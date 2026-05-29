Culture-Sports

Salon international de la défense du Vietnam 2026 : plus de 70 exposants déjà confirmés

Prévu du 8 au 10 décembre 2026 à Hanoï, le Salon international de la défense du Vietnam entend renforcer son attractivité avec un vaste espace d’exposition, des expériences immersives et une participation internationale croissante. Les préparatifs ont été examinés le 28 mai lors d’une réunion présidée par le général de corps d’armée Phung Si Tan.

Photo: qdnd.vn
Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Le 28 mai à Hanoï, le général de corps d’armée Phung Si Tan, chef d’état-major adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, a présidé une réunion du Comité d’organisation du Salon international de la défense du Vietnam 2026, prévu du 8 au 10 décembre 2026.

Les organisateurs ont annoncé l’approbation du plan général du salon, qui s’étendra sur plus de 123.000 m² répartis en sept zones principales, comprenant notamment un espace d’expériences immersives et de jeux militaires.

Les visiteurs pourront participer à des simulations en réalité virtuelle, des activités de tir et plusieurs démonstrations interactives.

Au 28 mai, 73 entreprises et organismes issus de 19 pays et territoires avaient confirmé leur participation, avec un total de 378 stands. Environ 704 produits seront exposés, dont 199 nouveaux produits vietnamiens.

Le général de corps d’armée Phung Si Tan a demandé aux sous-comités de poursuivre activement les préparatifs, notamment en matière de contenu, de communication, de sécurité et de logistique, afin d’assurer le succès de l’événement. -VNA

#Salon international de la défense du Vietnam 2026
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