Politique

Le dirigeant To Lam se rend aux Philippines après son déplacement à Singapour

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a quitté Singapour le 31 mai pour une visite d’État aux Philippines, à l’invitation du président Ferdinand Marcos Jr. Ce déplacement intervient après une visite officielle riche en activités à Singapour et sa participation au 23e Dialogue de Shangri-La.

À l’aéroport international de Changi, la ministre singapourienne du Développement numérique et de l’Information, Josephine Teo, remet au secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, ainsi qu’à son épouse, un album photo retraçant les temps forts de leur séjour à Singapour. Photo : VNA
À l’aéroport international de Changi, la ministre singapourienne du Développement numérique et de l’Information, Josephine Teo, remet au secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, ainsi qu’à son épouse, un album photo retraçant les temps forts de leur séjour à Singapour. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Après avoir achevé avec succès sa visite d’État à Singapour et prononcé un discours au 23e Dialogue de Shangri-La, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Singapour le 31 mai pour effectuer une visite d’État aux Philippines les 31 mai et 1er juin 2026, à l’invitation du président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et de son épouse.

Auparavant, du 29 au 31 mai 2026, le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse avaient effectué une visite d’État à Singapour à l’invitation du président singapourien, Tharman Shanmugaratnam, et de son épouse.

Au cours de cette visite, To Lam s’est entretenu avec le président Tharman Shanmugaratnam et le Premier ministre Lawrence Wong. Il a également rencontré le président du Parlement Seah Kian Peng ainsi que Lee Hsien Loong, ministre senior, conseiller principal du Parti d’action populaire et ancien Premier ministre de Singapour. Il a pris la parole au Forum de connectivité technologique Vietnam-Singapour et a rencontré les dirigeants de plusieurs entreprises et grands groupes singapouriens.

À cette occasion, To Lam et son épouse ont déposé une gerbe de fleurs devant le monument du Président Ho Chi Minh au Musée des civilisations asiatiques et ont rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne à Singapour.

Pendant son séjour, To Lam a également participé au 23e Dialogue de Shangri-La, où il a prononcé un discours. Il a en outre rencontré le président du Timor-Leste et eu des échanges avec le secrétaire américain à la Guerre, le vice-Premier ministre et ministre australien de la Défense, ainsi que le ministre japonais de la Défense. -VNA

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