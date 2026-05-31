Politique

Le discours du dirigeant vietnamien To Lam à Shangri-La largement relayé par la presse internationale

Le quotidien singapourien The Straits Times souligne que le dirigeant vietnamien a identifié trois crises interdépendantes à l’origine des instabilités actuelles : la crise de l’ordre international, celle du modèle de développement et celle de la confiance stratégique.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, s'exprime lors du 23e Dialogue de Shangri-La à Singapour. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, s'exprime lors du 23e Dialogue de Shangri-La à Singapour. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La presse internationale continue de porter une attention particulière au discours prononcé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, lors du 23e Dialogue de Shangri-La à Singapour.

Plusieurs médias étrangers retiennent notamment son message central : l’Asie-Pacifique, tout en étant au cœur des défis mondiaux actuels, doit aussi devenir une source de solutions pour la paix, la stabilité et le développement.

Dans son édition du 30 mai, le quotidien singapourien The Straits Times souligne que le dirigeant vietnamien a identifié trois crises interdépendantes à l’origine des instabilités actuelles : la crise de l’ordre international, celle du modèle de développement et celle de la confiance stratégique. Selon le journal, ces défis se manifestent avec une acuité particulière en Asie-Pacifique, une région qui, après avoir largement profité de la mondialisation, est aujourd’hui confrontée aux effets de la fragmentation des chaînes d’approvisionnement, du changement climatique et des rivalités géoéconomiques croissantes.

Le quotidien relève en outre son appel au respect du droit international et à la retenue, reflétant l’approche proactive du Vietnam face aux enjeux de sécurité régionale.

De son côté, l’agence de presse turque Anadolu (AA) estime que le discours de To Lam est avant tout un appel au dialogue, à la coopération et à la retenue dans un contexte international marqué par de profondes incertitudes. L’agence met en avant son plaidoyer en faveur d’une « coexistence responsable », fondée sur la transparence, le dialogue et des mécanismes de coopération concrets plutôt que sur la division et la méfiance.

Selon Anadolu, le dirigeant vietnamien a également souligné que le dialogue permet d’identifier les risques en amont, de partager les informations, de maintenir les canaux de communication en période de tensions et d’éviter que les différends ne dégénèrent en crises. L’objectif est de construire une région pacifique, stable, résiliente et capable de prévenir et de réduire les risques en amont.

L’agence relève par ailleurs que les récentes tensions sur certaines routes maritimes stratégiques au Moyen-Orient illustrent la rapidité avec laquelle un conflit localisé peut affecter le commerce mondial, l’énergie, la logistique et la stabilité socio-économique de nombreuses régions.

Aux États-Unis, le New York Times s’intéresse également à cette intervention, mettant en lumière le lien étroit entre paix, stabilité et développement durable souligné par To Lam. Les sources d’instabilité ne se limitent pas aux conflits armés, mais trouvent également leur origine dans les ruptures des processus de développement.

Si le renforcement des capacités de défense constitue un besoin légitime, To Lam a toutefois rappelé qu’une sécurité durable ne peut reposer uniquement sur la puissance militaire ou sur une course aux armements. Citant le dirigeant vietnamien, le New York Times rapporte : « Lorsque la coopération permettra d’assurer la sécurité, les moyens de subsistance et l’amélioration du niveau de vie des populations, la confiance stratégique sera renforcée et consolidée ».

Enfin, s’appuyant sur les analyses de plusieurs experts internationaux, le New York Times estime que la participation et le discours de To Lam lors de ce forum majeur sur la sécurité témoignent de la volonté du Vietnam de s’impliquer plus activement dans les efforts visant à promouvoir le dialogue, la coopération et à relever les défis communs de la région et du monde. -VNA

#3e Dialogue de Shangri-La #Singapour #To Lam
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