Politique

Le dirigeant To Lam arrive à Manille pour une visite d’État aux Philippines

Le Vietnam et les Philippines entretiennent une longue tradition d’amitié et partagent de nombreux intérêts stratégiques dans le maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement en Asie du Sud-Est

Dans l’après-midi du 31 mai, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, est arrivé à Manille. Photo: VNA
Dans l’après-midi du 31 mai, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, est arrivé à Manille. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 31 mai, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, est arrivé à Manille, marquant le début de leur visite d’État aux Philippines, prévue les 31 mai et 1er juin, à l’invitation du président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., et de son épouse.

Le Vietnam et les Philippines entretiennent une longue tradition d’amitié et partagent de nombreux intérêts stratégiques dans le maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement en Asie du Sud-Est. Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1976, les liens bilatéraux n’ont cessé de se renforcer et de s’approfondir dans de nombreux domaines. L’établissement d’un partenariat stratégique en 2015 a marqué une étape importante, créant une base solide pour élargir la coopération globale entre les deux pays.

Ces dernières années, les relations vietnamo-philippines ont poursuivi leur dynamique positive, illustrée notamment par le renforcement de la confiance politique, l’élargissement de la coopération économique et une coordination accrue sur les questions régionales et internationales.

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Des membres de l’ambassade du Vietnam et de la communauté vietnamienne aux Philippines accueillent le dirigeant To Lam, ainsi que son épouse, à leur arrivée à Manille. Photo : VNA



La visite d’État de To Lam revêt une importance particulière. Il s’agit de la première visite aux Philippines d’un secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Elle intervient alors que les deux pays se préparent à célébrer le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et que les Philippines assurent la présidence tournante de l’ASEAN en 2026.

Cette visite témoigne de l’importance que le Vietnam attache à ses relations d’amitié et de coopération avec les Philippines, ainsi qu’à l’ASEAN et à l’Asie du Sud-Est. Elle offrira également aux dirigeants des deux pays l’occasion d’échanger en profondeur sur les grandes orientations destinées à donner un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam-Philippines, afin de le rendre plus substantiel, plus efficace et plus dynamique dans les années à venir. -VNA

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