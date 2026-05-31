Politique

Le message du Vietnam trouve un écho au Dialogue de Shangri-La

Le message central du discours de To Lam réside dans son appel à surmonter la crise de confiance stratégique, tout en renforçant un ordre international fondé sur le droit et en réaffirmant le rôle central de l’ASEAN dans la gestion des enjeux régionaux et mondiaux.

Le dirigeant vietnamien To Lam prononce un discours lors du 23e Dialogue de Shangri-La et répond aux questions des participants. Photo : VNA
Le dirigeant vietnamien To Lam prononce un discours lors du 23e Dialogue de Shangri-La et répond aux questions des participants. Photo : VNA

Singapour (VNA) – Le 23e Dialogue de Shangri-La, grand forum asiatique sur la sécurité, s’est achevé le 31 mai à Singapour. L’un des temps forts de cette édition a été la participation, pour la première fois, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam.

Pour de nombreux diplomates, universitaires et experts internationaux, cette présence témoigne à la fois du rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale et de son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement régional.

Le Dr Bastian Giegerich, directeur général de l’Institut international d’études stratégiques (IISS), organisateur du Dialogue, a estimé que le Vietnam s’affirme aujourd’hui comme un acteur stratégique avec lequel de nombreux partenaires souhaitent coopérer pour promouvoir la stabilité, la sécurité et la prospérité dans la région Asie-Pacifique.

Selon plusieurs analystes, le message central du discours de To Lam réside dans son appel à surmonter la crise de confiance stratégique, tout en renforçant un ordre international fondé sur le droit et en réaffirmant le rôle central de l’ASEAN dans la gestion des enjeux régionaux et mondiaux. Ces orientations ont été jugées particulièrement pertinentes dans un contexte marqué par les risques de polarisation et d’escalade des tensions.

Lors de la session consacrée aux solutions en faveur de la paix et de la stabilité régionales, le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta, a cité plusieurs passages du discours du dirigeant vietnamien To Lam, soulignant que la diplomatie préventive doit être considérée comme une capacité stratégique et non comme une simple réaction aux crises. Concernant la Mer Orientale, il a estimé qu’au-delà des négociations sur le Code de conduite (COC), de nouvelles initiatives pourraient être envisagées afin de faire de cette zone maritime un espace de paix, de stabilité et de coopération.

Au terme du 23e Dialogue de Shangri-La, les experts s’accordent à dire que le principal message de cette édition est la nécessité urgente de renforcer la confiance, le dialogue et la coopération face à un environnement sécuritaire mondial de plus en plus complexe. Dans ce contexte, la participation du Vietnam a retenu l’attention. Le discours de To Lam est considéré comme le reflet du rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale et de sa volonté de contribuer activement aux efforts communs en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement, tant au niveau régional que mondial. -VNA

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