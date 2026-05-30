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Les médias indonésiens saluent le message du dirigeant Tô Lâm sur le rôle central de l’ASEAN

Le discours liminaire prononcé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, lors du 23e Dialogue Shangri-La à Singapour continue de susciter l’intérêt des médias et des observateurs internationaux.

Les médias indonésiens saluent le message du dirigeant Tô Lâm sur le rôle central de l’ASEAN

Hanoï (VNA) – Le discours liminaire prononcé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, lors du 23e Dialogue Shangri-La à Singapour continue de susciter l’intérêt des médias et des observateurs internationaux.

De nombreuses analyses ont notamment mis en avant ses messages concernant le rôle central de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ainsi que la nécessité pour les pays de privilégier le dialogue et la coopération afin de préserver la paix et la stabilité dans un contexte de concurrence géopolitique croissante.

Le 30 mai, l’agence de presse indonésienne Antara et le quotidien Tempo ont publié des articles consacrés au discours liminaire du dirigeant vietnamien lors de la séance d’ouverture du Dialogue Shangri-La 2026.

Les deux médias ont repris les propos de Tô Lâm selon lesquels la région Asie-Pacifique partage des intérêts communs en matière de paix, de connectivité et de développement, tout en disposant d’une riche expérience de coopération à plusieurs niveaux. Le secrétaire général du Parti et président de la République a également souligné que l’ASEAN possède la volonté et la détermination nécessaires pour empêcher que la concurrence ne dégénère en confrontation, que les voies de connexion ne deviennent des lignes de division et que la sécurité d’un pays ne se transforme en source d’insécurité pour un autre.

Selon les articles publiés, le dirigeant vietnamien a souligné que la centralité de l’ASEAN n’est ni un acquis naturel ni une réalité qui se maintient d’elle-même.L’organisation ne peut préserver cette position qu’à travers son unité, son autonomie stratégique et sa capacité à définir un agenda commun.

Les médias indonésiens ont accordé une attention particulière au message de Tô Lâm selon lequel la région Asie-Pacifique accueille favorablement une présence internationale transparente, responsable et respectueuse du droit international, contribuant à réduire les tensions et à renforcer la confiance entre les nations.

Les observateurs estiment que ces déclarations reflètent la position constante du Vietnam en faveur du multilatéralisme, du rôle central de l’ASEAN ainsi que de l’importance du dialogue et de la coopération dans la gestion des défis sécuritaires régionaux et mondiaux.

Alors que l’environnement géopolitique mondial demeure marqué par de nombreuses incertitudes et évolutions complexes, les messages portant sur l’unité de l’ASEAN, l’autonomie stratégique et le renforcement de la confiance sont jugés particulièrement pertinents. Ils contribuent également à mettre en lumière le rôle de plus en plus actif du Vietnam dans les affaires régionales et internationales. - VNA

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