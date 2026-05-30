Le rôle diplomatique du Vietnam en Asie du Sud-Est salué par des experts internationaux

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Kuala Lumpur (VNA) - S’entretenant avec le correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à Kuala Lumpur au sujet du Dialogue de Shangri-La, organisé à Singapour du 29 au 31 mai, le chercheur principal du Centre de recherche du Pacifique, Ei Sun Oh, a souligné l’importance croissante du rôle diplomatique du Vietnam dans la région.

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Évoquant la participation du Vietnam au Dialogue de Shangri-La, le Dr Ei Sun Oh a estimé que le Vietnam était désormais pleinement entré sur la « scène » régionale avec un nouvel état d’esprit, celui d’un acteur diplomatique engagé en faveur de la paix et de la stabilité.

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Selon l’expert Ei Sun Oh, le discours du Secrétaire général du Parti communiste et président, Tô Lâm, lors du Dialogue de Shangri-La de cette année n’est pas un simple discours, mais une affirmation de la position du Vietnam sur la scène internationale.

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Le Vietnam se positionne comme un acteur diplomatique responsable, contribuant activement aux questions d’intérêt commun de l’ASEAN et du monde. Ce rôle bénéficie d’un soutien et d’un accueil favorables de la part des pays voisins de l’ASEAN. L’un des points essentiels du message vietnamien est l’engagement en faveur d’un ordre international fondé sur le droit et le respect du droit international.

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Le Dr Ei Sun Oh estime que cette position est particulièrement significative et largement soutenue par de nombreux pays, notamment les parties concernées par les différends en mer de Chine méridionale.

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Dans un contexte de concurrence stratégique accrue, le Vietnam insiste sur l’importance du dialogue afin de réduire les risques de conflit. Selon l’expert malaisien, la priorité accordée aux solutions pacifiques est aujourd’hui particulièrement urgente, alors que la région a récemment connu des tensions et des confrontations entre certains États.

S’agissant de la confiance stratégique, Ei Sun Oh a affirmé que le Vietnam ne se contentait pas de promouvoir ces principes dans les discours, mais les concrétisait également à travers des actions concrètes.

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L’organisation par le Vietnam du Sommet États-Unis – République populaire démocratique de Corée à Hanoï a démontré la capacité du pays à jouer le rôle d’« hôte diplomatique » fiable et neutre.

Par ailleurs, l’essor pacifique du Vietnam, devenu l’une des principales économies d’Asie du Sud-Est, est considéré comme une illustration concrète de l’importance de bâtir une architecture de sécurité inclusive.

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Ei Sun Oh estime que le modèle de développement et l’approche sécuritaire du Vietnam contribueront de manière significative à la construction d’une région durable, où les intérêts de tous les pays voisins sont pris en compte. - VNA

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