An Giang : entre héritage et modernité, les villages de métiers gardent vivante l’âme du delta

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Le tissage de brocart de Van Giao assure non seulement les moyens de subsistance des habitants, mais préserve aussi une tradition emblématique de la communauté khmère. Photo : VNA
Le tissage de brocart de Van Giao assure non seulement les moyens de subsistance des habitants, mais préserve aussi une tradition emblématique de la communauté khmère. Photo : VNA
Le village de tissage de brocart de Van Giao (commune d’An Cu) est réputé pour son savoir-faire raffiné, donnant naissance à des sarongs, des étoles et des sacs aux motifs traditionnels. Photo : VNA
Le village de tissage de brocart de Van Giao (commune d’An Cu) est réputé pour son savoir-faire raffiné, donnant naissance à des sarongs, des étoles et des sacs aux motifs traditionnels. Photo : VNA
Le brocart cham se distingue par la richesse de ses techniques de tissage, l’harmonie de ses couleurs et la finesse de ses motifs traditionnels. Photo : VNA
Le brocart cham se distingue par la richesse de ses techniques de tissage, l’harmonie de ses couleurs et la finesse de ses motifs traditionnels. Photo : VNA
Grâce à un savoir-faire transmis de génération en génération, les artisanes cham font perdurer l’identité culturelle de leur communauté à travers des créations textiles entièrement réalisées à la main. Photo : VNA
Grâce à un savoir-faire transmis de génération en génération, les artisanes cham font perdurer l’identité culturelle de leur communauté à travers des créations textiles entièrement réalisées à la main. Photo : VNA
Un artisanat traditionnel qui contribue à préserver le patrimoine culturel d’An Giang. Photo : VNA
Un artisanat traditionnel qui contribue à préserver le patrimoine culturel d’An Giang. Photo : VNA
Au rythme des métiers à tisser, les femmes cham perpétuent l’âme de leur culture ancestrale à travers l’art délicat du brocart traditionnel. Photo : VNA ​
Au rythme des métiers à tisser, les femmes cham perpétuent l’âme de leur culture ancestrale à travers l’art délicat du brocart traditionnel. Photo : VNA ​
Le développement du tourisme communautaire contribue à préserver les valeurs culturelles traditionnelles tout en dynamisant l’économie locale. Photo : VNA ​
Le développement du tourisme communautaire contribue à préserver les valeurs culturelles traditionnelles tout en dynamisant l’économie locale. Photo : VNA ​
La sculpture sur bois à Cho Thu requiert une grande variété d’outils de ciselure. Photo : VNA
La sculpture sur bois à Cho Thu requiert une grande variété d’outils de ciselure. Photo : VNA
Par la précision de leurs gestes, les artisans donnent vie au bois à travers des œuvres délicatement sculptées aux motifs minutieusement travaillés. Photo : VNA
Par la précision de leurs gestes, les artisans donnent vie au bois à travers des œuvres délicatement sculptées aux motifs minutieusement travaillés. Photo : VNA
Le village de menuiserie traditionnelle de Cho Thu est réputé pour l’élégance de ses créations et la finesse de son savoir-faire artisanal. Photo : VNA
Le village de menuiserie traditionnelle de Cho Thu est réputé pour l’élégance de ses créations et la finesse de son savoir-faire artisanal. Photo : VNA
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An Giang : entre héritage et modernité, les villages de métiers gardent vivante l’âme du delta

Réputée pour ses villages de métiers ancestraux, la province d’An Giang apparaît comme l’un des précieux gardiens des valeurs culturelles du Sud-Ouest. À l’heure de la modernisation et de l’intégration, la préservation et la valorisation de ces métiers traditionnels jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde du patrimoine culturel de la région, tout en insufflant un nouvel élan au tourisme et à l’économie locale.

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#An Giang #villages de métiers traditionnels #métiers séculaires #brocart #sculpture sur bois

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