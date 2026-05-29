Coupe d’Asie U20 l’AFC 2027 : le Vietnam avec la Palestine, la RPDC et l’Iran

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Hanoi (VNA) – L’équipe vietnamienne des moins de 20 ans a été versée dans un groupe de qualification potentiellement difficile pour la Coupe d’Asie des moins de 20 ans de l’AFC 2027, qui constitue également la première étape des qualifications pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2027.

La Confédération asiatique de football (AFC) a procédé au tirage au sort des qualifications pour la Coupe d’Asie des moins de 20 ans de l’AFC 2027, le 28 mai, à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Le Vietnam a été placé dans le chapeau 2 et accueillera l’un des matchs de qualification à domicile.

Cette édition marque une première pour l’AFC, avec un format de compétition à deux phases comprenant une phase de qualification et une phase de développement.

Parmi celles-ci, les 32 équipes les mieux classées d’Asie s’affronteront lors de la phase de qualification, divisée en 8 groupes, chaque groupe étant composé de 4 équipes qui s’affronteront en tournoi à la ronde pour calculer les points.

Sur la base de ses performances au championnat d’Asie U20 2023, 2025 et au championnat d’Asie U19 2018, le Vietnam s’est classé 14e en Asie et a été placé dans le chapeau 2 avec le Qatar, l’Indonésie, la Syrie, la Thaïlande, le Yémen, le Kirghizistan et le Tadjikistan.

En outre, le Vietnam a également été sélectionné comme l’un des 8 pays hôtes des groupes de qualification, avec le Bahreïn, le Cambodge, le Kirghizistan, le Laos, le Qatar, la Thaïlande et l’Ouzbékistan.

Le tirage au sort a placé l’équipe vietnamienne des moins de 20 ans dans le groupe C, aux côtés de la Palestine, de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et de l’Iran.

Ce groupe s’annonce comme un défi de taille pour l’équipe de Yutaka Ikeuchi, malgré l’avantage du terrain. Les qualifications détermineront les huit vainqueurs de groupe et les sept meilleurs deuxièmes, qui accéderont à la phase finale de la Coupe d’Asie des moins de 20 ans de l’AFC 2027.

Parallèlement, les six équipes les moins bien classées participeront à la phase de développement du tournoi suivant. Les qualifications se dérouleront du 31 août au 6 septembre 2026.

Ce tournoi sert également de première étape des qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2027, où l’Asie disposera de 5,5 places, dont celle du pays hôte, l’Ouzbékistan. – VNA

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