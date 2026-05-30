Préserver et promouvoir les échanges culturels Vietnam-Singapour

Singapour (VNA) - Dans le cadre de la visite d’État à Singapour aux côtés du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, Mme Ngo Phuong Ly, son épouse, a rendu visite, le 30 mai aux enseignants et aux élèves de la classe de vietnamien Lac Hong.



Créée récemment, cette classe compte encore un nombre limité d’élèves, dont beaucoup sont issus de familles mixtes où l’un des parents est étranger. Elle a pour objectif de créer un espace d’échanges, de préserver la culture vietnamienne et de promouvoir l’enseignement et l’apprentissage de la langue vietnamienne au sein de la communauté.



Ngo Phuong Ly a exprimé sa fierté de voir exister, au cœur du rythme de vie moderne et dynamique de Singapour, une classe dédiée à l’enseignement du vietnamien aux enfants. Selon elle, il ne s’agit pas seulement d’une salle de classe, mais d’un véritable foyer où se cultivent l’amour de la langue vietnamienne, l’attachement à la Patrie et le lien avec les racines nationales.



Elle a souligné que l’apprentissage de la langue maternelle constitue un moyen essentiel de préserver l’identité culturelle et de renforcer les liens entre les générations au sein des familles.



À cette occasion, elle a offert à la classe Lac Hong une bibliothèque comprenant une centaine d’ouvrages en vietnamien et bilingues consacrés à la culture, à l’histoire ainsi qu’à l’apprentissage de la langue vietnamienne.



Dans l’après-midi, Mme Ngo Phuong Ly et Mme Loo Tze Lui, épouse du Premier ministre singapourien Lawrence Wong, ont visité Temasek Shophouse, un centre dédié à l’innovation sociale, avant de participer à un thé convivial.



Mme Loo Tze Lui a expliqué que Temasek Shophouse, bâtiment historique datant de 1928, avait été rénové afin de préserver son patrimoine tout en servant d’espace de rencontre pour les organisations caritatives, les entreprises sociales, les start-up à vocation communautaire, les acteurs du changement social et les personnes souhaitant contribuer positivement à la société.



Mme Ngo Phuong Ly s’est dite impressionnée par la manière dont Singapour associe harmonieusement préservation du patrimoine architectural, développement communautaire, innovation sociale et développement durable.



Auparavant, le 29 mai après-midi, elle avait rencontré Mme Jane Ittogi, épouse du président singapourien Tharman Shanmugaratnam, au Musée Peranakan, l’un des espaces culturels les plus emblématiques de Singapour.

Mme Ngô Phuong Ly et Mme Jane Ittogi, épouse du président singapourien Tharman Shanmugaratnam, au Musée Peranakan, l’un des espaces culturels les plus emblématiques de Singapour. Photo : VNA





Impressionnée par la préservation de l’art et de la culture peranakans à travers les collections du musée, Mme Ngo Phuong Ly a souligné que l’art ne constitue pas seulement une mémoire du passé, mais aussi une source d’inspiration permettant de nourrir l’identité culturelle et de rapprocher les générations.



Mme Jane Ittogi a pour sa part exprimé son admiration pour les beaux-arts vietnamiens. Elle a souligné que les œuvres de grands peintres vietnamiens tels que Bui Xuan Phai et Le Pho, ainsi que celles d’artistes contemporains, sont particulièrement appréciées à Singapour pour leur valeur artistique et leur profonde richesse culturelle et historique.



Évoquant notamment les tableaux consacrés à l’art du "chèo" de Bui Xuan Phai, elle a exprimé le souhait que cette forme artistique traditionnelle vietnamienne puisse prochainement être présentée à Singapour.



Mme Ngo Phuong Ly a souhaité que les deux pays intensifient leurs échanges culturels dans les années à venir afin que non seulement le "chèo", mais aussi d’autres formes d’expression culturelle vietnamienne puissent être présentées à Singapour ; et aussi organisent des expositions d’artistes des deux pays. - VNA