Un expert australien salue la diplomatie du Vietnam

Canberra (VNA) - Selon le professeur Carl Thayer de l’Académie australienne de la Défense (Université de Nouvelle-Galles du Sud), l’un des principaux atouts du Vietnam réside depuis longtemps dans sa capacité à préserver son autonomie stratégique.



Le pays entretient des partenariats stratégiques globaux avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, un accomplissement diplomatique rare. Le fait de disposer de tels partenariats à la fois avec les États-Unis et la Chine constitue, selon lui, l’illustration la plus remarquable du savoir-faire diplomatique vietnamien.



Le professeur Carl Thayer estime que, malgré les défis posés par l’instabilité de l’environnement sécuritaire mondial, cette situation offre également au Vietnam des opportunités importantes. Grâce aux principes solidement établis de diversification et de multilatéralisation dans sa politique étrangère, les efforts du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en faveur du développement économique, de la défense et des relations extérieures nécessitent une coopération internationale plus approfondie afin de concrétiser l’objectif d’une économie indépendante et autonome. L’instabilité actuelle de l’ordre mondial renforce par ailleurs la nécessité d’une intégration internationale plus large et plus diversifiée, tout en mettant en évidence les risques liés à une dépendance excessive à l’égard d’un seul partenaire.



Le professeur Carl Thayer souligne également qu’à mesure que son influence économique grandit, le Vietnam a consolidé sa position en faveur du respect du droit international et du principe fondamental d’égalité souveraine entre les États. Ces valeurs sont largement partagées dans la région et se reflètent dans la Vision de l’ASEAN pour l’Indo-Pacifique (AOIP).



Dans l’exercice de ses fonctions, To Lam a transformé ces principes en partenariats concrets et supervisé l’établissement ou le relèvement de plusieurs partenariats stratégiques globaux, notamment avec la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, l’Indonésie, Singapour, la Thaïlande, le Royaume-Uni et l’Union européenne, tous favorables aux principes de l’AOIP et à des cadres de coopération similaires.



Enfin, le professeur Carl Thayer affirme que le Vietnam dispose d’une réelle opportunité de renforcer davantage son rôle de leader au sein de l’ASEAN, de développer sa coopération avec ses partenaires et de démontrer qu’il demeure « un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale ». -VNA

