sur une plateforme unifiée. Cette solution permet aux chaînes de télévision, opérateurs télécoms et entreprises de contenus numériques de réduire leurs coûts d’investissement tout en renforçant la protection de leurs actifs numériques.

Le système Sigma Multi-DRM constitue notamment le « bouclier technologique » de cet écosystème. Il s’agit de la seule solution vietnamienne de protection des droits numériques certifiée par l’organisation internationale Cartesian, capable de chiffrer et sécuriser les contenus en temps réel sur de multiples plateformes et appareils. Face à des méthodes de piratage de plus en plus sophistiquées, la technologie DRM est désormais considérée comme une infrastructure indispensable pour préserver les revenus et garantir la pérennité des modèles économiques numériques.

Selon les experts, la protection efficace de la propriété intellectuelle ne permet pas seulement de limiter les pertes financières, mais aussi d’encourager les entreprises et les créateurs à investir durablement dans le cinéma, la télévision, la musique, l’édition numérique et les produits culturels créatifs. Elle constitue également un levier stratégique pour développer une économie numérique des contenus à forte valeur ajoutée, promouvoir l’exportation culturelle et renforcer la compétitivité nationale à l’ère numérique.

Le fait qu’une entreprise vietnamienne maîtrise progressivement une plateforme OTT intégrée ainsi qu’une technologie de protection des droits conforme aux standards internationaux revêt donc une importance non seulement technologique, mais aussi stratégique pour la souveraineté numérique nationale. Initialement conçue pour la télévision numérique, Sigma OTT End-to-End ouvre désormais des perspectives d’application dans d’autres domaines tels que le commerce électronique vidéo, la vidéosurveillance, l’éducation numérique ou encore les villes intelligentes.

Le 28 mai à Hanoï, l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA) a organisé la cérémonie des Prix Sao Khue 2026. Parmi les produits distingués cette année, Sigma OTT End-to-End, relevant du secteur Media Tech, a été salué comme une solution concrète contribuant à définir une nouvelle orientation pour les secteurs vietnamiens de la télévision et des contenus numériques. Par ailleurs, la Société par actions de communication multimédia Thu Do figure également sur la Carte des solutions technologiques numériques du Vietnam 2026, un répertoire national recensant les produits technologiques maîtrisés par les entreprises vietnamiennes au service de la transformation numérique du pays.- VNA

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