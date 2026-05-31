Vietnam-Singapour : une cohésion stratégique au service d’une ASEAN puissante

Singapour (VNA) – La visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, à Singapour du 29 au 31 mai a été jugée particulièrement importante et opportune.



Lors d’interview accordées à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le professeur Vu Minh Khuong de l’École de politique publique Lee Kuan Yew et Mohamed Effendy B. Abdul Hamid, maître de conférences en études de l’Asie du Sud-Est à l’Université nationale de Singapour (NUS), ont estimé que cette visite avaient donné un nouvel élan aux relations entre le Vietnam et Singapour, tout en contribuant à renforcer le rôle de l’ASEAN comme acteur uni et incontournable sur la scène internationale.



Dans un contexte de profondes mutations géopolitiques, les États doivent non seulement poursuivre leur développement, mais aussi renforcer leur capacité de résilience face aux défis régionaux et mondiaux. Cette réalité impose aux États de renforcer leur coopération et de réfléchir à la notion de cohésion stratégique. Selon le professeur Vu Minh Khuong, celle-ci repose sur trois éléments.



Premièrement, le Vietnam et Singapour partagent une même vision de la région et de l’avenir. Deuxièmement, le Vietnam et Singapour disposent d’un fort potentiel de complémentarité. Le Vietnam possède des ressources, un dynamisme et un potentiel de croissance importants, tandis que Singapour est devenu un modèle de développement. Troisièmement, les deux pays souhaitent approfondir leur coopération dans de nombreux domaines, allant du transport maritime et aérien à la formation des ressources humaines, en passant par l’énergie, les réserves énergétiques et la sécurité nationale.



Pour Mohamed Effendy, l’ASEAN doit plus que jamais consolider son rôle de facteur de stabilité dans un environnement international de plus en plus incertain.



Selon lui, la visite du dirigeant vietnamien To Lam à Singapour a contribué à cet objectif et ouvert une nouvelle étape dans les relations bilatérales, au-delà des seuls échanges commerciaux, en mettant l’accent sur une coordination stratégique plus étroite.



Il a constaté qu’en harmonisant leurs efforts, le Vietnam et Singapour protégeaient non seulement leurs intérêts nationaux, mais contribuaient également à garantir que l’ASEAN demeure un acteur fort, uni et incontournable sur la scène internationale. -VNA

