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Inauguration de la première pagode vietnamienne au cœur de Tokyo

Au cœur d’une ville moderne et dynamique, la pagode Dai An Tokyo contribuera à rapprocher les Vietnamiens de leurs racines culturelles et de leurs traditions spirituelles.

Cérémonie d’inauguration de la pagode Dai An Tokyo. Photo: VNA
Cérémonie d’inauguration de la pagode Dai An Tokyo. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une cérémonie marquant la pose de l’enseigne et l’inauguration de la pagode Dai An Tokyo, premier temple bouddhique vietnamien établi dans la capitale japonaise, a eu lieu le 31 mai.

Présent à l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a souligné que l’ouverture de la pagode Dai An Tokyo constituait un moment important pour la communauté vietnamienne vivant à Tokyo ainsi qu’au Japon. Il a rappelé que les pagodes occupaient depuis longtemps une place particulière dans la vie spirituelle et culturelle des Vietnamiens. Selon lui, au cœur d’une ville moderne et dynamique, la pagode Dai An Tokyo contribuera à rapprocher les Vietnamiens de leurs racines culturelles et de leurs traditions spirituelles. Il a exprimé l’espoir qu’elle sera un lieu de rencontre et de recueillement pour la communauté, tout en favorisant les échanges culturels et l’amitié entre le Vietnam et le Japon.

Dans son discours, la vénérable Thich Tam Tri, abbesse de la pagode Dai An Tokyo, a indiqué que ce lieu ne se consacrerait pas uniquement aux activités religieuses et à la préservation des traditions, mais qu’il contribuerait également à promouvoir la compréhension mutuelle et la coexistence harmonieuse entre les différentes communautés.

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La vénérable Thich Tam Tri s'exprime lors de cet événement. Photo: VNA

De leur côté, les représentants de l’arrondissement d’Adachi ont adressé leurs félicitations à l’occasion de l’inauguration de la pagode à Higashi-Ayase. Ils ont rappelé que la vénérable Thich Tam Tri portait ce projet depuis près de cinq ans, avec le souhait d’offrir à la communauté vietnamienne un espace dédié à la vie spirituelle et aux échanges.

Les autorités locales ont exprimé l’espoir que la pagode devienne à la fois un lieu de rencontre entre les habitants japonais et vietnamiens et un espace de soutien pour les membres de la communauté vietnamienne.

La pagode Dai An Tokyo est un bâtiment de trois étages d’une superficie d’environ 440 m². Sa construction a bénéficié du soutien de nombreux Vietnamiens vivant au Japon, mais aussi de moines japonais, d’habitants et des autorités locales. Tout au long du projet, des échanges réguliers avec les riverains ont permis de renforcer la compréhension mutuelle et les liens de voisinage.

Au-delà de sa vocation religieuse, la pagode Dai An Tokyo contribuera à faire connaître la culture vietnamienne et les valeurs de compassion du bouddhisme. Elle est appelée à devenir un lieu de rassemblement pour les Vietnamiens du Japon et un symbole de l’amitié entre les deux pays. -VNA

#pagode Dai An Tokyo #Japon #pose de l’enseigne Japon
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