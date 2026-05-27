Culture-Sports

Vietnam et Cambodge renforcent leur coopération culturelle et médiatique

À l’approche du 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2027, le Vietnam et le Cambodge entendent multiplier les échanges culturels et artistiques afin de renforcer davantage les liens entre leurs peuples.

La vice-ministre Trinh Thi Thuy et le ministre cambodgien de l’Information, Neth Pheaktra. Photo: VNA
La vice-ministre Trinh Thi Thuy et le ministre cambodgien de l’Information, Neth Pheaktra. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Une délégation du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, conduite par la vice-ministre Trinh Thi Thuy, a effectué une visite de travail au Cambodge du 25 au 27 mai, dans le cadre de la Semaine culturelle du Vietnam au Cambodge.

Au cours de son séjour, la vice-ministre Trinh Thi Thuy s’est entretenue avec le ministre cambodgien de l’Information, Neth Pheaktra. Les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination afin de répondre aux nouvelles exigences liées à la transformation numérique et à l’intégration internationale.

Le ministre cambodgien de l’Information a salué le soutien accordé par le Vietnam au Cambodge, notamment en matière d’assistance technique, d’équipements et de formation des ressources humaines dans le secteur de l’information et de la communication. Il a souligné que de nombreux journalistes cambodgiens formés avec l’appui du Vietnam occupaient aujourd’hui des postes importants dans les médias nationaux.

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Entretien entre la vice-ministre Trinh Thi Thuy et le ministre cambodgien de l’Information, Neth Pheaktra. Photo: VNA

Face aux défis en cette nouvelle conjoncture, Neth Pheaktra a proposé d’élargir la coopération dans la formation de personnels qualifiés maîtrisant les nouvelles technologies, ainsi que dans la lutte contre les fausses informations et les contenus malveillants susceptibles de nuire aux relations entre les deux pays.

Pour sa part, Trinh Thi Thuy a affirmé que Le Vietnam accordait des politiques prioritaires au développement de l’information et de la presse avec les pays voisins, dont le Cambodge. Elle a souligné que le Vietnam était prêt à envoyer des experts et des formateurs afin de partager leurs expériences dans le cadre des programmes de formation convenus entre les deux parties.

La vice-ministre vietnamienne a également plaidé pour un renforcement des échanges de contenus médiatiques afin de promouvoir l’image, l’histoire, la culture, le sport, le tourisme et les réalisations socio-économiques de chaque pays. Elle a aussi appelé à une coopération accrue dans l’application des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle et l’analyse de données.

Dans le cadre de sa visite, Trinh Thi Thuy s’est également entretenue avec la ministre cambodgienne de la Culture et des Beaux-Arts, Phoeurng Sackona, afin de promouvoir les échanges culturels et artistiques entre les deux pays.

Phoeurng Sackona a estimé que les activités culturelles constituaient une passerelle importante contribuant à approfondir les relations diplomatiques et l’amitié entre les peuples des deux pays. Elle a également rappelé le soutien apporté par le Vietnam au peuple cambodgien, notamment dans la lutte contre le régime génocidaire de Pol Pot.

Trinh Thi Thuy a proposé que les deux pays continuent de renforcer leur coopération dans les domaines de la culture et des arts. Il est notamment nécessaire de poursuivre la mise en œuvre efficace du plan de coopération culturelle pour la période 2023-2027, tout en élaborant rapidement un nouveau plan de coopération pour la période suivante.

À l’approche du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge en 2027, elle a souhaité voir les deux ministères renforcer l’organisation d’activités d’échanges culturels et artistiques, notamment dans les localités frontalières des deux pays.

Dans le cadre de cette visite, la vice-ministre Trinh Thi Thuy a coprésidé la cérémonie d’ouverture de la Semaine culturelle du Vietnam au Cambodge 2026, organisée le 26 mai à Phnom Penh. - VNA

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