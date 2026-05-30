Le vice-ministre des AE Nguyên Minh Vu reçoit la vice-présidente du Guangxi de Chine





Hanoï (VNA) – Nguyên Minh Vu, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et vice-ministre permanent des Affaires étrangères, a reçu le 30 mai, à Hanoi, Lu Xinning, membre du Comité permanent du Parti communiste chinois de la région autonome Zhuang du Guangxi et vice-présidente du gouvernement populaire de cette région autonome de Chine.



Dans une atmosphère amicale, sincère et ouverte, les deux parties se sont félicitées du développement positif des relations entre le Vietnam et la Chine. Elles ont souligné que les échanges et la coopération entre les localités vietnamiennes et le Guangxi avaient enregistré des résultats importants.



En 2025, les échanges commerciaux ont atteint 311,2 milliards de yuans (45,8 milliards de dollars américains), soit une hausse de 5,3 %, représentant 38 % du total des exportations du Guangxi. Le Vietnam demeure depuis 27 années consécutives le premier partenaire commercial du Guangxi. Les connexions de transport, l’ouverture et la modernisation des postes-frontières ainsi que la coopération scientifique et technologique ont également connu des avancées significatives.



Afin de concrétiser les résultats importants obtenus lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en avril dernier, Nguyên Minh Vu a proposé aux deux parties de poursuivre la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération existants, de renforcer le partage d’expériences en matière de développement socio-économique et de gouvernance locale, et de jouer un rôle pionnier dans l’application du consensus de haut niveau sur l’intégration économique approfondie entre les deux pays.



Il a également appelé à accélérer la connectivité des infrastructures de transport, en mettant l’accent sur les deux lignes ferroviaires à écartement standard Lang Son-Hanoï et Mong Cai-Ha Long-Hai Phong ; à lancer à titre pilote le modèle de poste-frontière intelligent ainsi qu’une zone de coopération économique transfrontalière ; à organiser efficacement les activités de promotion de l’investissement et du commerce ; à faciliter davantage les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers la Chine et à exploiter pleinement le potentiel touristique des deux parties.



Nguyên Minh Vu a salué les efforts du Guangxi visant à renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les domaines de la science et de la technologie, notamment l’intelligence artificielle, l’agriculture verte, les énergies propres et renouvelables, la transformation industrielle de haute technologie et le développement durable. Il a également proposé aux deux parties de poursuivre la bonne mise en œuvre des trois documents juridiques relatifs à la frontière terrestre et de construire ensemble une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.



Souscrivant aux propositions formulées par le vice-ministre permanent Nguyên Minh Vu, Lu Xinning a affirmé que le Guangxi accordait une importance particulière à ses échanges et à sa coopération avec les ministères, secteurs et collectivités locales du Vietnam. Elle a exprimé le souhait de renforcer la coopération concrète dans divers domaines, notamment la connectivité des infrastructures ferroviaires, routières et maritimes, le maintien d’un commerce durablement dynamique ainsi que l’élargissement de la coopération dans les secteurs des hautes technologies et de l’intelligence artificielle.



Elle a par ailleurs indiqué que le Guangxi était disposé à accroître davantage ses importations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens, à coordonner la modernisation des postes-frontières, à faciliter les procédures de dédouanement et à encourager le développement du tourisme transfrontalier ainsi que les échanges d’amitié entre les localités des deux parties. -VNA

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