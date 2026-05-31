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La musique traditionnelle vietnamienne à la rencontre du public français à Arcueil

Une exposition consacrée aux instruments de musique traditionnelle vietnamienne, accompagnée de démonstrations musicales, a permis au public français de découvrir une grande variété d’instruments emblématiques du Vietnam, parmi lesquels le « dan bau » (monocorde), le « dan T’rung » (xylophone en bambou), différents types de tambours, des gongs, des flûtes, des lithophones ainsi que plusieurs instruments issus des minorités ethniques vietnamiennes.

Des artistes interprètent la chanson "Trong Com" (Tambour de riz), traduite en français. Photo : VNA
Des artistes interprètent la chanson "Trong Com" (Tambour de riz), traduite en français. Photo : VNA

Paris (VNA) – L’Association Aurore, en collaboration avec le Centre culturel du Vietnam en France et la médiathèque Louis Pergaud, a organisé le 30 mai à Arcueil, dans le Val-de-Marne, une exposition consacrée aux instruments de musique traditionnelle vietnamienne, accompagnée de démonstrations musicales.

L’événement a permis au public français de découvrir une grande variété d’instruments emblématiques du Vietnam, parmi lesquels le « dan bau » (monocorde), le « dan T’rung » (xylophone en bambou), différents types de tambours, des gongs, des flûtes, des lithophones ainsi que plusieurs instruments issus des minorités ethniques vietnamiennes. Tout au long de la manifestation, les artistes ont présenté ces instruments en direct tout en expliquant leur histoire, leur conception et leurs particularités.

Parmi les temps forts figurait la découverte du « dan bau », instrument à une seule corde capable de produire des sonorités d’une grande richesse expressive. Pour de nombreux visiteurs, il s’agissait d’une première rencontre avec cet instrument emblématique de la musique vietnamienne.

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Présentation de « T'rung » lors de l'événement. Photo : VNA

Interrogé par le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en France, un visiteur français, Pierre-Michel, s’est dit impressionné par la diversité des sonorités offertes par les instruments vietnamiens. Il a qualifié cette découverte culturelle d’« enrichissante » et souligné que, au-delà de la technique, c’était surtout la passion des artistes et leur attachement à leur patrimoine qui avaient touché le public.

Selon Anne Balavoine, directrice de la médiathèque Louis Pergaud, l’établissement organise régulièrement des activités consacrées aux cultures du monde et la musique constitue une porte d’entrée privilégiée pour découvrir l’identité et l’histoire d’un peuple, tout en favorisant le dialogue et la compréhension entre les différentes communautés vivant en France.
Chloé Sefrin, responsable culturelle de la médiathèque, a indiqué qu’après le Japon et la République de Corée lors des éditions précédentes, le Vietnam avait été choisi comme thème central cette année. Outre l’exposition et les démonstrations musicales, les organisateurs ont proposé diverses activités autour de la gastronomie, de la bande dessinée et de la création artistique, qui ont rencontré un vif intérêt du public.

Selon les organisateurs, cette manifestation illustre l’intérêt grandissant du public français pour la culture vietnamienne. À travers ces échanges de proximité, les traditions culturelles vietnamiennes continuent de se faire connaître en France et contribuent au rapprochement entre les peuples ainsi qu’au renforcement de l’amitié franco-vietnamienne. -VNA

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