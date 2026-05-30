Politique

Vietnam et Singapour réaffirment leur partenariat exemplaire au sein de l’ASEAN

À l’occasion de sa visite d’État à Singapour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, s’est entretenu avec Lee Hsien Loong, ministre d’État senior et conseiller de haut rang du Parti d’action populaire. Les deux dirigeants ont souligné le caractère exemplaire des relations Vietnam-Singapour et ont convenu de renforcer davantage leur coopération dans le nouveau contexte régional et international.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) rencontre à Singapour Lee Hsien Loong, ministre d’État senior et conseiller de haut rang du Parti d’action populaire. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) rencontre à Singapour Lee Hsien Loong, ministre d’État senior et conseiller de haut rang du Parti d’action populaire. Photo : VNA

Singapour (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État à Singapour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a rencontré et s’est entretenu avec Lee Hsien Loong, ministre d’État senior, conseiller de haut rang du Parti d’action populaire (PAP) de Singapour et aussi ancien Premier ministre singapourien.

Lee Hsien Loong s’est déclaré heureux de retrouver To Lam et a hautement apprécié son discours d’orientation prononcé lors du Dialogue de Shangri-La. Selon lui, cette intervention témoigne d’une vision stratégique et d’un sens élevé des responsabilités face aux enjeux communs de la région, tout en ouvrant de nouvelles perspectives en matière de gestion des crises.

To Lam a félicité Singapour pour ses remarquables réalisations en matière de développement, qui lui permettent de maintenir sa position de centre financier, technologique et d’innovation de premier plan en Asie et dans le monde, tout en s’adaptant avec souplesse aux évolutions de l’environnement international. Il a également exprimé son estime pour les contributions majeures de feu Lee Kuan Yew ainsi que de Lee Hsien Loong au processus de construction, de développement et d’approfondissement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays au cours des dernières décennies. Ces efforts ont contribué à faire du partenariat Vietnam-Singapour l’un des modèles de coopération les plus dynamiques et les plus efficaces au sein de l’ASEAN.

Les deux dirigeants ont échangé sur plusieurs orientations destinées à approfondir les relations bilatérales dans cette nouvelle phase de développement.

To Lam a proposé que Singapour continue d’apporter son soutien au Vietnam dans la formation des cadres, le partage d’expériences en matière de réforme administrative, l’amélioration des capacités et de l’efficacité de l’appareil d’État ainsi que le perfectionnement des politiques et mécanismes liés aux nouveaux domaines de développement.

Lee Hsien Loong a salué la mise en place du mécanisme de dialogue stratégique entre le PAP de Singapour et le Parti communiste du Vietnam. En sa qualité de conseiller principal du PAP, il a affirmé qu’il continuerait à soutenir le renforcement des relations entre les deux partis et à promouvoir la mise en œuvre des programmes de coopération importants entre les deux pays.

To Lam et Lee Hsien Loong ont enfin estimé que, dans un contexte international marqué par des évolutions complexes, le Vietnam et Singapour devaient renforcer encore davantage leur coordination pour favoriser le développement de chaque pays ainsi que la paix, la stabilité et la coopération en Asie du Sud-Est. - VNA

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