Une ministre philippine souligne les perspectives prometteuses des relations avec le Vietnam

Hanoï, 30 mai (VNA) – La prochaine visite d’État aux Philippines du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, marque une étape historique dans les relations bilatérales, a estimé la ministre philippine des Affaires étrangères, Theresa Lazaro.



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) avant cette visite prévue du 31 mai au 1er juin, Theresa Lazaro a souligné la solidité et le dynamisme du partenariat entre les deux pays.



Selon la diplomate, l'une des étapes les plus importantes dans les relations bilatérales a été l'élévation de ces relations au rang de partenariat stratégique en 2015, créant ainsi un cadre de coopération renforcé sur les questions stratégiques et régionales.



Elle a indiqué que la coopération dans les domaines de la défense et du transport maritime constituait un pilier essentiel de ce partenariat, soutenu par des échanges réguliers de haut niveau et une coordination étroite. Elle a ajouté que les deux pays étaient attachés à la promotion de la paix et de la sécurité régionales, au respect d’un ordre international fondé sur des règles ainsi qu’au soutien du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



La coopération économique a également maintenu une forte dynamique. Les échanges bilatéraux ont atteint 7,14 milliards de dollars américains en 2025, tandis que les entreprises des deux pays ont renforcé leur présence sur leurs marchés respectifs. Des entreprises vietnamiennes, telles que VinFast, GSM, THACO AUTO et FPT Software, ont accru leurs activités aux Philippines. Parallèlement, des entreprises philippines comme Jollibee Foods Corporation, San Miguel Corporation, Universal Robina Corporation, ACEN Corporation et Manila Water Company ont continué d'accroître leurs investissements au Vietnam.



Theresa Lazaro a souligné que cette visite du plus haut dirigeant vietnamien revêtait une importance à la fois stratégique et symbolique, puisqu’il s’agira de la toute première visite aux Philippines d’un secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien. Organisée à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, cette visite offrira aux dirigeants des deux pays l’opportunité de célébrer les acquis du passé tout en définissant une vision commune pour l’avenir.



Elle s’est déclarée convaincue que cette visite donnerait un nouvel élan à la coopération dans trois domaines majeurs.

Premièrement, alors que les deux pays cherchent à développer et à équilibrer davantage leurs échanges bilatéraux, au-delà de l’objectif initial de 10 milliards de dollars, cette visite devrait encourager les entreprises à intensifier leurs activités et à accroître leurs investissements.



Deuxièmement, cette visite permettra aux deux pays de réaffirmer leur engagement commun à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et la liberté de navigation. Ils devraient renforcer leur coopération face aux défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels, tout en explorant de nouvelles opportunités en matière de gestion durable des ressources marines, de recherche scientifique et de protection de l'environnement dans le secteur maritime.



Troisièmement, cette visite devrait créer de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines clés tels que l'éducation, la culture, le sport et le tourisme.



Pour l’avenir, Theresa Lazaro a identifié la coopération économique et maritime comme les domaines présentant le plus grand potentiel. Au-delà du développement des échanges commerciaux, les deux pays s’emploient à bâtir des chaînes d’approvisionnement résilientes et à promouvoir les investissements bilatéraux dans des secteurs tels que l’économie verte, la transformation numérique et l’industrie manufacturière.



Elle a également souligné l'importance de renforcer la coopération face aux nouveaux défis régionaux, notamment la fraude en ligne, la cybercriminalité et autres menaces transnationales nécessitant des réponses régionales coordonnées.



Concernant l'ASEAN, la ministre des Affaires étrangères a déclaré que le partenariat stratégique Vietnam-Philippines est devenu un pilier essentiel de la coopération bilatérale au sein du bloc, les deux pays partageant la vision d'une région prospère, résiliente et centrée sur l'humain.



En démontrant que les États membres de l’ASEAN peuvent gérer efficacement des questions maritimes complexes par le biais du dialogue pacifique et de cadres de coopération, les deux pays réaffirment l’importance de la centralité de l’ASEAN et contribuent de manière significative au maintien de la paix, de la stabilité ainsi que de la liberté de navigation et de survol dans les eaux régionales.



De même, l’étroite coordination entre les Philippines et le Vietnam dans la lutte contre les menaces non traditionnelles à la sécurité soutient directement les efforts plus larges de l’ASEAN pour combattre des réseaux criminels transnationaux de plus en plus sophistiqués.



Enfin, Theresa Lazaro a souligné qu’en consolidant une base économique fortement intégrée, le partenariat bilatéral entre les deux pays allait bien au-delà du simple renforcement du commerce intra-ASEAN. « Leurs efforts pour construire des corridors commerciaux robustes et préserver des secteurs essentiels, comme l'agriculture, contribuent directement à favoriser des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et adaptables dans toute l'Asie du Sud-Est », a-t-elle déclaré. - VNA