Le discours de Tô Lâm au Dialogue de Shangri-La largement relayé par les médias internationaux

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Hanoï (VNA) - Le discours de fond prononcé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, lors de la séance d’ouverture de la 23e édition du Dialogue de Shangri-La, tenue dans la soirée du 29 mai à Singapour, a suscité un large intérêt de la part des médias et des observateurs internationaux.

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De nombreuses agences de presse et grands journaux estiment que le message du dirigeant vietnamien ne reflète pas seulement les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd’hui, mais propose également des pistes importantes pour renforcer la confiance, promouvoir la coopération et maintenir la paix et la stabilité dans un contexte de concurrence géopolitique croissante.

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Selon les médias internationaux, l’un des points saillants du discours réside dans la référence faite par le secrétaire général et président Tô Lâm aux « trois crises » imbriquées : la crise de l’ordre international, la crise des modèles de développement et la crise de la confiance stratégique entre les nations.

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Le journal indonésien Kontan estime que cette approche traduit une vision globale du Vietnam, plaçant la question de la confiance au même niveau que les enjeux liés à la sécurité et au développement, ce qui reflète la complexité de l’environnement mondial actuel.

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La chaîne d’information et plateforme numérique singapourienne CNA souligne quant à elle le message selon lequel ces trois crises « ne sont pas une fatalité que nous devons accepter ». Selon CNA, le Secrétaire général et Président Tô Lâm appelle à renforcer le droit international, à promouvoir des modèles de croissance inclusive et durable, ainsi qu’à intensifier le dialogue, la transparence et la coopération entre les pays afin de freiner la montée des instabilités.

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De son côté, l’agence de presse chinoise Xinhua accorde une attention particulière au rôle central de l’ASEAN. Selon elle, le dirigeant vietnamien a souligné que la région Asie-Pacifique partage un intérêt commun pour la paix, la connectivité et le développement, tout en affirmant que l’ASEAN continue de jouer un rôle de structure de dialogue et d’équilibre dans la région. Xinhua rappelle également que ce rôle central de l’ASEAN n’est pas acquis de manière naturelle, mais qu’il doit être consolidé par la solidarité intra-régionale, l’autonomie stratégique et la capacité à façonner l’agenda régional.

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Le South China Morning Post (SCMP, Hong Kong, Chine) estime que le discours propose un cadre de réflexion pertinent sur la construction de la confiance stratégique dans un environnement sécuritaire régional en mutation rapide.

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Selon le SCMP, la « crise de la confiance » constitue une crise silencieuse mais dangereuse, dans un contexte où les États se perçoivent de plus en plus à travers le prisme de la méfiance et de l’insécurité. Le SCMP souligne également les avertissements du dirigeant vietnamien concernant les risques liés au développement rapide des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées, les technologies quantiques, le cyberespace et les systèmes autonomes.

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En l’absence de mécanismes de gouvernance adaptés, ces avancées pourraient accroître les risques de malentendus, d’erreurs de calcul et d’instabilité. Le dirigeant vietnamien a ainsi appelé à la mise en place de mécanismes de communication d’urgence, au renforcement du dialogue, à l’élaboration de codes de conduite et à la garantie du maintien du rôle décisionnel de l’être humain dans les questions liées à la sécurité et à la paix.

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L’agence de presse Anadolu (Türkiye) met en avant le message central du discours appelant les pays à faire preuve de retenue, à renforcer la coopération et à résoudre les différends par le dialogue plutôt que par la confrontation. Selon elle, le Secrétaire général et Président Tô Lâm insiste sur la nécessité d’anticiper les risques avant qu’ils ne se transforment en crises, plutôt que de réagir une fois les tensions déjà aggravées.

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Les analystes internationaux estiment également que la présence du Vietnam en tant qu’orateur principal lors de l’un des forums de sécurité les plus importants d’Asie reflète le rôle et la voix de plus en plus reconnus du pays dans les affaires régionales et mondiales.

Ils considèrent que ce discours illustre clairement la position constante du Vietnam en faveur du multilatéralisme, du respect du droit international, du rôle central de l’ASEAN et du renforcement de la confiance entre les nations afin de relever efficacement les défis de plus en plus complexes du monde actuel.

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La 23e édition du Dialogue de Shangri-La se tient du 29 au 31 mai à Singapour avec la participation de ministres de la Défense, de hauts responsables militaires, d’universitaires et d’experts de premier plan en matière de sécurité. Dans un contexte marqué par les rivalités stratégiques entre grandes puissances, les conflits prolongés et les profondes transformations économiques et technologiques mondiales, le message du Vietnam est perçu comme un appel à renforcer le dialogue, la coopération et la responsabilité commune afin de préserver la paix, la stabilité et le développement durable dans la région comme dans le monde.- VNA

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