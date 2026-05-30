La philosophie de développement du Vietnam s’affirme progressivement sur la scène internationale

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Singapour (VNA) – Le discours liminaire prononcé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, lors du 23e Dialogue Shangri-La à Singapour a suscité un vif intérêt auprès des chercheurs, des décideurs et des observateurs internationaux.

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Au-delà de son analyse lucide des défis auxquels le monde est confronté, cette intervention a proposé des orientations constructives en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans un contexte international marqué par de profondes mutations.

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Singapour, le professeur Vu Minh Khuong de l’École de politique publique Lee Kuan Yew a estimé que les messages portés par le dirigeant vietnamien reflétaient clairement la philosophie de développement du Vietnam, laquelle est progressivement reconnue et appréciée par la communauté internationale.

Selon lui, le monde traverse actuellement une phase de transformation sans précédent, marquée par des bouleversements simultanés dans les domaines technologique, géopolitique et géoéconomique. Si les séquelles de la Guerre froide demeurent perceptibles, l’essor de l’intelligence artificielle (IA), de la transition verte, de l’économie numérique et des programmes d’exploration spatiale ouvre de nouvelles perspectives pour l’humanité.

Dans ce contexte, les États prennent davantage conscience de la nécessité de coopérer et de partager un avenir commun. Le professeur Vu Minh Khuong a souligné que plusieurs signaux récents témoignaient d’une évolution vers davantage de dialogue et de pragmatisme dans les relations internationales. Cette tendance crée un environnement favorable à la valorisation des principes que le Vietnam défend depuis de nombreuses années : la paix, la coopération, le développement et l’intégration internationale.

Pour le chercheur, alors que la concurrence stratégique entre grandes puissances demeure complexe, le respect du droit international conserve toute son importance. Toutefois, les pays, notamment les petites et moyennes puissances, gagneraient à concentrer leurs efforts sur leur capacité à créer de la valeur pour eux-mêmes ainsi que pour le reste du monde.

Il a ainsi plaidé pour une vision fondée sur la construction d’un écosystème mondial de développement, privilégiant la coopération et les bénéfices mutuels plutôt que la logique de confrontation ou de compétition de puissance. Selon lui, l’ère de l’IA, des données massives et de l’interconnexion mondiale exige de nouvelles approches ainsi que de nouveaux cadres de gouvernance capables de répondre aux défis émergents.

Évoquant l’essor rapide de l’intelligence artificielle et de l’automatisation, le professeur Vũ Minh Khương a estimé que ces technologies représentaient à la fois une opportunité majeure et un défi considérable pour les économies contemporaines. Si elles permettent des gains de productivité exceptionnels, elles entraînent également des transformations profondes du marché du travail.

Selon lui, le rôle de l’État n’est pas de préserver à tout prix les emplois menacés par les mutations technologiques, mais de protéger les travailleurs face à ces changements. Cela suppose une restructuration proactive de l’économie vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée, ainsi qu’un investissement accru dans l’éducation, le développement des compétences et l’apprentissage tout au long de la vie.

Le professeur a également insisté sur la nécessité de préparer les jeunes générations à maîtriser les technologies de l’IA afin qu’elles deviennent les acteurs de la transformation numérique de demain. Parallèlement, il a jugé indispensable de mettre en place des mécanismes et des ressources adéquats pour exploiter pleinement les bénéfices de l’IA tout en limitant ses impacts négatifs sur la société.

Abordant la question de la confiance stratégique, Vu Minh Khuong a estimé que le monde était confronté à une véritable crise dans ce domaine. Il a observé que de nombreux mécanismes de dialogue internationaux manquaient encore de normes claires et de stabilité, ce qui compliquait la recherche de consensus entre les États.

Néanmoins, il a souligné que les partenariats fondés sur la confiance mutuelle et le respect réciproque, à l’image des relations stratégiques entre le Vietnam et Singapour, pouvaient servir de modèles positifs pour la communauté internationale. Dans cette perspective, la visite de Tô Lâm à Singapour revêt une importance particulière pour le renforcement du dialogue, de la confiance et de la coopération régionale.

Le professeur a par ailleurs mis en garde contre les effets croissants de la désinformation et des guerres informationnelles. Selon lui, la prolifération des fausses informations contribue à éroder la confiance non seulement entre les États, mais aussi entre les gouvernements et leurs citoyens.

Face à ce défi, il a préconisé le développement d’une culture de la vérification de l’information, le renforcement de la capacité des citoyens à identifier les contenus trompeurs et la mise en place de mécanismes de coopération efficaces pour préserver un environnement informationnel sain. Le maintien de canaux d’échanges réguliers et transparents apparaît également essentiel pour prévenir les malentendus et renforcer la confiance.

Pour Vu Minh Khuong, la confiance stratégique repose sur trois piliers fondamentaux : le partage d’une vision commune de l’avenir, la capacité à générer des bénéfices mutuels et l’existence de mécanismes de communication fluides permettant des échanges rapides et transparents. Il considère que la construction de cette confiance constitue un processus de long terme, mais qu’elle demeure indispensable à la paix et au développement durable.

Le professeur a enfin salué l’approche proactive du Vietnam dans le développement de ses relations d’amitié et de coopération avec ses partenaires internationaux. Selon lui, cette ouverture et cette capacité d’initiative contribueront à renforcer davantage la position du pays sur la scène mondiale et à jeter les bases d’une prospérité durable pour les années à venir. - VNA

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