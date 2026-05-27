Culture-Sports

La VNA renforce sa couverture multimédia et multilingue à l’approche de la Coupe du monde 2026

Afin de maintenir son rôle de média national de référence, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a mis en place un plan de couverture complet pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Elle proposera une large variété de contenus -textes, photos, vidéos, infographies et podcasts -destinés au public national et international.

Vũ Bích Ngọc
Stade Azteca au Mexique. Photo: VNA
Stade Azteca au Mexique. Photo: VNA

Hanoï (VNA)– Pour les passionnés de football au Vietnam, la Coupe du monde constitue un événement sportif et culturel majeur.

Afin de maintenir son rôle de média national de référence, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a mis en place un plan de couverture complet pour la phase finale de l’édition 2026. Elle proposera une large variété de contenus -textes, photos, vidéos, infographies et podcasts -destinés au public national et international.

La phase finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est la première fois que la compétition accueille quarante-huit équipes, ce qui augmente sa valeur sportive et commerciale.

Afin de répondre à la forte demande d’information, la VNA a lancé depuis le 25 mai une rubrique spéciale dédiée à la Coupe du monde 2026 sur son portail électronique http://vnanet.vn. Accessible jusqu’au 31 juillet 2026, cette plateforme regroupe de nombreux contenus destinés aux médias et au grand public : présentations des équipes, préparatifs des pays hôtes, comptes rendus des matches, ainsi que des analyses sur les impacts touristiques, culturels et économiques de l’événement.

Les différentes unités de la VNA, notamment les départements d’information internationale et nationale, la division photographique, le centre de contenu numérique et de communication, ainsi que le centre de documentation et de graphisme, ont élaboré des plans détaillés pour assurer une couverture exhaustive de la compétition.

Les équipes de journalistes spécialisés dans le sport sont mobilisées et travaillent sans interruption pour garantir des informations rapides et exactes. En plus des journalistes envoyés sur place, 13 bureaux de représentation de la VNA situés dans les pays participants suivent de près l’ambiance de l'événement.

Au Vietnam, les journalistes locaux racontent la passion des supporters et les efforts des autorités pour lutter contre les paris illégaux.

Le journal « Sport et Culture » de la VNA lance par ailleurs une vaste campagne médiatique, avec la publication d’un numéro spécial quotidien du 9 juin au 21 juillet 2026. Cette édition propose des analyses d’experts ainsi que des carnets de voyage dans les trois pays hôtes. En ligne, la rubrique dédiée à la Coupe du monde 2026 sur le site thethaovanhoa.vn sert de centre d’information en continu, enrichi de vidéos et d’émissions spéciales, également diffusées sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook et TikTok.

La présence sur le terrain du reporter Truong Anh Ngoc constitue un point fort de ce dispositif. Accompagné par les correspondants locaux en Amérique du Nord, il fournit des articles et des images au cœur de l'action. Il souligne que la couverture d’un tel événement exige un rythme de travail intense, dans un contexte de décalage horaire important, et qu’elle nécessite une préparation physique et professionnelle rigoureuse.

Malgré les difficultés liées aux décalages horaires et au rythme intense de la compétition, des journalistes de la VNA se mobiliseront pleinement afin d’offrir au public les informations les plus rapides, les plus complètes et les plus vivantes sur la Coupe du monde 2026. -VNA

Vũ Bích Ngọc
#Coupe du monde 2026
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le Service de la Justice de Ho Chi Minh-Ville vient de remettre la décision du président de la République accordant la nationalité vietnamienne à deux footballeurs d’origine vietnamienne : Ngo Dang Khoa (Khoa Ngo, de nationalité australienne) et Le Giang Patrik (de nationalité slovaque), tous deux joueurs du Club de football de la Police de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le football vietnamien accueille deux nouveaux joueurs naturalisés

C'est désormais officiel : les footballeurs « Viet kieu » Ngo Dang Khoa et Le Giang Patrik sont citoyens vietnamiens. Lors d'une cérémonie solennelle ce 13 mai à Ho Chi Minh-Ville, les deux joueurs du Club de la Police de Ho Chi Minh-Ville ont reçu leur décret de naturalisation signé par le président de la République, marquant une étape clé de leur engagement pour le sport national.

Voir plus

Une image faisant la promotion des destinations vietnamiennes sur CNN International fin 2024.

Le Vietnam s’allie à CNN pour promouvoir son tourisme

CNN est un partenaire efficace depuis plusieurs années, contribuant à mettre en valeur la culture, le peuple, la gastronomie et la diversité des expériences locales vietnamiennes lors de forums et d'événements internationaux, ainsi que sur ses plateformes médiatiques.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Hue, Tran Huu Thuy Giang (debout), s'exprime à la conférence de presse. Photo : VNA

Festival de Hue 2026 : la musique internationale à l’honneur en juin

La programmmation de la Semaine internationale de la musique de Hue 2026 qui aura lieu du 13 au 18 juin 2026 a été dévoilée lors d’une conférence de presse organisée par le Comité d’organisation du Festival de Hue, relevant du Comité populaire de cette ville du Centre.

La pagode Serey Meang Kol Sa Kor, trésor culturel d’An Giang

La pagode Serey Meang Kol Sa Kor, trésor culturel d’An Giang

Située dans la province d’An Giang, la pagode Serey Meang Kol Sa Kor, également connue sous le nom de Vinh Thanh, se distingue par son impressionnant ensemble de statues bouddhiques et par une architecture fortement empreinte de l’identité culturelle du bouddhisme theravāda khmer.

Ninh Binh séduit les visiteurs avec ses saisons florales patrimoniales

Ninh Binh séduit les visiteurs avec ses saisons florales patrimoniales

La province septentrionale de Ninh Binh séduit les visiteurs non seulement par ses montagnes spectaculaires et ses réseaux de grottes, mais aussi par les magnifiques saisons florales qui éclosent au cœur de ses paysages patrimoniaux. L’association entre la beauté naturelle et des spectacles immersifs transforme l’ancienne capitale impériale en une destination de plus en plus prisée pour le tourisme saisonnier.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tâm (à gauche) et le vice-président exécutif de CNN International Commercial (CNNIC), Phil Nelson, à Hanoi, le 25 mai. Photo : baovanhoa.vn

CNN accompagne le Vietnam pour promouvoir son image à l’international

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tâm, a réaffirmé la volonté du ministère de renforcer sa coopération avec CNN afin de partager des histoires uniques sur le Vietnam avec le public international, qu’il s’agisse de sa culture, de sa cuisine, de son peuple ou du parcours du pays vers l’innovation et le développement durable.

Des chefs étoilés Michelin se réuniront à Dà Nang pour le Festival artistique et gastronomique de Dà Nang. Photo : organisateurs

Grande valse de chefs étoilés au Festival artistique et gastronomique de Dà Nang

Placé sous le thème «L’art rencontre la gastronomie», le festival international des arts et de la gastronomie de Dà Nang promet une expérience multisensorielle sur la péninsule de Son Trà, avec des fêtes animées sur la plage, des dîners dignes d’un restaurant étoilé Michelin, des spectacles de cocktails et des concerts.

Des touristes internationaux profitent de promenades en cyclo-pousse dans le vieux quartier de Hanoï. Photo znews.vn

Hanoï parmi les villes les plus colorées du monde

Ville aux toits rouges, aux lacs émeraude, aux ruelles sinueuses du Vieux Quartier et au flot incessant de motos, Hanoï figure parmi les villes les plus colorées du monde, selon une nouvelle étude internationale consacrée aux destinations les plus captivantes sur le plan visuel.

Le programme d’échanges en beaux-arts Vietnam - Thaïlande réunit des peintres des deux pays afin de renforcer l’amitié et la diplomatie culturelle bilatérale. Photo: VNA

Échanges culturels Vietnam-Thaïlande à travers la peinture

À l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, des artistes des deux pays se sont réunis à Bangkok dans le cadre d’un programme d’échanges en beaux-arts organisé par l’ambassade du Vietnam, illustrant le rôle de la peinture comme vecteur de rapprochement culturel et de coopération bilatérale.

Tirage au sort de l'équipe vietnamienne des moins de 17 ans. Photo : FIFA

Mondial U-17 2026: Les Vietnamiens tirent Mali, Belgique et Nouvelle-Zélande

Avant le tirage au sort, le 21 mai à la Maison du football, à Zurich, de nombreuses prédictions laissaient présager que le Vietnam se retrouverait dans un groupe particulièrement difficile, aux côtés de grandes nations du football comme le Brésil ou la France. Le résultat final semble toutefois plus abordable, même s’il représente encore de sérieux défis pour le sélectionneur Cristiano Ronaldo et sa jeune équipe.

Cérémonie d'ouverture de la Semaine du tourisme de Ninh Binh 2026. Photo: VNA

Ouverture de la Semaine du tourisme de Ninh Binh 2026 : un voyage à travers les patrimoines

Entre rizières dorées et paysages karstiques classés au patrimoine mondial, la province de Ninh Binh a donné le coup d’envoi, le 23 mai, à sa Semaine du tourisme 2026. À travers une série d’événements culturels et artistiques, la localié entend affirmer son statut de destination majeure du tourisme patrimonial, écologique et spirituel au Vietnam.

Les athlètes s'affrontent après la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA

Près de 900 athlètes aux Championnats d’Asie de lutte 2026 à Da Nang

Pendant plus de deux semaines, Da Nang devient la capitale asiatique de la lutte en accueillant les Championnats d’Asie de lutte 2026. Réunissant près de 900 athlètes venus de 25 pays et territoires, cette compétition continentale confirme les ambitions du Vietnam sur la scène sportive internationale et le rôle grandissant de Da Nang comme destination des grands événements sportifs en Asie.

Techniques de façonnage exceptionnelles sur les céramiques de Bat Trang, témoignant du talent des artisans. Photo : VNA

Hanoï souhaite transformer ses villages de métiers en écosystèmes verts et créatifs

Hanoï accélère la transformation de ses villages de métiers traditionnels en écosystèmes verts et durables, conciliant préservation du patrimoine artisanal, développement touristique et transition écologique. À travers une stratégie fondée sur l’économie verte, les technologies propres et l’aménagement d’espaces de vie durables, la capitale ambitionne de faire de ces villages des moteurs de croissance et des modèles de développement harmonieux.

Un spectacle artistique lors de la cérémonie d’ouverture. Photo : phunuonline.com.vn.

Ouverture du Festival d’échanges culturels Hoi An – Japon 2026

Le festival propose diverses activités culturelles et artistiques : espaces culturels Vietnam–Japon, reconstitution du cortège de la princesse Ngoc Hoa et du marchand japonais Araki Sotaro, expositions, spectacles traditionnels, jeux populaires et échanges communautaires.