Le Vietnam souhaite le soutien continu de l’UNFPA pour la Convention sur les droits des personnes âgées



Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a reçu, le 29 mai à Hanoi, Matt Jackson, représentant résident du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Vietnam.



Lors de l’entretien, Dang Hoang Giang a réaffirmé que le Vietnam appréciait hautement le soutien et les contributions de l’UNFPA dans le pays depuis plus de 45 ans. Il a salué les efforts en cours des deux parties pour finaliser le Programme de coopération pour la période 2027-2031, tout en soulignant l’importance accordée par le Vietnam à la coopération avec les partenaires internationaux afin de réaliser ses objectifs stratégiques de développement, notamment celui de devenir un pays développé à l’horizon 2045.



Le vice-ministre a indiqué que le ministère des Affaires étrangères mettait actuellement en œuvre plusieurs initiatives visant à promouvoir la coopération internationale en faveur des personnes âgées. À ce titre, il a souhaité que l’UNFPA continue d’apporter son expertise, de partager les expériences internationales et de formuler des recommandations de politiques publiques dans des domaines tels que le vieillissement démographique, les soins de longue durée, l’économie du care, l’économie des seniors et la valorisation du rôle des personnes âgées.



Il a également proposé que l’UNFPA partage ses études et analyses sur ces questions, y compris les réflexions portant sur des approches du développement allant au-delà des indicateurs économiques traditionnels.



Dang Hoang Giang a par ailleurs évoqué la possibilité de promouvoir les thématiques liées au vieillissement de la population et à l’économie des seniors dans des cadres de coopération appropriés, notamment à l’occasion de l’APEC 2027.



Le vice-ministre a également demandé à l’UNFPA de poursuivre son soutien au Vietnam dans le cadre des discussions et des négociations relatives à une Convention internationale sur les droits des personnes âgées. Il a affirmé que le Vietnam considérait cette question comme un enjeu de long terme et qu’il était prêt à jouer un rôle actif, constructif et responsable dans les processus multilatéraux concernés.



Pour sa part, Matt Jackson a salué la qualité de la coopération entre le Vietnam et l’UNFPA, soulignant que son organisation considérait le Vietnam comme un partenaire important. Il a réaffirmé la volonté de l’UNFPA de continuer à accompagner les autorités vietnamiennes, à partager ses expériences et à fournir des consultations en matière de politiques publiques dans des domaines d’intérêt commun tels que la population et le développement, l’adaptation au vieillissement démographique, les soins de longue durée, l’économie du care, l’économie des seniors et la promotion du rôle des personnes âgées.



Les deux parties ont également échangé leurs vues sur les efforts de réforme du système des Nations unies visant à renforcer son efficacité, à réduire les chevauchements et à optimiser l’utilisation des ressources. Elles sont convenues de maintenir une coordination étroite afin de concrétiser les contenus de coopération dans les temps à venir. - VNA

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