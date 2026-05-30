Rapatriement des restes de soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Laos

Hanoï, 30 mai (VNA) – Les autorités de la province de Sekong, dans le sud du Laos, ont organisé le 28 mai une cérémonie de remise et de rapatriement des dépouilles de soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Laos durant les périodes de guerre.



À cette occasion, les délégués ont déposé de l’encens et des fleurs en hommage aux soldats et experts morts au combat, dont les sacrifices ont contribué à la lutte pour l’indépendance nationale ainsi qu’au renforcement des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

Lors de la cérémonie de remise. Photo : VNA





Lors de la cérémonie, Sisanga Keodouangdy, vice-président du Comité d'administration provincial de Sekong et chef du Comité spécial provincial, a exprimé sa profonde gratitude aux soldats volontaires et experts vietnamiens qui ont consenti de grands sacrifices pour l'indépendance et la liberté des deux nations et pour la noble mission internationale.



Il a affirmé que les autorités, les forces armées et les habitants des provinces de Sekong, Attapeu et Champasak poursuivront leur étroite coordination avec les agences vietnamiennes dans les opérations de recherche, de récupération et de rapatriement des dépouilles des soldats et experts vietnamiens tombés au combat dans le sud du Laos.



De son côté, Y Ngoc, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Quang Ngai et président du Comité spécial provincial, a exprimé sa profonde reconnaissance envers les martyrs vietnamiens pour leur immense contribution et leurs sacrifices.



Il a souligné que le sang des martyrs vietnamiens s’était mêlé à celui des soldats laotiens, forgeant une grande amitié, une solidarité spéciale, une coopération globale et une cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos — une relation rare et exemplaire dans le monde.



Y Ngoc a également remercié le Parti, l’État et le gouvernement du Laos, ainsi que les responsables des Comités spéciaux des provinces de Sekong, Champasak et Attapeu et leurs populations, pour leur soutien constant dans les opérations de recherche, de récupération et de rapatriement des dépouilles des soldats et experts volontaires vietnamiens.

Durant la saison sèche 2025-2026, l’équipe K53 de la province de Quang Ngai, avec le soutien des autorités et de la population lao, a retrouvé, exhumé et rapatrié les dépouilles de dix martyrs vietnamiens.- VNA