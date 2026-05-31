Politique

Le dirigeant To Lam honore la mémoire du Président Hô Chi Minh lors de sa visite aux Philippines

Dans une atmosphère solennelle, To Lam, son épouse et les membres de la délégation vietnamienne ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh et exprimé leur profonde gratitude envers le grand dirigeant du peuple vietnamien, qui a consacré toute sa vie à la lutte pour l’indépendance nationale et la paix dans le monde.

Lle secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, dépose une gerbe de fleurs au monument du Président Hô Chi Minh dans la capitale philippine. Photo: VNA
Lle secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, dépose une gerbe de fleurs au monument du Président Hô Chi Minh dans la capitale philippine. Photo: VNA

Manille (VNA) – Dès son arrivée à Manille pour entamer sa visite d’État aux Philippines du 31 mai au 1er juin 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a déposé dans l’après-midi du 31 mai une gerbe de fleurs au monument du Président Hô Chi Minh dans la capitale philippine.

Dans une atmosphère solennelle, To Lam, son épouse et les membres de la délégation vietnamienne ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh et exprimé leur profonde gratitude envers le grand dirigeant du peuple vietnamien, qui a consacré toute sa vie à la lutte pour l’indépendance nationale et la paix dans le monde.

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Photo: VNA


Le monument du Président Hô Chi Minh dans le Jardin de l’ASEAN revêt une importante signification historique, culturelle et diplomatique. Il témoigne de l’amitié entre le Vietnam et les Philippines ainsi que de l’esprit de solidarité au sein de l’ASEAN. Il a été inauguré en octobre 2011 à l’occasion du 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1976-2011).

Le buste du Président Hô Chi Minh se distingue par un style sobre et solennel. Au-delà de sa valeur artistique, l’ouvrage porte un message fort de paix, de coopération et de développement. Il contribue à promouvoir l’image d’un Vietnam amical, épris de paix et engagé au sein de la communauté internationale. -VNA

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